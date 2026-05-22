「クレーンゲーム体験会」大盛況で終了 ～抽選会には予想を上回る行列、会場は終日大きな賑わいに～
一般社団法人 日本クレーンゲーム協会（代表理事：中村秀夫）は、2026年5月10日（日）に「おけがわ春のふれあいフェスタ」にて開催した「クレーンゲーム体験会」が、多くの親子連れにご参加いただき、大盛況のうちに終了したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349902/images/bodyimage1】
本イベントは、桶川市との包括連携協定締結後、初の取り組みとして実施されたもので、地域の子どもたちに“挑戦する楽しさ”や“成功体験”を届けることを目的に開催されました。
当日は、協会認定のクレーンゲームの達人・五十嵐直也が参加し、子どもたちへクレーンゲームのコツや楽しみ方を直接レクチャー。会場では、日本クレーンゲーム協会が実施する「クレーンゲーム達人検定（くれ達）」から2種目を体験いただき、多くの子どもたちが真剣な表情で挑戦する姿が見られました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349902/images/bodyimage2】
特に、体験会へ参加するための抽選会には、開始直後から予想を上回る来場者が集まり、各回ごとに長い行列ができるほどの盛況ぶりとなりました。整理券配布のタイミングでは、多くの家族連れが列を作り、会場スタッフが対応に追われる場面も見られるなど、イベントへの高い関心がうかがえる1日となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349902/images/bodyimage3】
参加した子どもたちからは、
「初めて取れてうれしかった！」
「またやってみたい！」
「コツを教えてもらってできた！」
など、多くの喜びの声が寄せられ、会場は終始笑顔と歓声に包まれました。
また、保護者の方々からも、
「子どもが夢中になって挑戦していた」
「成功体験につながる良いイベントだった」
「地域でこうした体験イベントがあるのはありがたい」
といった声をいただき、世代を超えて楽しめるイベントとなりました。
日本クレーンゲーム協会では、今後も地域や自治体との連携を深めながら、クレーンゲームを通じた交流機会の創出や、子どもたちの挑戦する気持ちを育む取り組みを継続してまいります。
開催概要
イベント名：クレーンゲーム体験会
開催日：2026年5月10日（日）
会場：おけがわ春のふれあいフェスタ（桶川市民ホール ギャラリー）
主催：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349902/images/bodyimage4】
日本クレーンゲーム協会について
日本クレーンゲーム協会は、クレーンゲーム文化の普及と発展を目的に活動し、「クレーンゲーム達人検定（くれ達）」を通じて、技術向上や健全な遊技文化の促進に取り組んでいます。
【ご連絡・お問い合わせはこちら】
団体名：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
http://kuretatsu.com
電話番号：050-6877-5614
住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階
広報担当者: 金井愛実
広報部直通電話：070-3607-2852
広報直通メール: toyo-press@toyo-egroup.jp
配信元企業：一般社団法人日本クレーンゲーム協会
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本イベントは、桶川市との包括連携協定締結後、初の取り組みとして実施されたもので、地域の子どもたちに“挑戦する楽しさ”や“成功体験”を届けることを目的に開催されました。
当日は、協会認定のクレーンゲームの達人・五十嵐直也が参加し、子どもたちへクレーンゲームのコツや楽しみ方を直接レクチャー。会場では、日本クレーンゲーム協会が実施する「クレーンゲーム達人検定（くれ達）」から2種目を体験いただき、多くの子どもたちが真剣な表情で挑戦する姿が見られました。
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特に、体験会へ参加するための抽選会には、開始直後から予想を上回る来場者が集まり、各回ごとに長い行列ができるほどの盛況ぶりとなりました。整理券配布のタイミングでは、多くの家族連れが列を作り、会場スタッフが対応に追われる場面も見られるなど、イベントへの高い関心がうかがえる1日となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349902/images/bodyimage3】
参加した子どもたちからは、
「初めて取れてうれしかった！」
「またやってみたい！」
「コツを教えてもらってできた！」
など、多くの喜びの声が寄せられ、会場は終始笑顔と歓声に包まれました。
また、保護者の方々からも、
「子どもが夢中になって挑戦していた」
「成功体験につながる良いイベントだった」
「地域でこうした体験イベントがあるのはありがたい」
といった声をいただき、世代を超えて楽しめるイベントとなりました。
日本クレーンゲーム協会では、今後も地域や自治体との連携を深めながら、クレーンゲームを通じた交流機会の創出や、子どもたちの挑戦する気持ちを育む取り組みを継続してまいります。
開催概要
イベント名：クレーンゲーム体験会
開催日：2026年5月10日（日）
会場：おけがわ春のふれあいフェスタ（桶川市民ホール ギャラリー）
主催：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
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日本クレーンゲーム協会について
日本クレーンゲーム協会は、クレーンゲーム文化の普及と発展を目的に活動し、「クレーンゲーム達人検定（くれ達）」を通じて、技術向上や健全な遊技文化の促進に取り組んでいます。
団体名：一般社団法人 日本クレーンゲーム協会
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電話番号：050-6877-5614
住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階
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