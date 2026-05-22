日本の食肉市場規模は2034年までに486億米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.95％で推移すると見込まれる
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350079/images/bodyimage1】
日本の食肉市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本食肉市場：種類別、製品別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、日本の食肉市場は2025年に372億米ドルと評価され、2034年には486億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.95%です。関東地方は、東京首都圏とその周辺に都市部の消費者、外食産業、主要な小売流通ネットワークが集中していることを背景に、市場を牽引しています。日本の1人当たりの食肉消費量は大幅に増加しており、2022年には31.4キログラムに達し、2027年には34.7キログラムに達すると予測されています。これは、消費者の嗜好の変化と、多様な国際料理の影響力の高まりを反映しています。鶏肉は、手頃な価格、汎用性、赤身肉に比べて健康に良いと認識されていることから、数量ベースで最大の製品セグメントとなっています。一方、牛肉は、世界的に有名な日本の和牛を基盤とした高付加価値のプレミアムニッチ市場を占めています。
日本の食肉市場は、鶏肉、牛肉、豚肉、羊肉など、生肉および加工肉製品全般を網羅しており、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、百貨店、専門店、オンラインプラットフォーム、外食産業などを通じて流通しています。この市場は、世界的に優位を誇る高級輸出品である和牛（A5等級の認証を受けた牛は1キログラムあたり最大400米ドルの輸出価格となる）と、輸入依存度の高い大衆市場という、顕著な二面性を持っています。大衆市場は、食肉供給量の半分以上を米国、オーストラリア、カナダ、ブラジルからの輸入に大きく依存しています。市場を牽引しているのは、原産地追跡が可能な高級食肉製品に対する消費者の需要の高まり、時間的制約のある都市部の消費者の間で加工肉や調理済み食肉の人気が高まっていること、そして焼肉、しゃぶしゃぶ、とんかつ、すき焼きといった伝統的な日本料理文化と西洋料理の影響が、日常的なタンパク質摂取パターンに及ぼす影響の拡大です。
さらに、日本の消費者の間で食品の安全性とトレーサビリティに対する意識が高まっていること、サプライチェーン全体で食品廃棄物を削減する真空包装や賞味期限延長技術の普及が進んでいること、そして日本で規制当局や投資家の注目を集め始めている培養肉やハイブリッド肉製品の商業化が進んでいることも、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-meat-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 高級肉の需要と和牛の世界的な認知度
高品質でトレーサビリティが確保された食肉製品に対する消費者の需要の高まりは、霜降りの質、風味、そして職人技において世界的に高い評価を得ている和牛に支えられ、日本の食肉市場を牽引する最も特徴的で商業的に重要な原動力の一つとなっています。神戸、松阪、近江、飛騨といった日本を代表する和牛の地域ブランドは、国内の富裕層消費者と高額消費をする海外観光客の両方を惹きつけ、高い単価販売と、主要な海産物・食肉輸入国であると同時にニッチな高級食肉輸出国としての日本の独自の地位を支えるプレミアム需要を生み出しています。2022年には120万頭の和牛がA5等級に認定され、輸出価格は標準的な輸入牛肉の20～25倍に達しており、和牛セクターは世界的なプレミアム輸出ブランドとして機能し、日本の食肉産業を高所得の国際市場で有利な立場に位置づけています。大手企業は、より幅広い顧客層にアピールするため、従来型の精肉カットと加工肉製品の両方を含む製品ラインナップを拡大すると同時に、高級肉体験に対する国内および輸出の需要の高まりを取り込むため、和牛や高品質のブランド豚肉などのプレミアム製品への投資も行っている。
日本の食肉市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本食肉市場：種類別、製品別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、日本の食肉市場は2025年に372億米ドルと評価され、2034年には486億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.95%です。関東地方は、東京首都圏とその周辺に都市部の消費者、外食産業、主要な小売流通ネットワークが集中していることを背景に、市場を牽引しています。日本の1人当たりの食肉消費量は大幅に増加しており、2022年には31.4キログラムに達し、2027年には34.7キログラムに達すると予測されています。これは、消費者の嗜好の変化と、多様な国際料理の影響力の高まりを反映しています。鶏肉は、手頃な価格、汎用性、赤身肉に比べて健康に良いと認識されていることから、数量ベースで最大の製品セグメントとなっています。一方、牛肉は、世界的に有名な日本の和牛を基盤とした高付加価値のプレミアムニッチ市場を占めています。
日本の食肉市場は、鶏肉、牛肉、豚肉、羊肉など、生肉および加工肉製品全般を網羅しており、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、百貨店、専門店、オンラインプラットフォーム、外食産業などを通じて流通しています。この市場は、世界的に優位を誇る高級輸出品である和牛（A5等級の認証を受けた牛は1キログラムあたり最大400米ドルの輸出価格となる）と、輸入依存度の高い大衆市場という、顕著な二面性を持っています。大衆市場は、食肉供給量の半分以上を米国、オーストラリア、カナダ、ブラジルからの輸入に大きく依存しています。市場を牽引しているのは、原産地追跡が可能な高級食肉製品に対する消費者の需要の高まり、時間的制約のある都市部の消費者の間で加工肉や調理済み食肉の人気が高まっていること、そして焼肉、しゃぶしゃぶ、とんかつ、すき焼きといった伝統的な日本料理文化と西洋料理の影響が、日常的なタンパク質摂取パターンに及ぼす影響の拡大です。
さらに、日本の消費者の間で食品の安全性とトレーサビリティに対する意識が高まっていること、サプライチェーン全体で食品廃棄物を削減する真空包装や賞味期限延長技術の普及が進んでいること、そして日本で規制当局や投資家の注目を集め始めている培養肉やハイブリッド肉製品の商業化が進んでいることも、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-meat-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 高級肉の需要と和牛の世界的な認知度
高品質でトレーサビリティが確保された食肉製品に対する消費者の需要の高まりは、霜降りの質、風味、そして職人技において世界的に高い評価を得ている和牛に支えられ、日本の食肉市場を牽引する最も特徴的で商業的に重要な原動力の一つとなっています。神戸、松阪、近江、飛騨といった日本を代表する和牛の地域ブランドは、国内の富裕層消費者と高額消費をする海外観光客の両方を惹きつけ、高い単価販売と、主要な海産物・食肉輸入国であると同時にニッチな高級食肉輸出国としての日本の独自の地位を支えるプレミアム需要を生み出しています。2022年には120万頭の和牛がA5等級に認定され、輸出価格は標準的な輸入牛肉の20～25倍に達しており、和牛セクターは世界的なプレミアム輸出ブランドとして機能し、日本の食肉産業を高所得の国際市場で有利な立場に位置づけています。大手企業は、より幅広い顧客層にアピールするため、従来型の精肉カットと加工肉製品の両方を含む製品ラインナップを拡大すると同時に、高級肉体験に対する国内および輸出の需要の高まりを取り込むため、和牛や高品質のブランド豚肉などのプレミアム製品への投資も行っている。