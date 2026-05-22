Shopify / Shopify PlusでのECサイト運営の成功のカギを握るDAM×PIMとは？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349862/images/bodyimage1】
近年、事業成長や販路拡大の戦略としてShopify / Shopify Plusを活用したECサイト構築を進める企業も増えています。
Shopify導入による売上拡大に成功している一方で、その裏側にある「サイトへの配信・運用プロセス」に、新たな課題を感じている企業も増えてきました。
・ 商品情報の更新作業が手作業であり、ボトルネックになっている
・ 画像や動画データの管理が煩雑であり、情報取得が困難
・ EC／SNS／広告など複数チャネルで情報管理が分散している
・ コンテンツの制作フローが属人化している
本セミナーでは、Shopify運用の成長フェーズで起こりやすい課題を整理しながら、デジタルアセット管理（DAM）・商品情報管理（PIM）の活用によって、EC運用をどのように効率化できるのかを分かりやすくご紹介します。
■セミナー詳細
【Shopify × CIERTO で実現する理想的なEC運用とは？】
販促コンテンツ管理（DAM）と商品情報管理（PIM）の両機能を備える「CIERTO」の概要とともに、Shopify連携によって可能になる「ECサイト更新プロセスの大幅な効率化」について、実際の操作画面を交えて詳しくご紹介します。
・ EC担当者が陥りがちな、商品登録・更新業務における課題と原因
・ サイトの信頼性と売上を左右する「商品マスタ」構築の重要性
・ DAM×PIM（CIERTO）がもたらす、ECサイト運用における業務改善ポイント
・ 【実演】CIERTO × Shopify 連携による「商品登録・更新の自動化」
・ 制作工数を大幅削減し、スピーディな情報配信に成功した事例のご紹介
■セミナー概要
開催日時：2026年5月29日（金） 15：30～16：20
主催：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
登壇者：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン マーケティングセールス部 マネージャー 三澤 昂志
定員人数：500人（オンライン）
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=154
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。最先端AI機能やクラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について】
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。
Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント（DAM）を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
近年、事業成長や販路拡大の戦略としてShopify / Shopify Plusを活用したECサイト構築を進める企業も増えています。
Shopify導入による売上拡大に成功している一方で、その裏側にある「サイトへの配信・運用プロセス」に、新たな課題を感じている企業も増えてきました。
・ 商品情報の更新作業が手作業であり、ボトルネックになっている
・ 画像や動画データの管理が煩雑であり、情報取得が困難
・ EC／SNS／広告など複数チャネルで情報管理が分散している
・ コンテンツの制作フローが属人化している
本セミナーでは、Shopify運用の成長フェーズで起こりやすい課題を整理しながら、デジタルアセット管理（DAM）・商品情報管理（PIM）の活用によって、EC運用をどのように効率化できるのかを分かりやすくご紹介します。
【Shopify × CIERTO で実現する理想的なEC運用とは？】
販促コンテンツ管理（DAM）と商品情報管理（PIM）の両機能を備える「CIERTO」の概要とともに、Shopify連携によって可能になる「ECサイト更新プロセスの大幅な効率化」について、実際の操作画面を交えて詳しくご紹介します。
・ EC担当者が陥りがちな、商品登録・更新業務における課題と原因
・ サイトの信頼性と売上を左右する「商品マスタ」構築の重要性
・ DAM×PIM（CIERTO）がもたらす、ECサイト運用における業務改善ポイント
・ 【実演】CIERTO × Shopify 連携による「商品登録・更新の自動化」
・ 制作工数を大幅削減し、スピーディな情報配信に成功した事例のご紹介
■セミナー概要
開催日時：2026年5月29日（金） 15：30～16：20
主催：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
登壇者：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン マーケティングセールス部 マネージャー 三澤 昂志
定員人数：500人（オンライン）
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=154
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。最先端AI機能やクラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
【株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について】
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。
Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント（DAM）を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
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