車のカーナビをスマホのように快適操作、動画・ナビ・アプリを自由に楽しめるスマート体験へ｜Ottocast感謝キャンペーン、Amazonストアで開催中。今だけ最大1万円OFFの特別セール実施中！
以下のような「車のストレス」を感じていませんか？
・車載システムが古く、スマートな使い方ができていないと感じていませんか？
・毎日の通勤や車の待ち時間、娯楽がないとすぐに飽きてしまいます。
・ぐちゃぐちゃの配線、不安定な接続でドライブがストレス？
・小さいスマホ画面で動画・地図を見てる？
等々
車内体験をアップグレードするなら、オットキャスト スクリーンAI。
■ ナビ・動画・SNS・ショッピング・ニュースアプリを快適に利用。
■ ワイヤレスCarPlayでスマートかつスムーズに接続。
■ 車内のパーツを一切取り外す必要なし。差し込むだけの簡単設置で、初心者でも安心してご利用いただけます。
■ Google AI音声制御で直感的なスマートドライブ。
<お得なプロモーションコード特典>
・Amazonリンク https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPVQMTFX
・定価45,079円の Ottocast Screen AIが、今なら29,818円でお求めいただけます！
・割引コード 29818AAA
・割引額 15,261円
・コード使用期間 2026年5月22日～2026年6月20日まで
<主な機能紹介>
【次世代OS「Android 15」搭載】
より快適でスムーズな操作体験を実現し、まるでタブレットのように自由に使えるスマートカー体験へ。
Google Play対応で多彩なアプリを自由にダウンロードし、車内をあなただけのエンターテインメント空間へと進化させます。
【Google AI対応でスマート操作】
会話するように話しかけるだけで、アプリやナビを直感的に操作でき、「Hey Gemini、今日の天気は？」など音声だけで快適なカーライフを実現します。
ハンドルから手を離さず視線も前のまま操作可能で、安全性と快適性を両立した次世代ドライブ体験へと進化します。
【ワイヤレスCarPlay・Android Auto】
Bluetooth接続だけでワイヤレスに快適なドライブ体験を実現し、有線のわずらわしさから解放されたスムーズなカーライフを提供します。
常時充電も不要となり、スマートフォンのバッテリー負担を軽減しながら、より快適でスマートな車内環境を実現します。
【大画面・画面分割】
大画面ディスプレイにより、地図・動画・アプリ操作をひと目で確認でき、より快適でゆとりのある使用体験を実現します。
ワイヤレスCarPlay／Android Autoと他アプリを5:5で分割表示でき、ナビを確認しながら同乗者も動画を楽しめる快適な車内空間を提供します。
【プラグ＆プレイ・高速起動】
ほぼすべての車種に対応し、車内パーツの取り外し不要で差し込むだけの簡単設置。電子機器が苦手な方でも安心してすぐに使用できます。
初回起動は約15秒、2回目以降は約2秒で素早く起動し、面倒な設定なしでストレスフリーなドライブ体験を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350076/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350076/images/bodyimage2】
上記製品に加え、以下の製品も同様にセール対象となっております。
＜ご注意＞
※ 以下の商品は、2026年6月2日までセール対象となります。
※ 在庫がなくなり次第、本キャンペーンは終了となります。
<対象製品>
●オットキャスト Play2Video Ultra
通常22,799円 → 特価15,799円
割引額：-7,000円
Amazonリンク ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4W41MY4
●オットキャスト OttoAibox P3 Pro
通常54,799円 → 特価47,899円
割引額：-6,000円
Amazonリンク ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH4SJDM2
●オットキャスト OttoAibox NANO
通常45,999円 → 特価35,999円
割引額：-10,000円
Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQ366H7
●オットキャスト MirrorTouch
通常17,980円 → 特価13,999円
割引額：約22％
Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FD3K6NHS
●オットキャスト Mini Slim
通常9,999円 → 特価5,999円
割引額：約40％
Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR96TWX6
オットキャストはユーザーのニーズに寄り添います。
◎ 日本で多くのCarPlay製品の実績を持つOttocast社によって製造された製品であり、技適を取得しています。
◎ 無条件で1年間の保証アフターサービスを完備。
◎ 日本語対応のプロフェッショナルサポート完備！
◎ 使用方法などお困りの際には何でもお問合せください。
お問い合わせ
営業時間 平日8時から16時まで
LINE ID @ottocastjp
電話 81-3-6899-5571
メール service@ottocast.com
配信元企業：OTTOCAST CORPORATION LIMITED
・車載システムが古く、スマートな使い方ができていないと感じていませんか？
・毎日の通勤や車の待ち時間、娯楽がないとすぐに飽きてしまいます。
・ぐちゃぐちゃの配線、不安定な接続でドライブがストレス？
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等々
車内体験をアップグレードするなら、オットキャスト スクリーンAI。
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<お得なプロモーションコード特典>
・Amazonリンク https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPVQMTFX
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・割引コード 29818AAA
・割引額 15,261円
・コード使用期間 2026年5月22日～2026年6月20日まで
<主な機能紹介>
【次世代OS「Android 15」搭載】
より快適でスムーズな操作体験を実現し、まるでタブレットのように自由に使えるスマートカー体験へ。
Google Play対応で多彩なアプリを自由にダウンロードし、車内をあなただけのエンターテインメント空間へと進化させます。
【Google AI対応でスマート操作】
会話するように話しかけるだけで、アプリやナビを直感的に操作でき、「Hey Gemini、今日の天気は？」など音声だけで快適なカーライフを実現します。
ハンドルから手を離さず視線も前のまま操作可能で、安全性と快適性を両立した次世代ドライブ体験へと進化します。
【ワイヤレスCarPlay・Android Auto】
Bluetooth接続だけでワイヤレスに快適なドライブ体験を実現し、有線のわずらわしさから解放されたスムーズなカーライフを提供します。
常時充電も不要となり、スマートフォンのバッテリー負担を軽減しながら、より快適でスマートな車内環境を実現します。
【大画面・画面分割】
大画面ディスプレイにより、地図・動画・アプリ操作をひと目で確認でき、より快適でゆとりのある使用体験を実現します。
ワイヤレスCarPlay／Android Autoと他アプリを5:5で分割表示でき、ナビを確認しながら同乗者も動画を楽しめる快適な車内空間を提供します。
【プラグ＆プレイ・高速起動】
ほぼすべての車種に対応し、車内パーツの取り外し不要で差し込むだけの簡単設置。電子機器が苦手な方でも安心してすぐに使用できます。
初回起動は約15秒、2回目以降は約2秒で素早く起動し、面倒な設定なしでストレスフリーなドライブ体験を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350076/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350076/images/bodyimage2】
上記製品に加え、以下の製品も同様にセール対象となっております。
＜ご注意＞
※ 以下の商品は、2026年6月2日までセール対象となります。
※ 在庫がなくなり次第、本キャンペーンは終了となります。
<対象製品>
●オットキャスト Play2Video Ultra
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割引額：-7,000円
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●オットキャスト OttoAibox P3 Pro
通常54,799円 → 特価47,899円
割引額：-6,000円
Amazonリンク ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GH4SJDM2
●オットキャスト OttoAibox NANO
通常45,999円 → 特価35,999円
割引額：-10,000円
Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPQ366H7
●オットキャスト MirrorTouch
通常17,980円 → 特価13,999円
割引額：約22％
Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FD3K6NHS
●オットキャスト Mini Slim
通常9,999円 → 特価5,999円
割引額：約40％
Amazonリンク ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FR96TWX6
オットキャストはユーザーのニーズに寄り添います。
◎ 日本で多くのCarPlay製品の実績を持つOttocast社によって製造された製品であり、技適を取得しています。
◎ 無条件で1年間の保証アフターサービスを完備。
◎ 日本語対応のプロフェッショナルサポート完備！
◎ 使用方法などお困りの際には何でもお問合せください。
お問い合わせ
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電話 81-3-6899-5571
メール service@ottocast.com
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