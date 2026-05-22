SNSで絶大な支持を得ている人気カウンセラー・りゅうこころ最新刊！ 「孤育て」に寄り添うお守りのような一冊『｢わかるよ｣の魔法 ～孤独なママたちを救った、無料ランチ会の奇跡～』5月22日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349589/images/bodyimage1】
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『｢わかるよ｣の魔法 ～孤独なママたちを救った、無料ランチ会の奇跡～』を2026年5月22日に発売いたします。
子どものために毎日一生懸命。でも気づけば一日中、誰とも話していなかった。
夫には、ずっと家にいたのになんで疲れてるの？ と言われ、
義母に相談しても、私の時代はもっと大変だったと突き放される。
SNSを開けば「キラキラしたママ」の投稿を見て、自己否定に陥る…。
本書は、そんな「言葉にならない孤独」を抱えるママたちのために生まれました。
「正解」や「解決策」を押し付けるのではなく、ただ隣に座って「それは、つらいよね」「わかるよ」と、あなたの心を抱きしめるための本です。
30万人ものフォロワーが信頼を寄せる著者が「無料ママランチ会」を開催し、そこで体験した「出会いの奇跡」を心あたたまるエピソードと共に綴りました。
温かいご飯を両手で食べる。大人と対等に会話をする。
そんな当たり前のことで、凍りついた心は少しずつ溶け始めていきます。
「孤独なママを救うのは、人とのつながりです」
一般社団法人 美活の会 代表理事 藤岡妙子氏、推薦！
目次
第1章 ＳＮＳを開いた瞬間
第2章 玄関の前で立ち止まる
第3章 あるママの一日
第4章 すれ違う会話
第5章 夫婦の会話が途切れた夜
第6章 義母の言葉に傷ついて
第7章 欲しいのは収入より、自分の居場所
第8章 夜泣きと一緒に訪れる不安
第9章 産後うつの苦しみ
第10章 決断の先に見えたもの
第11章 ほんの一瞬の笑顔
第12章 ドアを開けたその先で
第13章 『わかるよ』と言い合える場
付録 ママランチ会Ｑ＆Ａ
実録 ママたちの声
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36952/
【著者プロフィール】
りゅうこころ
作家・実業家・心理カウンセラー。ママ支援団体「Go Positive」代表。
「女性に恩返しをしたい」という思いから、無料ママランチ会を全国で開催。
これまでに多くの母親の声に耳を傾けてきた。
SNSでは延べ30万人に向けて、「共感が広がる言葉」を発信。
本書は、現場で聞き取ってきた“声にならなかった本音”をもとにまとめられた一冊である。
著書に
『七六六五日の物語』（文芸社）『七六六五日の物語・最終章』（幻冬舎）
『あなたの心をフルサポート どんな思いも受け止める 心の薬箱』（幻冬舎）
『きみのとなり』（日本橋出版）『あなたの心をフルサポート どんな思いも受け止める 心の薬箱（令和編）』（アメージング出版）がある。
【書籍概要】
書名：｢わかるよ｣の魔法
副書名：孤独なママたちを救った、無料ランチ会の奇跡
著者：りゅうこころ
発売日：2026年5月22日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37898-0
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434378988
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349589/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『｢わかるよ｣の魔法 ～孤独なママたちを救った、無料ランチ会の奇跡～』を2026年5月22日に発売いたします。
子どものために毎日一生懸命。でも気づけば一日中、誰とも話していなかった。
夫には、ずっと家にいたのになんで疲れてるの？ と言われ、
義母に相談しても、私の時代はもっと大変だったと突き放される。
SNSを開けば「キラキラしたママ」の投稿を見て、自己否定に陥る…。
本書は、そんな「言葉にならない孤独」を抱えるママたちのために生まれました。
「正解」や「解決策」を押し付けるのではなく、ただ隣に座って「それは、つらいよね」「わかるよ」と、あなたの心を抱きしめるための本です。
30万人ものフォロワーが信頼を寄せる著者が「無料ママランチ会」を開催し、そこで体験した「出会いの奇跡」を心あたたまるエピソードと共に綴りました。
温かいご飯を両手で食べる。大人と対等に会話をする。
そんな当たり前のことで、凍りついた心は少しずつ溶け始めていきます。
「孤独なママを救うのは、人とのつながりです」
一般社団法人 美活の会 代表理事 藤岡妙子氏、推薦！
目次
第1章 ＳＮＳを開いた瞬間
第2章 玄関の前で立ち止まる
第3章 あるママの一日
第4章 すれ違う会話
第5章 夫婦の会話が途切れた夜
第6章 義母の言葉に傷ついて
第7章 欲しいのは収入より、自分の居場所
第8章 夜泣きと一緒に訪れる不安
第9章 産後うつの苦しみ
第10章 決断の先に見えたもの
第11章 ほんの一瞬の笑顔
第12章 ドアを開けたその先で
第13章 『わかるよ』と言い合える場
付録 ママランチ会Ｑ＆Ａ
実録 ママたちの声
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36952/
りゅうこころ
作家・実業家・心理カウンセラー。ママ支援団体「Go Positive」代表。
「女性に恩返しをしたい」という思いから、無料ママランチ会を全国で開催。
これまでに多くの母親の声に耳を傾けてきた。
SNSでは延べ30万人に向けて、「共感が広がる言葉」を発信。
本書は、現場で聞き取ってきた“声にならなかった本音”をもとにまとめられた一冊である。
著書に
『七六六五日の物語』（文芸社）『七六六五日の物語・最終章』（幻冬舎）
『あなたの心をフルサポート どんな思いも受け止める 心の薬箱』（幻冬舎）
『きみのとなり』（日本橋出版）『あなたの心をフルサポート どんな思いも受け止める 心の薬箱（令和編）』（アメージング出版）がある。
【書籍概要】
書名：｢わかるよ｣の魔法
副書名：孤独なママたちを救った、無料ランチ会の奇跡
著者：りゅうこころ
発売日：2026年5月22日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37898-0
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434378988
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
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みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
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配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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