インシリコ創薬市場、2035年に94億7980万米ドル到達見通し｜次世代バイオDX需要を背景にCAGR 10.6％で拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
インシリコ創薬市場は、2025年の34億6,130万米ドルから2035年には94億7,980万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）10.6%という高成長が期待されています。近年、製薬業界では研究開発コストの急騰と新薬開発期間の長期化が大きな課題となっており、その解決策としてAI、機械学習、分子シミュレーション、クラウド解析を活用したインシリコ創薬への注目が急速に高まっています。特に、膨大な化合物データを高速で解析し、有望な候補物質を短期間で特定できる点は、従来型創薬モデルを大きく変革する要素として評価されています。日本を含むグローバル製薬企業では、研究開発効率を高めるためのデジタルトランスフォーメーション（DX）が本格化しており、インシリコ技術は次世代創薬戦略の中核として位置づけられています。
個別化医療の進展が創薬モデルを再構築、ゲノム解析需要が市場を押し上げる
個別化医療の拡大は、インシリコ創薬市場の成長を支える最重要トレンドの一つです。患者ごとの遺伝子変異や疾患特性に応じた治療法を設計する精密医療では、膨大なゲノムデータ解析と分子相互作用のシミュレーションが不可欠となっています。インシリコ創薬は、薬剤候補と生体標的の相互作用を仮想空間で高速分析できるため、希少疾患や難治性疾患に対する新規治療法開発を大幅に効率化します。特に、日本では高齢化に伴うがん、神経変性疾患、自己免疫疾患患者の増加により、個別化治療への需要が急拡大しています。また、創薬段階で副作用予測や毒性解析を事前に行えることから、開発失敗リスクの低減にも寄与しています。従来の試験中心型創薬から、データ主導型創薬へと産業構造が変化する中、インシリコ創薬の存在感はさらに高まっています。
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市場シナリオ分析：インシリコ創薬市場の成長機会と戦略ポイント
● AI・機械学習導入拡大により、創薬成功率向上と研究期間短縮が加速
● SaaS型創薬プラットフォーム需要増加でクラウドベース解析市場が急拡大
● 個別化医療・ゲノム医療普及により高精度シミュレーション需要が増加
● 日本・アジア市場では医療DX政策が市場成長を強力に後押し
● 前臨床試験効率化ニーズが製薬企業のインシリコ投資を拡大
● 希少疾患・難治性疾患向け創薬でAI解析技術の導入が加速
● クラウドコンピューティング活用による国際共同研究が活発化
● 製薬企業とAI創薬ベンチャー間の提携・M&Aが市場競争を変革
● データ統合・リアルワールドデータ活用が次世代創薬モデルを形成
● 高性能計算環境（HPC）の進化が分子シミュレーション精度を向上
AI・機械学習技術の進化が創薬スピードを飛躍的に向上
人工知能（AI）と機械学習（ML）の急速な進歩は、インシリコ創薬市場を次の成長フェーズへ押し上げています。2025年にはAI技術セグメントが市場収益を主導しており、特に化合物スクリーニング、ターゲット探索、薬剤再用途化、分子設計分野での導入が加速しています。AIは膨大な論文データ、臨床試験データ、ゲノム情報を同時解析できるため、従来では数年を要した探索工程を数カ月単位まで短縮できる可能性があります。さらに、ディープラーニングを活用したタンパク質構造予測技術の高度化により、創薬精度も飛躍的に向上しています。製薬企業は研究開発コスト削減と開発成功率向上を両立するため、AIベースの創薬プラットフォーム導入を積極化しており、グローバル市場では大型提携や共同研究案件も増加しています。こうした動きが、インシリコ創薬市場全体の競争構造を大きく変化させています。
個別化医療の進展が創薬モデルを再構築、ゲノム解析需要が市場を押し上げる
個別化医療の拡大は、インシリコ創薬市場の成長を支える最重要トレンドの一つです。患者ごとの遺伝子変異や疾患特性に応じた治療法を設計する精密医療では、膨大なゲノムデータ解析と分子相互作用のシミュレーションが不可欠となっています。インシリコ創薬は、薬剤候補と生体標的の相互作用を仮想空間で高速分析できるため、希少疾患や難治性疾患に対する新規治療法開発を大幅に効率化します。特に、日本では高齢化に伴うがん、神経変性疾患、自己免疫疾患患者の増加により、個別化治療への需要が急拡大しています。また、創薬段階で副作用予測や毒性解析を事前に行えることから、開発失敗リスクの低減にも寄与しています。従来の試験中心型創薬から、データ主導型創薬へと産業構造が変化する中、インシリコ創薬の存在感はさらに高まっています。
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市場シナリオ分析：インシリコ創薬市場の成長機会と戦略ポイント
● AI・機械学習導入拡大により、創薬成功率向上と研究期間短縮が加速
● SaaS型創薬プラットフォーム需要増加でクラウドベース解析市場が急拡大
● 個別化医療・ゲノム医療普及により高精度シミュレーション需要が増加
● 日本・アジア市場では医療DX政策が市場成長を強力に後押し
● 前臨床試験効率化ニーズが製薬企業のインシリコ投資を拡大
● 希少疾患・難治性疾患向け創薬でAI解析技術の導入が加速
● クラウドコンピューティング活用による国際共同研究が活発化
● 製薬企業とAI創薬ベンチャー間の提携・M&Aが市場競争を変革
● データ統合・リアルワールドデータ活用が次世代創薬モデルを形成
● 高性能計算環境（HPC）の進化が分子シミュレーション精度を向上
AI・機械学習技術の進化が創薬スピードを飛躍的に向上
人工知能（AI）と機械学習（ML）の急速な進歩は、インシリコ創薬市場を次の成長フェーズへ押し上げています。2025年にはAI技術セグメントが市場収益を主導しており、特に化合物スクリーニング、ターゲット探索、薬剤再用途化、分子設計分野での導入が加速しています。AIは膨大な論文データ、臨床試験データ、ゲノム情報を同時解析できるため、従来では数年を要した探索工程を数カ月単位まで短縮できる可能性があります。さらに、ディープラーニングを活用したタンパク質構造予測技術の高度化により、創薬精度も飛躍的に向上しています。製薬企業は研究開発コスト削減と開発成功率向上を両立するため、AIベースの創薬プラットフォーム導入を積極化しており、グローバル市場では大型提携や共同研究案件も増加しています。こうした動きが、インシリコ創薬市場全体の競争構造を大きく変化させています。