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【7月7日 スペシャルトークショー開催】時を超えて輝く、KARAハン・スンヨン流「美の習慣」〜 Kirei Mirai by QVCが提案する、自分を磨き、未来を輝かせるライフスタイル 〜
映像を通じてショッピングの喜びをお届けする株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニ、以下「QVC」）は、2026年7月7日（火）に、グローバルに活躍するKARAのハン・スンヨン氏をゲストに迎えたスペシャルトークショーを開催いたします。本イベントは、QVCが展開する統合型サービス「Kirei Mirai（キレイミライ）by QVC（https://qvc.jp/information/feature/kireimirai.html?srsltid=AfmBOoqEwtq9NTGd7d7uyZtA2pld39u0rIOKa0YTaRGUbqsu_VI8YFNr）」の取り組みの一つとして、「自分を磨き、未来を輝かせるライフスタイル」をテーマに、お客さまが自分らしく輝き続けるためのヒントをお届けする特別な機会となります。
紫外線ダメージへの対策や夏に向けた体調管理への関心が高まるこの時期、QVCでは統合型サービス「Kirei Mirai by QVC」を通じて、内面と外見の美しさ、そして健やかな毎日を支える情報や体験を提供しています。今回のイベントでは、本サービスが掲げる“私らしく、輝き続ける”というテーマを体現する存在として、KARAのハン・スンヨン氏をお迎えいたします。長年第一線で活躍し続ける彼女が、日々の習慣としている美肌作りの秘訣や、本格的な夏に向けたセルフケア、そして前向きに年齢を重ねるためのマインドセットを語ります。
イベント後半には、皮膚科医の土屋 佳奈氏を招き、専門的な知見から夏を乗り切るためのスキンケアメソッドを解説する特別コーナーを実施いたします。また、QVCが厳選する女優肌ファンデーションで有名な美容アイテム「エクスボーテ」（株式会社マードゥレクス）の紹介やトライアル体験を通じ、明日からすぐに取り入れられるセルフケアを提案いたします。
【概要】
■ 日時：7月7日（火）13:00〜14:00（12:15受付開始）
■ 会場：ザ ストリングス 表参道（東京都港区北青山3-6-8 B1Fウエストスイート）
■ 定員：50名（抽選）*
*お席に限りがあるため人数制限をさせていただきます。あらかじめご了承ください。
■ 参加費：無料
■ 応募方法：下記リンクよりお申込みください。
https://qvc.jp/catalog/qvc-community.html?aacid=INST-CMNTY-2026Jul7_PR
（応募締切：6月14日（日）23:59）※一般のお客さま向け
■本応募に関する問い合わせ先：seminar-event-qvc@plan-sms.co.jp
【プログラム】※内容は変更となる場合があります
■ 開会
■ スペシャルトークショー「自分を磨き、未来を輝かせるライフスタイル」
・KARAハン・スンヨン流美肌・食生活・体型維持の秘訣、モチベーションの保ち方について
・皮膚科医が教える夏を乗り切るためのスキンケアメソッド
・QVCおすすめアイテム「エクスボーテ」商品の紹介・トライアル体験
・エクスボーテ商品が当たる抽選会
■ 閉会 ご挨拶 QVCデジタルストア ヘッド 柴田 規成 （しばた のりしげ）
＜登壇者プロフィール＞
■ハン・スンヨン
歌手／女優
2007年、ガールズグループKARAのメンバーとしてデビュー。数々のヒット曲を発表し、日本ではオリコンチャートを席巻し、韓流ブームをリードするグローバルアーティストとしての地位を確立。ソロアーティストとしてもアルバムをリリース。また、女優としても数多くのドラマや映画作品で演技力を披露し、様々な役柄を好演している。
■土屋 佳奈（つちや かな）
つちやファミリークリニック浅草院 院長
皮膚科専門医東京医科大学卒業後、東京女子医科大学皮膚科学教室に入局。JR東京総合病院および都内の皮膚科・美容皮膚科での勤務を経て、2020年に「つちやファミリークリニック浅草院」を開院。一般皮膚科から美容皮膚科まで幅広い診療を行い、年間約3万人の患者を診察している。
皮膚科専門医としての知見を活かし、メディア出演や講演活動も多数。紫外線対策やスキンケア、エイジングケアなど、日常に取り入れやすい美容・健康情報の発信に取り組んでいる。
著書に『美容皮膚科医が試してわかった！美肌・新常識33』（小学館）など。
所属学会等
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医／日本皮膚科学会会員／日本美容皮膚科学会会員／日本臨床皮膚科学会会員／日本抗加齢医学会会員
■柴田 規成 （しばた のりしげ）
QVCデジタルストア ヘッド
大学卒業後、日系および外資系の携帯電話メーカーでキャリアを積み、2010年にMBAを取得したのを機に、外資系eコマース日本法人へ転職し、デジタルコマースのキャリアに転身。その後、高級ペットフードブランド、高級キッチン用品ブランド、高級化粧品ブランドの日本法人で、デジタル領域における事業責任者を歴任。
2023年５月からQVCジャパンにおいてデジタルマーケティング・eコマース事業部門を牽引。
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■Kirei Mirai by QVCについて
「Kirei Mirai（キレイミライ）」は、“私らしく、輝き続ける”をテーマに、主に40〜60代の女性に向けて展開する統合型サービスです。専門家監修の美容・健康コラム、AI肌診断によるパーソナライズ体験、そして“なりたいキレイ”を叶える多彩なショッピング体験など、内面と外見の美しさを支える情報・体験・商品を、テレビやウェブサイト、SNSなどのマルチプラットフォームを通じて提供しています。お客さま一人ひとりのライフステージに寄り添い、健やかで前向きな毎日をサポートしてまいります。
■QVCコミュニティの取り組みについて
QVCでは、40代以上の女性が直面する更年期やライフステージの変化に寄り添い、女性ホルモンやフェムケアの正しい知識をはじめ、美容や健康に関するセルフケアのヒントを、日常生活に取り入れやすい形で発信する「QVCコミュニティ（https://qvc.jp/catalog/qvc-community.html?qq=bc）」を展開しています。専門家や著名人との連携を通じて、有益な情報発信と顧客同士の共感を生む場づくりを推進し、より豊かなライフスタイルの実現をサポートしています。過去のイベントレポートはこちら（https://qvc.jp/catalog/qvc-community/report.html）よりご確認いただけます。
■QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。
関連リンク
Kirei Mirai by QVC
https://qvc.jp/information/feature/kireimirai.html?srsltid=AfmBOoqEwtq9NTGd7d7uyZtA2pld39u0rIOKa0YTaRGUbqsu_VI8YFNr
QVCコミュニティ
https://qvc.jp/catalog/qvc-community.html?qq=bc
過去のイベントレポート
https://qvc.jp/catalog/qvc-community/report.html
紫外線ダメージへの対策や夏に向けた体調管理への関心が高まるこの時期、QVCでは統合型サービス「Kirei Mirai by QVC」を通じて、内面と外見の美しさ、そして健やかな毎日を支える情報や体験を提供しています。今回のイベントでは、本サービスが掲げる“私らしく、輝き続ける”というテーマを体現する存在として、KARAのハン・スンヨン氏をお迎えいたします。長年第一線で活躍し続ける彼女が、日々の習慣としている美肌作りの秘訣や、本格的な夏に向けたセルフケア、そして前向きに年齢を重ねるためのマインドセットを語ります。
イベント後半には、皮膚科医の土屋 佳奈氏を招き、専門的な知見から夏を乗り切るためのスキンケアメソッドを解説する特別コーナーを実施いたします。また、QVCが厳選する女優肌ファンデーションで有名な美容アイテム「エクスボーテ」（株式会社マードゥレクス）の紹介やトライアル体験を通じ、明日からすぐに取り入れられるセルフケアを提案いたします。
【概要】
■ 日時：7月7日（火）13:00〜14:00（12:15受付開始）
■ 会場：ザ ストリングス 表参道（東京都港区北青山3-6-8 B1Fウエストスイート）
■ 定員：50名（抽選）*
*お席に限りがあるため人数制限をさせていただきます。あらかじめご了承ください。
■ 参加費：無料
■ 応募方法：下記リンクよりお申込みください。
https://qvc.jp/catalog/qvc-community.html?aacid=INST-CMNTY-2026Jul7_PR
（応募締切：6月14日（日）23:59）※一般のお客さま向け
■本応募に関する問い合わせ先：seminar-event-qvc@plan-sms.co.jp
【プログラム】※内容は変更となる場合があります
■ 開会
■ スペシャルトークショー「自分を磨き、未来を輝かせるライフスタイル」
・KARAハン・スンヨン流美肌・食生活・体型維持の秘訣、モチベーションの保ち方について
・皮膚科医が教える夏を乗り切るためのスキンケアメソッド
・QVCおすすめアイテム「エクスボーテ」商品の紹介・トライアル体験
・エクスボーテ商品が当たる抽選会
■ 閉会 ご挨拶 QVCデジタルストア ヘッド 柴田 規成 （しばた のりしげ）
＜登壇者プロフィール＞
■ハン・スンヨン
歌手／女優
2007年、ガールズグループKARAのメンバーとしてデビュー。数々のヒット曲を発表し、日本ではオリコンチャートを席巻し、韓流ブームをリードするグローバルアーティストとしての地位を確立。ソロアーティストとしてもアルバムをリリース。また、女優としても数多くのドラマや映画作品で演技力を披露し、様々な役柄を好演している。
■土屋 佳奈（つちや かな）
つちやファミリークリニック浅草院 院長
皮膚科専門医東京医科大学卒業後、東京女子医科大学皮膚科学教室に入局。JR東京総合病院および都内の皮膚科・美容皮膚科での勤務を経て、2020年に「つちやファミリークリニック浅草院」を開院。一般皮膚科から美容皮膚科まで幅広い診療を行い、年間約3万人の患者を診察している。
皮膚科専門医としての知見を活かし、メディア出演や講演活動も多数。紫外線対策やスキンケア、エイジングケアなど、日常に取り入れやすい美容・健康情報の発信に取り組んでいる。
著書に『美容皮膚科医が試してわかった！美肌・新常識33』（小学館）など。
所属学会等
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医／日本皮膚科学会会員／日本美容皮膚科学会会員／日本臨床皮膚科学会会員／日本抗加齢医学会会員
■柴田 規成 （しばた のりしげ）
QVCデジタルストア ヘッド
大学卒業後、日系および外資系の携帯電話メーカーでキャリアを積み、2010年にMBAを取得したのを機に、外資系eコマース日本法人へ転職し、デジタルコマースのキャリアに転身。その後、高級ペットフードブランド、高級キッチン用品ブランド、高級化粧品ブランドの日本法人で、デジタル領域における事業責任者を歴任。
2023年５月からQVCジャパンにおいてデジタルマーケティング・eコマース事業部門を牽引。
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■Kirei Mirai by QVCについて
「Kirei Mirai（キレイミライ）」は、“私らしく、輝き続ける”をテーマに、主に40〜60代の女性に向けて展開する統合型サービスです。専門家監修の美容・健康コラム、AI肌診断によるパーソナライズ体験、そして“なりたいキレイ”を叶える多彩なショッピング体験など、内面と外見の美しさを支える情報・体験・商品を、テレビやウェブサイト、SNSなどのマルチプラットフォームを通じて提供しています。お客さま一人ひとりのライフステージに寄り添い、健やかで前向きな毎日をサポートしてまいります。
■QVCコミュニティの取り組みについて
QVCでは、40代以上の女性が直面する更年期やライフステージの変化に寄り添い、女性ホルモンやフェムケアの正しい知識をはじめ、美容や健康に関するセルフケアのヒントを、日常生活に取り入れやすい形で発信する「QVCコミュニティ（https://qvc.jp/catalog/qvc-community.html?qq=bc）」を展開しています。専門家や著名人との連携を通じて、有益な情報発信と顧客同士の共感を生む場づくりを推進し、より豊かなライフスタイルの実現をサポートしています。過去のイベントレポートはこちら（https://qvc.jp/catalog/qvc-community/report.html）よりご確認いただけます。
■QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。
関連リンク
Kirei Mirai by QVC
https://qvc.jp/information/feature/kireimirai.html?srsltid=AfmBOoqEwtq9NTGd7d7uyZtA2pld39u0rIOKa0YTaRGUbqsu_VI8YFNr
QVCコミュニティ
https://qvc.jp/catalog/qvc-community.html?qq=bc
過去のイベントレポート
https://qvc.jp/catalog/qvc-community/report.html