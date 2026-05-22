メタトロンを「知っている」30～50代は12%、「受けたことがある」は3%｜費用面がハードルに
波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店を運営する明治ヘルスケア株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役：川俣 潤）は、30～59歳の男女100名を対象に「波動測定器の認知度と導入ハードルに関する調査」を実施しました。
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 「メタトロン」という波動測定器を知っていますか？
・名前も内容も知っている：5% ・名前は聞いたことがある：7% ・まったく知らない：88%
メタトロンの認知度は12%にとどまり、一般消費者における波動測定器の認知はまだ初期段階であることが確認されました。
Q2. メタトロンを実際に受けたことがありますか？
・ある：3% ・ない：97%
体験率はわずか3%。認知している層の中でも、実際に体験に至る人は少数です。
Q3. メタトロンの一般的な導入費用が100～250万円と聞いて、どう感じますか？
・妥当だと思う：4% ・やや高いと思う：28% ・かなり高いと思う：52% ・判断できない：16%
80%が「高い」と感じており、費用面が導入の最大のハードルになっていることが分かります。
Q4. 同等機能の波動測定器が35～40万円で入手できるとしたら、興味がありますか？
・とても興味がある：22% ・やや興味がある：34% ・あまり興味がない：29% ・まったく興味がない：15%
56%が「35～40万円であれば興味がある」と回答しており、価格帯の適正化が市場拡大の鍵であることが示唆されました。
■ 調査結果に対する当社の見解
メタトロンの認知度が低い一方で、「同等機能が35～40万円なら興味がある」という潜在ニーズは確実に存在しています。
当社のMeijiメタハンターは、メタトロンと同等の3Dスキャン・メタセラピー機能を、349,900円～399,900円（税込）で提供しています。中間マージンを排除した直販モデルだからこそ実現できる価格帯です。
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店
運営会社：明治ヘルスケア株式会社
本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2
電話番号：070-4132-3899
メールアドレス：a@kontaniclinic.jp
事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売
代表取締役：川俣 潤
公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
■ 調査概要
調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：30～59歳の男女 有効回答数：100名 調査期間：2026年5月
■ 調査結果サマリー
Q1. 「メタトロン」という波動測定器を知っていますか？
・名前も内容も知っている：5% ・名前は聞いたことがある：7% ・まったく知らない：88%
メタトロンの認知度は12%にとどまり、一般消費者における波動測定器の認知はまだ初期段階であることが確認されました。
Q2. メタトロンを実際に受けたことがありますか？
・ある：3% ・ない：97%
体験率はわずか3%。認知している層の中でも、実際に体験に至る人は少数です。
Q3. メタトロンの一般的な導入費用が100～250万円と聞いて、どう感じますか？
・妥当だと思う：4% ・やや高いと思う：28% ・かなり高いと思う：52% ・判断できない：16%
80%が「高い」と感じており、費用面が導入の最大のハードルになっていることが分かります。
Q4. 同等機能の波動測定器が35～40万円で入手できるとしたら、興味がありますか？
・とても興味がある：22% ・やや興味がある：34% ・あまり興味がない：29% ・まったく興味がない：15%
56%が「35～40万円であれば興味がある」と回答しており、価格帯の適正化が市場拡大の鍵であることが示唆されました。
■ 調査結果に対する当社の見解
メタトロンの認知度が低い一方で、「同等機能が35～40万円なら興味がある」という潜在ニーズは確実に存在しています。
当社のMeijiメタハンターは、メタトロンと同等の3Dスキャン・メタセラピー機能を、349,900円～399,900円（税込）で提供しています。中間マージンを排除した直販モデルだからこそ実現できる価格帯です。
Meijiメタハンターの詳細はこちら https://kontaniclinic.jp/metahunter/
■ 会社概要
店舗名：波動測定器・バイオレゾナンス機器専門店
運営会社：明治ヘルスケア株式会社
本社住所：〒957-0061 新潟県新発田市住吉町2-8-6-2
電話番号：070-4132-3899
メールアドレス：a@kontaniclinic.jp
事業内容：波動測定器・バイオレゾナンス機器の企画・設計・販売
代表取締役：川俣 潤
公式サイト：https://kontaniclinic.jp/
配信元企業：明治ヘルスケア株式会社
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