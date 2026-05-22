女優・国仲涼子さん推薦！ネガティブな感情との向き合い方を伝える絵本『おこってもいいんだよ』5月22日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350036/images/bodyimage1】
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、学べる絵本シリーズから、新刊『おこってもいいんだよ』を2026年5月22日に発売いたします。
自分やお子さんに対して、「怒っちゃダメ」「泣かないで」と、いやな気持ちを抑え込んでしまっていませんか？
日本には「ネガティブな感情を出してはいけない」という考えが根強くありますが、本来、どんな感情もその人にとって大切な意味をもっています。
無理に抑えるのではなく、自分の気持ちに気づき、向き合うこと。
そこから、自分なりの対処法を見つけていくことで、より前向きに日々を過ごす力が育まれていきます。
本作は、日米の療育・教育現場で経験を積み重ね、現在、自閉症行動カウンセラーとして活動する福地由香氏が贈る「感情教育（ソーシャル・エモーショナル・ラーニング）」の絵本です。
「おこっているとき わたしのからだは どうしてる？」
「からだがあつい？ ドキドキしてる？」
やさしい語りかけを通して、体の反応などを手がかりに、目に見えない感情を客観的にとらえる練習ができます。保護者の方、そして教育・支援の現場に携わる方々に、自信を持っておすすめできる一冊です。
女優の国仲涼子さんも「あなたはあなた。温かなぬくもりに包まれ、感情との向き合い方を優しく教えてくれる素敵な一冊。」とのメッセージを寄せて推薦しています。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36973/
【著者について】
福地 由香（ふくち ゆか）
自閉症行動(ABA)カウンセラー 幼児教育アドバイザー
資格：認定行動分析士 (MA.BCBA)、特別支援教育修士、保育士（アメリカ）
沖縄県出身。アメリカ留学を経て、アメリカと日本の保育園で勤務。
その後、特別支援教育の修士号を取得し、カリフォルニア州の自閉症専門児童センターにて行動セラピストとして働く。
その経験を通して、感情について学ぶことは発達障害のある子どもに限らず、すべての子どもや大人にとって大切であると実感し、本書の制作に至る。
【書籍概要】
書名：おこってもいいんだよ。
著者：福地 由香（ふくち ゆか）
発売日：2026年5月22日
価格：1650円(税込)
体裁：B5判（変形） 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37890-4
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434378902
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
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配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、学べる絵本シリーズから、新刊『おこってもいいんだよ』を2026年5月22日に発売いたします。
自分やお子さんに対して、「怒っちゃダメ」「泣かないで」と、いやな気持ちを抑え込んでしまっていませんか？
日本には「ネガティブな感情を出してはいけない」という考えが根強くありますが、本来、どんな感情もその人にとって大切な意味をもっています。
無理に抑えるのではなく、自分の気持ちに気づき、向き合うこと。
そこから、自分なりの対処法を見つけていくことで、より前向きに日々を過ごす力が育まれていきます。
本作は、日米の療育・教育現場で経験を積み重ね、現在、自閉症行動カウンセラーとして活動する福地由香氏が贈る「感情教育（ソーシャル・エモーショナル・ラーニング）」の絵本です。
「おこっているとき わたしのからだは どうしてる？」
「からだがあつい？ ドキドキしてる？」
やさしい語りかけを通して、体の反応などを手がかりに、目に見えない感情を客観的にとらえる練習ができます。保護者の方、そして教育・支援の現場に携わる方々に、自信を持っておすすめできる一冊です。
女優の国仲涼子さんも「あなたはあなた。温かなぬくもりに包まれ、感情との向き合い方を優しく教えてくれる素敵な一冊。」とのメッセージを寄せて推薦しています。
詳しくはこちら
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【著者について】
福地 由香（ふくち ゆか）
自閉症行動(ABA)カウンセラー 幼児教育アドバイザー
資格：認定行動分析士 (MA.BCBA)、特別支援教育修士、保育士（アメリカ）
沖縄県出身。アメリカ留学を経て、アメリカと日本の保育園で勤務。
その後、特別支援教育の修士号を取得し、カリフォルニア州の自閉症専門児童センターにて行動セラピストとして働く。
その経験を通して、感情について学ぶことは発達障害のある子どもに限らず、すべての子どもや大人にとって大切であると実感し、本書の制作に至る。
【書籍概要】
書名：おこってもいいんだよ。
著者：福地 由香（ふくち ゆか）
発売日：2026年5月22日
価格：1650円(税込)
体裁：B5判（変形） 32ページ ハードカバー
ISBN：978-4-434-37890-4
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434378902
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
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