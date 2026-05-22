「AI研修、現場で使えない」を解決へ。プレシャスデイズ×LIGが提携
プレシャスデイズ株式会社（東京都中央区、代表取締役：増山 順一）は、Webクリエイティブ・DX支援の株式会社LIG（東京都台東区、代表取締役：大山 智弘）と業務提携し、2026年5月より法人向け生成AI研修サービスの提供を開始いたします。
プレシャスデイズがコンテンツ開発・講師派遣を担い、LIGが持つDX支援・人材育成の知見と掛け合わせることで、「座学で終わらず、現場で自走できる」AI人材の育成を実現します。
【概要】
プレシャスデイズ株式会社は、Webクリエイティブ・システム開発・DX支援を幅広く手がける株式会社LIGと業務提携し、法人向け生成AI研修サービスの本格展開を開始いたします。
プレシャスデイズは主に中小企業向けに生成AI研修事業を行っており、AIアンバサダー育成コース・業務効率化コース・クリエイティブ作成コース等、多数の企業支援を通じて磨き上げた研修コンテンツ開発力と講師派遣体制を提供します。
これにLIGが持つDX支援・人材育成の豊富なノウハウを掛け合わせることで、中小企業から大企業まで幅広い法人のAI人材育成ニーズに応える、より強固なサービス体制を構築いたします。
【背景・社会的意義】
日本における生成AIの法人活用は「導入するかどうか」の段階を超え、「いかに組織全体に定着させるか」という実装フェーズへと移行しています。
しかしながら、多くの中小企業では「何から始めればよいか分からない」「専任担当者を置く余裕がない」「研修を受けたものの現場で使いこなせない」といった課題が依然として解消されていません。
労働人口の減少が加速する日本において、人員が限られる中小企業こそAIを戦略的に活用すべきであるという考えのもと、プレシャスデイズは「AIで、中小企業を強くする」をミッションに掲げてきました。
今回のLIGとの業務提携は、この課題解決をより広範囲・高品質に届けるための重要な一手となります。
【詳細】
両社が提供する生成AI研修サービスの主な特徴は以下のとおりです。
研修形式： オンライン（リアルタイム）により、全国の企業が受講可能
伴走型研修（約2ヶ月間）： 90分×全8回（計12時間）
スポット研修： 90～120分の単発・複数回開催
※全プログラムは完全オーダーメイドで内容をカスタマイズ可能
【代表者コメント】
今後ますます労働人口が減少していくこの国において、中小企業が成長するためにAIの活用は不可欠だと確信しています。
しかし、AI研修を実施して終わりでは意味がありません。
私たちが目指すのは、研修を受けた社員がそのまま現場でAIを使いこなし、企業の業績アップという結果につながること。
今回、DX支援と人材育成の両面で実績を持つLIGさんと手を組むことで、私たちが届けられる企業の数と、提供できる研修の質が大きく飛躍します。
一社でも多くの中小企業のAI伴走者となり、日本の現場を強くしていきたいと考えています。
プレシャスデイズ株式会社
代表取締役 増山 順一
【今後の展開とビジョン】
プレシャスデイズ株式会社は今後、LIGとの連携をさらに深め、業界・規模・習熟度に応じたカスタム研修プログラムの拡充を進めてまいります。
また、研修終了後も生成AIコンサルティングや社内勉強会・ワークショップの実施など、継続的な伴走支援を通じて、企業のAI活用が一過性のもので終わらないよう取り組んでまいります。
「AIを使える人を一人育てる」だけでなく、「AIを組織全体に根付かせる」ことを最終ゴールとし、中小企業のAI伴走者として日本一の存在を目指してまいります。
【会社概要】
＜プレシャスデイズ株式会社＞
所在地：東京都中央区日本橋馬喰町1-12-1-2F
代表者：代表取締役 増山 順一
事業内容：生成AI活用支援事業・営業支援事業・広告制作事業
公式サイト：https://precious-days.jp/
＜株式会社LIG＞
所在地：東京都台東区小島2-20-11
代表者：代表取締役 大山 智弘
事業内容：DX支援・システム開発・Webクリエイティブ・デジタル人材育成
公式サイト：https://liginc.co.jp/
配信元企業：プレシャスデイズ株式会社
プレシャスデイズがコンテンツ開発・講師派遣を担い、LIGが持つDX支援・人材育成の知見と掛け合わせることで、「座学で終わらず、現場で自走できる」AI人材の育成を実現します。
【概要】
プレシャスデイズ株式会社は、Webクリエイティブ・システム開発・DX支援を幅広く手がける株式会社LIGと業務提携し、法人向け生成AI研修サービスの本格展開を開始いたします。
プレシャスデイズは主に中小企業向けに生成AI研修事業を行っており、AIアンバサダー育成コース・業務効率化コース・クリエイティブ作成コース等、多数の企業支援を通じて磨き上げた研修コンテンツ開発力と講師派遣体制を提供します。
これにLIGが持つDX支援・人材育成の豊富なノウハウを掛け合わせることで、中小企業から大企業まで幅広い法人のAI人材育成ニーズに応える、より強固なサービス体制を構築いたします。
【背景・社会的意義】
日本における生成AIの法人活用は「導入するかどうか」の段階を超え、「いかに組織全体に定着させるか」という実装フェーズへと移行しています。
しかしながら、多くの中小企業では「何から始めればよいか分からない」「専任担当者を置く余裕がない」「研修を受けたものの現場で使いこなせない」といった課題が依然として解消されていません。
労働人口の減少が加速する日本において、人員が限られる中小企業こそAIを戦略的に活用すべきであるという考えのもと、プレシャスデイズは「AIで、中小企業を強くする」をミッションに掲げてきました。
今回のLIGとの業務提携は、この課題解決をより広範囲・高品質に届けるための重要な一手となります。
【詳細】
両社が提供する生成AI研修サービスの主な特徴は以下のとおりです。
研修形式： オンライン（リアルタイム）により、全国の企業が受講可能
伴走型研修（約2ヶ月間）： 90分×全8回（計12時間）
スポット研修： 90～120分の単発・複数回開催
※全プログラムは完全オーダーメイドで内容をカスタマイズ可能
【代表者コメント】
今後ますます労働人口が減少していくこの国において、中小企業が成長するためにAIの活用は不可欠だと確信しています。
しかし、AI研修を実施して終わりでは意味がありません。
私たちが目指すのは、研修を受けた社員がそのまま現場でAIを使いこなし、企業の業績アップという結果につながること。
今回、DX支援と人材育成の両面で実績を持つLIGさんと手を組むことで、私たちが届けられる企業の数と、提供できる研修の質が大きく飛躍します。
一社でも多くの中小企業のAI伴走者となり、日本の現場を強くしていきたいと考えています。
プレシャスデイズ株式会社
代表取締役 増山 順一
【今後の展開とビジョン】
プレシャスデイズ株式会社は今後、LIGとの連携をさらに深め、業界・規模・習熟度に応じたカスタム研修プログラムの拡充を進めてまいります。
また、研修終了後も生成AIコンサルティングや社内勉強会・ワークショップの実施など、継続的な伴走支援を通じて、企業のAI活用が一過性のもので終わらないよう取り組んでまいります。
「AIを使える人を一人育てる」だけでなく、「AIを組織全体に根付かせる」ことを最終ゴールとし、中小企業のAI伴走者として日本一の存在を目指してまいります。
＜プレシャスデイズ株式会社＞
所在地：東京都中央区日本橋馬喰町1-12-1-2F
代表者：代表取締役 増山 順一
事業内容：生成AI活用支援事業・営業支援事業・広告制作事業
公式サイト：https://precious-days.jp/
＜株式会社LIG＞
所在地：東京都台東区小島2-20-11
代表者：代表取締役 大山 智弘
事業内容：DX支援・システム開発・Webクリエイティブ・デジタル人材育成
公式サイト：https://liginc.co.jp/
配信元企業：プレシャスデイズ株式会社
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