2026年5月22日発売 サンエックス「すみっコぐらし」デザインシリーズ登場！ コンパクトで使いやすいデジタルタイマー＆温湿度計を発売 株式会社ドリテック

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350023/images/bodyimage1】株式会社ドリテック（本社：埼玉県川口市）は、サンエックス株式会社の人気キャラクター「すみっコぐらし」をデザインに採用したデジタルタイマーおよびデジタル温湿度計シリーズを、2026年5月22日（金）より発売いたしました。子どもから大人まで幅広い世代に人気の「すみっコぐらし」のかわいらしさと、日常生活をサポートする機能性を兼ね備えた製品です。■ 製品概要(1) すみっコぐらし デジタルタイマー（T-685SX）コンパクトボディながら充実した機能を搭載したミニサイズのデジタルタイマーです。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350023/images/bodyimage2】



主な特長

● 約9.5mmの薄型設計で持ち運び便利

● 最大99分59秒のカウントダウン／カウントアップ機能

● リピート機能付きで学習や調理に最適

● ON/OFFスイッチ付きで電池消耗を軽減

● 強力マグネット＆滑り止め付きで安定設置





製品仕様● サイズ：約W53×D9.5×H70mm● 重量：約24g（電池含む）● 電源：ボタン電池（LR1130）(2) すみっコぐらし デジタル温湿度計（O-457SX）かわいいデザインと実用性を両立した温湿度計。室内環境の管理に最適です。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350023/images/bodyimage3】



主な仕様

● 温度・湿度を同時表示

● 最高（MAX）／最低（MIN）の記録表示機能

● 時計表示機能付きで日常使いに便利



製品仕様

● サイズ：約W71×D15×H84mm

● 重量：約71g（電池含む）

● 電源：単4形乾電池×1個



3WAY設置対応

● スタンド：デスクや寝室に

● マグネット：冷蔵庫やキッチンに

● フック穴：壁掛け可能

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350023/images/bodyimage4】近年、家庭内での学習時間や健康管理への意識が高まる中、実用性だけでなく「使う楽しさ」や「癒し」を求めるニーズが増えています。本製品は、人気キャラクター「すみっコぐらし」と日常に寄り添う計量器を融合させることで、● 子どもの学習習慣づくり● ご家庭での快適な環境管理● インテリアとしての楽しさを同時に提供します。■ 特長● すみっコぐらしのかわいいデザイン● コンパクトで使いやすい設計● 日常生活に役立つ機能を多数搭載● 子どもから大人まで幅広く活用可能■ 発売情報● 発売日：2026年5月22日（T-685SX）・2026年5月29日（O-457SX）● 販売チャネル：公式オンラインショップ、専門店、バラエティストアなどサンエックスネットショップ：https://shop.san-x.co.jp/jpドリテック楽天公式ストア：https://item.rakuten.co.jp/dretec/o-457ivsxec/ドリテックYahoo公式ストア：https://store.shopping.yahoo.co.jp/dretec/o-457ivsxec.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img&ea=■ 権利表記(C)2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

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