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スマートニュース、広告事業の認定代理店制度「SmartNews Ads パートナー プログラム」で2026年パートナーランク認定企業64社を発表
世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：浜本階生）は5月21日、広告主・広告会社向けカンファレンス「SmartNews Ads Conference 2026」を開催し、当社広告事業の認定代理店制度「SmartNews Ads パートナー プログラム」における2026年のパートナーランク認定企業64社を発表しました。
「SmartNews Ads Conference 2026」（5月21日開催）におけるパートナーランク認定企業表彰式の様子
当社では、2024年4月に開始した「パートナーランク制度」において、広告販売の売上実績に応じて、パートナー企業をDiamond / Platinum / Gold / Silver / Bronzeの5つのランクに認定しています。さらに2025年5月以降は、当社の強みを活かした位置情報広告や販促領域に資する新広告プロダクトの提供を進めるとともに、ブランド広告では新コンセプト「Deep Attention & Deep Moments」のもと、具体的なソリューション展開を加速してきました。加えて、広告効果の第三者計測への対応など、広告主・広告会社の皆さまがより安心して活用いただける環境整備も進めています。
こうした継続的なプロダクト強化とパートナー企業の皆さまとの連携深化を背景に、本年も多くのパートナー企業の認定を行いました。
本制度では、毎年4月から翌年3月末までの売上実績をもとに年に一度ランクを決定し、特に優れた実績を持つパートナーには、それぞれのランクに応じた限定特典を提供します。
パートナーランク認定企業への限定特典として「Top Sales Partner」「Top Growth Partner」「Best Branding Partner」の3種類の表彰バッジを付与します。限定特典の例は以下のとおりです。
SmartNews Ads パートナーランク認定企業への限定特典（※）
広告会社ウェブサイトや担当者の名刺に掲載できる表彰バッジの提供
Top Sales Partner：すべてのパートナー企業の中で、広告売上や広告主数など最も大きな実績を上げた企業を表彰
Top Growth Partner：Goldランク以上のパートナー企業のうち、特に高い売上成長率を達成した企業を表彰
Best Branding Partner：Premium Ads及びStandard Adsのブランディング目的の配信実績の中で最も大きな実績を上げたパートナーを表彰
広告会社ウェブサイトや担当者の名刺に掲載できる認定ランクバッジの提供
SmartNews Ads ウェブサイトでの認定ランクと企業名／企業ロゴの掲載
新規アカウント開設時の初月配信費用の割引
パートナーランク認定企業限定のオフラインイベントへの招待
（※）内容は認定ランクによって異なります。詳細はランク認定後に各企業へご案内します。
SmartNews Ads 2026年 パートナーランク認定企業（64社）・表彰バッジ授与企業（五十音順）
Diamond（3社）
・株式会社CARTA ZERO | 株式会社電通デジタル *連名での受賞
・株式会社サイバーエージェント（Top Sales Partner）
・株式会社Hakuhodo DY ONE（Best Branding Partner）
Platinum（4社）
・株式会社WEB GRAM
・株式会社ディスカバリー
・DIGITAL HEARTS CROSS Singapore Pte. Ltd.
・株式会社boxXXX
Gold（13社）
・株式会社UN5UNG BUT
・株式会社うわさ
・株式会社オプト
・株式会社ココシス
・株式会社Slayers
・株式会社セプテーニ
・株式会社NAKAI（Top Growth Partner）
・株式会社ねこ（Top Growth Partner）
・株式会社ブリーチ
・株式会社Full.
・BlueVision Interactive Limited（Top Growth Partner）
・株式会社MAVEL
・株式会社無限
Silver（17社）
・株式会社アドウェイズ
・株式会社ADKデジタル・コミュニケーションズ
・株式会社Anymo
・株式会社KenTo
・株式会社CyberZ
・株式会社スペクトラム
・株式会社Souriant
・ソウルドアウト株式会社
・WPPメディア・ジャパン株式会社
・株式会社データ・ワン
・株式会社BABOON Lab
・株式会社バローズ
・株式会社ピアラ
・株式会社みらいきれい
・株式会社モバイルムーブメント
・株式会社Lits
・株式会社LIBER
Bronzeランクには27社を認定しています。これらのパートナーランク認定企業の一覧は、SmartNews Ads パートナー プログラムのウェブサイトに掲載しています。
SmartNews Ads パートナー プログラム パートナーランク認定企業一覧
https://ads.smartnews.com/home/agency/partner/
今回の発表にあたり、Diamondランク認定パートナー各社からは、次のようなコメントが寄せられています。
株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部 メディア本部 統括 花里俊介様
この度は「SmartNews Ads パートナー プログラム」において、当社として長らく目標に掲げてまいりました「Top Sales Partner」を初めて受賞し、併せて最高位「Diamond」を3年連続で受賞できましたことを、大変光栄に思います。「Top Sales Partner」は、より多くの広告主様にSmartNews Adsの価値をお届けし、媒体としての可能性を市場に広げてきた取り組みを評価いただいたものと認識しております。3年連続のDiamond受賞と併せ、当社が追求してきた「成果」と「規模」の両立が結実した結果と受け止めております。今後もSmartNews様との連携をさらに強化し、媒体の成長と広告主企業のビジネス発展に資するパートナーとして、業界をリードする広告ソリューションの提供に尽力してまいります。
株式会社Hakuhodo DY ONE 執行役員 岡部耕司様
このたび、「SmartNews Ads パートナー プログラム」において、3年連続で最上位の「Diamond」認定を賜り、心より感謝申し上げます。本年度は、視覚的な訴求力により高いエンゲージメントを実現する「縦型動画広告」を中心とした積極的な提案に加え、スマートニュース社との共同による「SmartNews Ads Dynamic Affinity」の開発を通じて、媒体価値の向上に資する新たな取り組みを進めてまいりました。現在、スマートニュース社が推進する生成AI（LLM）の導入やアルゴリズムの高度化など、AI活用の進展は、生活者の情報接触体験や広告接触のあり方に大きな変化をもたらしつつあります。私たちは、こうした変化を的確に捉え、それが顧客のどのような課題解決につながるのかという視点を常に持ちながら、広告効果の最大化に努めてまいります。今後も、博報堂DYグループ全体でSmartNews Adsのさらなる発展に貢献するとともに、企業のマーケティング活動の支援に一層尽力してまいります。
株式会社CARTA ZERO 代表取締役COO 西園正志様
この度は「SmartNews Ads パートナー プログラム」において、最上位の「Diamond」認定を賜り、心より感謝申し上げます。私たちCARTA ZEROは、電通デジタル様をはじめとする多くのパートナー企業様と共に、SmartNews Adsを最大限に活用したマーケティング支援に邁進してまいりました。今後もSmartNews様との強固な連携を維持しながら、CARTA ZEROならではのメディアプランニングと実行力を通じて、広告主企業の皆様のビジネス成長に対して新たな価値を添えられるよう、より一層尽力してまいります。
株式会社電通デジタル プラットフォーム部門 部門長 荻島裕樹様
この度、SmartNews Ads Conference2026において、「SmartNews Ads パートナー プログラム」の最上位認定ランク「Diamond」という栄えある賞を3年連続で頂戴し、誠にありがとうございます。電通デジタルでは、これまでSmartNews Adsの特性を生かしたプランニング提案や運用によるクライアントの広告効果の最大化を多数実施してまいりました。また、電通デジタルと電通、SmartNws共同プログラムである、データクリーンルーム「SmartNews Ads Data Pot」を24年にリリースして以降、ユーザーのプライバシーを保護した上でのデータ分析も推進し、より効果的にクライアントの認知向上や売り上げ拡大に努めてまいりました。こうした取り組みにより、他のプラットフォームとは異なるSmartNews広告の価値がクライアントの皆さまにも浸透し、今回の受賞につながったものと考えております。今後も、クライアントの事業成長と課題解決に貢献できるプラットフォームとして、Smartnewsのプロダクトとソリューションのさらなる発展に寄与してまいります。
今回の発表にあたり、スマートニュース株式会社 執行役員 日本広告事業責任者 兼 社長室長の西出 拓は、次のようにコメントしています。
「本年度のSmartNews認定パートナープログラムは、広告会社各社様との連携をさらに深化させ、具体的な成果創出へとつなげる一年となりました。インターネット広告が市場の半分以上を占める主戦場となった今、求められているのは単なる効率の追求ではなく、ユーザーに信頼され、行動を促す『質の高い広告体験』です。今後も本プログラムを通じて、パートナー各社様と共に、広告主様の事業成長を支える最適なマーケティングソリューションの提供に全力を尽くして参ります。」
当社は2014年12月に広告事業を開始して以来、広告会社の皆さまと共に、広告主のマーケティング活動を力強く支援してきました。今後も、SmartNews Ads パートナー プログラムや広告プロダクトを通じて、広告主のマーケティング課題の解決と成果の向上に向けた取り組みを一層強化します。
本件に関する広告会社からのお問合せ先
SmartNews Ads パートナー プログラム運営事務局
メール: SmartNews-Ads-Partner-Program-inquiry@smartnews.com
スマートニュース株式会社について
スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを提供しています。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。 https://about.smartnews.com/ja/
本件に関するお問合わせ先
スマートニュース 広報担当（田中）pr_jp@smartnews.com
関連リンク
SmartNews Ads パートナー プログラム パートナーランク認定企業一覧
https://ads.smartnews.com/home/agency/partner/
「SmartNews Ads Conference 2026」（5月21日開催）におけるパートナーランク認定企業表彰式の様子
当社では、2024年4月に開始した「パートナーランク制度」において、広告販売の売上実績に応じて、パートナー企業をDiamond / Platinum / Gold / Silver / Bronzeの5つのランクに認定しています。さらに2025年5月以降は、当社の強みを活かした位置情報広告や販促領域に資する新広告プロダクトの提供を進めるとともに、ブランド広告では新コンセプト「Deep Attention & Deep Moments」のもと、具体的なソリューション展開を加速してきました。加えて、広告効果の第三者計測への対応など、広告主・広告会社の皆さまがより安心して活用いただける環境整備も進めています。
こうした継続的なプロダクト強化とパートナー企業の皆さまとの連携深化を背景に、本年も多くのパートナー企業の認定を行いました。
本制度では、毎年4月から翌年3月末までの売上実績をもとに年に一度ランクを決定し、特に優れた実績を持つパートナーには、それぞれのランクに応じた限定特典を提供します。
パートナーランク認定企業への限定特典として「Top Sales Partner」「Top Growth Partner」「Best Branding Partner」の3種類の表彰バッジを付与します。限定特典の例は以下のとおりです。
SmartNews Ads パートナーランク認定企業への限定特典（※）
広告会社ウェブサイトや担当者の名刺に掲載できる表彰バッジの提供
Top Sales Partner：すべてのパートナー企業の中で、広告売上や広告主数など最も大きな実績を上げた企業を表彰
Top Growth Partner：Goldランク以上のパートナー企業のうち、特に高い売上成長率を達成した企業を表彰
Best Branding Partner：Premium Ads及びStandard Adsのブランディング目的の配信実績の中で最も大きな実績を上げたパートナーを表彰
広告会社ウェブサイトや担当者の名刺に掲載できる認定ランクバッジの提供
SmartNews Ads ウェブサイトでの認定ランクと企業名／企業ロゴの掲載
新規アカウント開設時の初月配信費用の割引
パートナーランク認定企業限定のオフラインイベントへの招待
（※）内容は認定ランクによって異なります。詳細はランク認定後に各企業へご案内します。
SmartNews Ads 2026年 パートナーランク認定企業（64社）・表彰バッジ授与企業（五十音順）
Diamond（3社）
・株式会社CARTA ZERO | 株式会社電通デジタル *連名での受賞
・株式会社サイバーエージェント（Top Sales Partner）
・株式会社Hakuhodo DY ONE（Best Branding Partner）
Platinum（4社）
・株式会社WEB GRAM
・株式会社ディスカバリー
・DIGITAL HEARTS CROSS Singapore Pte. Ltd.
・株式会社boxXXX
Gold（13社）
・株式会社UN5UNG BUT
・株式会社うわさ
・株式会社オプト
・株式会社ココシス
・株式会社Slayers
・株式会社セプテーニ
・株式会社NAKAI（Top Growth Partner）
・株式会社ねこ（Top Growth Partner）
・株式会社ブリーチ
・株式会社Full.
・BlueVision Interactive Limited（Top Growth Partner）
・株式会社MAVEL
・株式会社無限
Silver（17社）
・株式会社アドウェイズ
・株式会社ADKデジタル・コミュニケーションズ
・株式会社Anymo
・株式会社KenTo
・株式会社CyberZ
・株式会社スペクトラム
・株式会社Souriant
・ソウルドアウト株式会社
・WPPメディア・ジャパン株式会社
・株式会社データ・ワン
・株式会社BABOON Lab
・株式会社バローズ
・株式会社ピアラ
・株式会社みらいきれい
・株式会社モバイルムーブメント
・株式会社Lits
・株式会社LIBER
Bronzeランクには27社を認定しています。これらのパートナーランク認定企業の一覧は、SmartNews Ads パートナー プログラムのウェブサイトに掲載しています。
SmartNews Ads パートナー プログラム パートナーランク認定企業一覧
https://ads.smartnews.com/home/agency/partner/
今回の発表にあたり、Diamondランク認定パートナー各社からは、次のようなコメントが寄せられています。
株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部 メディア本部 統括 花里俊介様
この度は「SmartNews Ads パートナー プログラム」において、当社として長らく目標に掲げてまいりました「Top Sales Partner」を初めて受賞し、併せて最高位「Diamond」を3年連続で受賞できましたことを、大変光栄に思います。「Top Sales Partner」は、より多くの広告主様にSmartNews Adsの価値をお届けし、媒体としての可能性を市場に広げてきた取り組みを評価いただいたものと認識しております。3年連続のDiamond受賞と併せ、当社が追求してきた「成果」と「規模」の両立が結実した結果と受け止めております。今後もSmartNews様との連携をさらに強化し、媒体の成長と広告主企業のビジネス発展に資するパートナーとして、業界をリードする広告ソリューションの提供に尽力してまいります。
株式会社Hakuhodo DY ONE 執行役員 岡部耕司様
このたび、「SmartNews Ads パートナー プログラム」において、3年連続で最上位の「Diamond」認定を賜り、心より感謝申し上げます。本年度は、視覚的な訴求力により高いエンゲージメントを実現する「縦型動画広告」を中心とした積極的な提案に加え、スマートニュース社との共同による「SmartNews Ads Dynamic Affinity」の開発を通じて、媒体価値の向上に資する新たな取り組みを進めてまいりました。現在、スマートニュース社が推進する生成AI（LLM）の導入やアルゴリズムの高度化など、AI活用の進展は、生活者の情報接触体験や広告接触のあり方に大きな変化をもたらしつつあります。私たちは、こうした変化を的確に捉え、それが顧客のどのような課題解決につながるのかという視点を常に持ちながら、広告効果の最大化に努めてまいります。今後も、博報堂DYグループ全体でSmartNews Adsのさらなる発展に貢献するとともに、企業のマーケティング活動の支援に一層尽力してまいります。
株式会社CARTA ZERO 代表取締役COO 西園正志様
この度は「SmartNews Ads パートナー プログラム」において、最上位の「Diamond」認定を賜り、心より感謝申し上げます。私たちCARTA ZEROは、電通デジタル様をはじめとする多くのパートナー企業様と共に、SmartNews Adsを最大限に活用したマーケティング支援に邁進してまいりました。今後もSmartNews様との強固な連携を維持しながら、CARTA ZEROならではのメディアプランニングと実行力を通じて、広告主企業の皆様のビジネス成長に対して新たな価値を添えられるよう、より一層尽力してまいります。
株式会社電通デジタル プラットフォーム部門 部門長 荻島裕樹様
この度、SmartNews Ads Conference2026において、「SmartNews Ads パートナー プログラム」の最上位認定ランク「Diamond」という栄えある賞を3年連続で頂戴し、誠にありがとうございます。電通デジタルでは、これまでSmartNews Adsの特性を生かしたプランニング提案や運用によるクライアントの広告効果の最大化を多数実施してまいりました。また、電通デジタルと電通、SmartNws共同プログラムである、データクリーンルーム「SmartNews Ads Data Pot」を24年にリリースして以降、ユーザーのプライバシーを保護した上でのデータ分析も推進し、より効果的にクライアントの認知向上や売り上げ拡大に努めてまいりました。こうした取り組みにより、他のプラットフォームとは異なるSmartNews広告の価値がクライアントの皆さまにも浸透し、今回の受賞につながったものと考えております。今後も、クライアントの事業成長と課題解決に貢献できるプラットフォームとして、Smartnewsのプロダクトとソリューションのさらなる発展に寄与してまいります。
今回の発表にあたり、スマートニュース株式会社 執行役員 日本広告事業責任者 兼 社長室長の西出 拓は、次のようにコメントしています。
「本年度のSmartNews認定パートナープログラムは、広告会社各社様との連携をさらに深化させ、具体的な成果創出へとつなげる一年となりました。インターネット広告が市場の半分以上を占める主戦場となった今、求められているのは単なる効率の追求ではなく、ユーザーに信頼され、行動を促す『質の高い広告体験』です。今後も本プログラムを通じて、パートナー各社様と共に、広告主様の事業成長を支える最適なマーケティングソリューションの提供に全力を尽くして参ります。」
当社は2014年12月に広告事業を開始して以来、広告会社の皆さまと共に、広告主のマーケティング活動を力強く支援してきました。今後も、SmartNews Ads パートナー プログラムや広告プロダクトを通じて、広告主のマーケティング課題の解決と成果の向上に向けた取り組みを一層強化します。
本件に関する広告会社からのお問合せ先
SmartNews Ads パートナー プログラム運営事務局
メール: SmartNews-Ads-Partner-Program-inquiry@smartnews.com
スマートニュース株式会社について
スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを提供しています。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。 https://about.smartnews.com/ja/
本件に関するお問合わせ先
スマートニュース 広報担当（田中）pr_jp@smartnews.com
関連リンク
SmartNews Ads パートナー プログラム パートナーランク認定企業一覧
https://ads.smartnews.com/home/agency/partner/