【ソフトテニス】大阪府でイベント『テニス＆ソフテニフェスタ in LTC豊中』を開催
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は、2026年4月24日（金）から26日（日）にかけて、大阪府にあるルーセントテニスクラブ豊中（大阪府豊中市）で『テニス＆ソフテニフェスタ in LTC豊中』を開催いたしました。
ルーセントの商品展示会をはじめ、大人気テニスマンガ『BREAK BACK』の展示会や近隣の学生たちを対象としたソフトテニスの講習会を開催し、多くの人々が来場されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349986/images/bodyimage1】
【ルーセント展示会】
2026年度の新作ウェア「SPRING SUMMER Collection2026」やアクセサリー、そして大人向けウェアブランド『LUC＋』の新作を中心とした商品展示会を実施しました。
会場には小売店様のほか、ソフトテニス連盟様、ルーセントの契約校様など多くの方が来場。展示方法や販売についての意見交換をはじめ、当社の取り組みに対してご質問いただくなど当社営業スタッフとコミュニケーションをとる様子が見られました。
また、テニスクラブのスクール生や保護者の方も展示会を見学されることがあり、生地に特徴のある『LUC＋』の商品を実際に手に取って試され多彩に発注方法などの質問やカタログのご要望など、ユーザーの関心も感じられる展示会となりました。
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【BREAK BACK特別展】
当社グループ会社の「株式会社ウェッジホールディングス」が企画した『BREAK BACK』特別展を開催。
スポーツとマンガが融合したイベントとして、来場者に発見と楽しみを提供しました。
会場の各所に掲示された物語紹介パネルや等身大のキャラクターパネルを前に、著者のKASA先生の大ファンという方をはじめ、年代を問わず多くの方が足を止めて眺めていました。
ルーセント展示会目的で来場された方の中にも、試し読みコーナーに設置されたコミックスを読みふける方もいました。
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【ソフトテニス講習会】
4月26日、午前午後の2部制でソフトテニス講習会を実施いたしました。
ルーセント実業団スタッフが、基礎と応用を組み合わせた練習方法やゲーム形式の練習方法を参加者一人ひとりとしっかりコミュニケーションをとりながら指導。細かいアドバイスを受けた参加者たちは、真剣に楽しみながらプレーされていました。
参加者からは「普段から先生に言われていたことに、こういった意味があったのかと、ようやく理解できた」といった感想をいただきました。
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＜イベント概要＞
日時：2026年4月24日（金）～26日（日）
【ルーセント展示会】 4月24日（金）～26日（日）
【BREAK BACK特別展】 4月24日（金）～26日（日）
【ソフトテニス交流会】 4月26日（日）午前（8:30～11:30）／午後（14:00～16:00）
会場：ルーセントテニスクラブ豊中
（〒560-0036 大阪府豊中市蛍池西町2-7-26 ナックルビル3F）
主催：株式会社ルーセント
共催：株式会社ウェッジホールディングス
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
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配信元企業：株式会社ルーセント
ルーセントの商品展示会をはじめ、大人気テニスマンガ『BREAK BACK』の展示会や近隣の学生たちを対象としたソフトテニスの講習会を開催し、多くの人々が来場されました。
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2026年度の新作ウェア「SPRING SUMMER Collection2026」やアクセサリー、そして大人向けウェアブランド『LUC＋』の新作を中心とした商品展示会を実施しました。
会場には小売店様のほか、ソフトテニス連盟様、ルーセントの契約校様など多くの方が来場。展示方法や販売についての意見交換をはじめ、当社の取り組みに対してご質問いただくなど当社営業スタッフとコミュニケーションをとる様子が見られました。
また、テニスクラブのスクール生や保護者の方も展示会を見学されることがあり、生地に特徴のある『LUC＋』の商品を実際に手に取って試され多彩に発注方法などの質問やカタログのご要望など、ユーザーの関心も感じられる展示会となりました。
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【BREAK BACK特別展】
当社グループ会社の「株式会社ウェッジホールディングス」が企画した『BREAK BACK』特別展を開催。
スポーツとマンガが融合したイベントとして、来場者に発見と楽しみを提供しました。
会場の各所に掲示された物語紹介パネルや等身大のキャラクターパネルを前に、著者のKASA先生の大ファンという方をはじめ、年代を問わず多くの方が足を止めて眺めていました。
ルーセント展示会目的で来場された方の中にも、試し読みコーナーに設置されたコミックスを読みふける方もいました。
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【ソフトテニス講習会】
4月26日、午前午後の2部制でソフトテニス講習会を実施いたしました。
ルーセント実業団スタッフが、基礎と応用を組み合わせた練習方法やゲーム形式の練習方法を参加者一人ひとりとしっかりコミュニケーションをとりながら指導。細かいアドバイスを受けた参加者たちは、真剣に楽しみながらプレーされていました。
参加者からは「普段から先生に言われていたことに、こういった意味があったのかと、ようやく理解できた」といった感想をいただきました。
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＜イベント概要＞
日時：2026年4月24日（金）～26日（日）
【ルーセント展示会】 4月24日（金）～26日（日）
【BREAK BACK特別展】 4月24日（金）～26日（日）
【ソフトテニス交流会】 4月26日（日）午前（8:30～11:30）／午後（14:00～16:00）
会場：ルーセントテニスクラブ豊中
（〒560-0036 大阪府豊中市蛍池西町2-7-26 ナックルビル3F）
主催：株式会社ルーセント
共催：株式会社ウェッジホールディングス
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
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配信元企業：株式会社ルーセント
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