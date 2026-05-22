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「エディオン ホームズ葛西店」新設オープンのお知らせ
当社は、2026年6月12日（金）、東京都江戸川区に「エディオン ホームズ葛西店」を新設オープンいたします。
「エディオン ホームズ葛西店」は東京都内で2店舗目の直営店として「島忠ホームズ葛西店」の2階に出店をいたします。店内では、最新の家電製品はもちろんのこと、キッチン・バス・トイレなどのリフォーム商品、そしてお子様から大人まで楽しめる玩具・TVゲームなど、多彩なラインナップを取り揃えております。
当社のコーポレートメッセージであります「買って安心 ずっと満足」のもと、お客様の暮らしに合った最適な商品のご提案や、きめ細かなサービス・修理対応をおこない、末永くご愛顧いただける店舗を目指してまいります。
【エディオンホームズ葛西店 店舗イメージ】
【エディオン ホームズ葛西店 オープン3日間限定イベント】（6月12日〜6月14日）
■各日、先着300名様にご来店記念品をご用意してお待ちしております。
■エディオンホームズ葛西店で、期間中に合計3,000円（税込）以上お買い上げのお客様はスイーツが当たる抽選会にご参加いただけます。
※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
■各日、「家電の無料点検」を実施します。
お持ち込み頂いたドライヤー・炊飯ジャー・クリーナーなど、ご家庭で調子の悪い家電製品を当社サービスマンが無料で診断いたします。
※イベントは変更になる場合がございます。
【エディオン ホームズ葛西店 特長】
■テレビ・ブルーレイレコーダーなどの映像家電商品や、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの生活家電商品、パソコン・プリンターなどの情報家電商品、docomo、au、SoftBank、Y!mobile、UQmobile、EDION SIM、iPhone含むSIMフリー端末などの通信機器、電池・管球・プリンターインクなどの最寄り品を取り扱う、総合家電専門店です。
※画像はイメージです。
■お客様に多くの商品を体感いただける展示をおこなっております。例えば、高性能スティッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングパソコンなど、実際に触れて楽しく選んでいただけるように展示をおこなっております。
※画像はイメージです。
■お客様に“季節”や“旬”の家電を売場で感じていただけるような演出をおこなっております。例えば、部屋干しのお悩みを解決する梅雨対策の提案や、アウトドア・防災にもオススメのポータブル電源の提案などいたします。各コーナーでは商品を使用したときの便利さや楽しさを実感いただけるために、おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしていただける説明動画の放映もおこないます。
※画像はイメージです。
■キッチン・バス・トイレといった空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、低価格・短時間で設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な生活（エコライフ）のご提案をいたします。
※画像はイメージです。
【エディオン ホームズ葛西店 各種サービス】
■即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭でのお預かり修理、部品取り寄せはもちろんのこと、エアコン・洗濯機などのクリーニングや各種家電商品のおそうじ・点検など、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートサービスの充実に力を入れております。
また、新サービスとなる外壁クリーニングのサービスを開始しました。今後も家電販売にとどまらず、お客様の暮らしをトータルでサポートしてまいります。
※画像はイメージです。
■エディオンでは、お客様のご要望に合わせて「エディオンカード」と「エディオンアプリ」を組み合わせた会員スタイルをご提案しております。
エディオンカードは、年間1,078円（税込）のサービス利用料で、ご購入金額5,500円（税込）以上の指定商品100品種以上に対し、長期修理保証を提供しております。さらに、エディオンアプリにご登録されると、クーポンなどの特典も併せてご利用いただけます。このほか、エディオンアプリへのご登録により対象商品22品種の長期修理保証をご提供し、お得なクーポンもご利用いただける年会費無料の会員制度もご用意しております。
お買い上げの際は、エディオンポイントと各社ポイントサービス※から選んだポイントを同時にお支払いにご利用いただくことができ、さらに両方のポイントを貯めることも可能です。
※「Vポイント」「dポイント」「楽天ポイント」
【エディオン ホームズ葛西店 概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/135340/135340_web_1.png
【エディオン ホームズ葛西店 アクセスマップ】
「エディオン ホームズ葛西店」は東京都内で2店舗目の直営店として「島忠ホームズ葛西店」の2階に出店をいたします。店内では、最新の家電製品はもちろんのこと、キッチン・バス・トイレなどのリフォーム商品、そしてお子様から大人まで楽しめる玩具・TVゲームなど、多彩なラインナップを取り揃えております。
【エディオンホームズ葛西店 店舗イメージ】
【エディオン ホームズ葛西店 オープン3日間限定イベント】（6月12日〜6月14日）
■各日、先着300名様にご来店記念品をご用意してお待ちしております。
■エディオンホームズ葛西店で、期間中に合計3,000円（税込）以上お買い上げのお客様はスイーツが当たる抽選会にご参加いただけます。
※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
■各日、「家電の無料点検」を実施します。
お持ち込み頂いたドライヤー・炊飯ジャー・クリーナーなど、ご家庭で調子の悪い家電製品を当社サービスマンが無料で診断いたします。
※イベントは変更になる場合がございます。
【エディオン ホームズ葛西店 特長】
■テレビ・ブルーレイレコーダーなどの映像家電商品や、冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどの生活家電商品、パソコン・プリンターなどの情報家電商品、docomo、au、SoftBank、Y!mobile、UQmobile、EDION SIM、iPhone含むSIMフリー端末などの通信機器、電池・管球・プリンターインクなどの最寄り品を取り扱う、総合家電専門店です。
※画像はイメージです。
■お客様に多くの商品を体感いただける展示をおこなっております。例えば、高性能スティッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングパソコンなど、実際に触れて楽しく選んでいただけるように展示をおこなっております。
※画像はイメージです。
■お客様に“季節”や“旬”の家電を売場で感じていただけるような演出をおこなっております。例えば、部屋干しのお悩みを解決する梅雨対策の提案や、アウトドア・防災にもオススメのポータブル電源の提案などいたします。各コーナーでは商品を使用したときの便利さや楽しさを実感いただけるために、おすすめ商品の機能や使用シーンをイメージしていただける説明動画の放映もおこないます。
※画像はイメージです。
■キッチン・バス・トイレといった空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めた分かりやすいパック料金でご提案する「パックdeリフォ」や、低価格・短時間で設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃え、専門スタッフが省エネ・節約・快適な生活（エコライフ）のご提案をいたします。
※画像はイメージです。
【エディオン ホームズ葛西店 各種サービス】
■即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭でのお預かり修理、部品取り寄せはもちろんのこと、エアコン・洗濯機などのクリーニングや各種家電商品のおそうじ・点検など、お客様のニーズに沿ったきめ細かなサポートサービスの充実に力を入れております。
また、新サービスとなる外壁クリーニングのサービスを開始しました。今後も家電販売にとどまらず、お客様の暮らしをトータルでサポートしてまいります。
※画像はイメージです。
■エディオンでは、お客様のご要望に合わせて「エディオンカード」と「エディオンアプリ」を組み合わせた会員スタイルをご提案しております。
エディオンカードは、年間1,078円（税込）のサービス利用料で、ご購入金額5,500円（税込）以上の指定商品100品種以上に対し、長期修理保証を提供しております。さらに、エディオンアプリにご登録されると、クーポンなどの特典も併せてご利用いただけます。このほか、エディオンアプリへのご登録により対象商品22品種の長期修理保証をご提供し、お得なクーポンもご利用いただける年会費無料の会員制度もご用意しております。
お買い上げの際は、エディオンポイントと各社ポイントサービス※から選んだポイントを同時にお支払いにご利用いただくことができ、さらに両方のポイントを貯めることも可能です。
※「Vポイント」「dポイント」「楽天ポイント」
【エディオン ホームズ葛西店 概要】
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【エディオン ホームズ葛西店 アクセスマップ】