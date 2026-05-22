日本の食肉市場規模は2034年までに486億米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.95％で推移すると見込まれる

日本の食肉市場規模は2034年までに486億米ドルに達し、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.95％で推移すると見込まれる