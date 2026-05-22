AI音声認識で猫忍者を育てる育成×タクティカルバトルゲーム『NINJA CATS: Tactics』、延期後の早期アクセス開始日が5月26日に決定。BitSummit PUNCH「XR横丁」にも出展

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