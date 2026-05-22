インシリコ創薬市場、2035年に94億7980万米ドル到達見通し｜次世代バイオDX需要を背景にCAGR 10.6％で拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

インシリコ創薬市場、2035年に94億7980万米ドル到達見通し｜次世代バイオDX需要を背景にCAGR 10.6％で拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース