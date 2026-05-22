フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 保育士常駐の託児付きスパプラン「Mom’s Retreat」がレギュラー化





フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ（所在地：沖縄県石垣市、総支配人：加藤康夫、以下 当リゾート）は、子育て中のママが心からリラックスできるひとときを提供する託児付きスパプラン「Mom’s Retreat（ママズ・リトリート）」（以下 本プラン）を、2026年6月1日（月）より通年で利用できるレギュラープランとして提供開始いたします。

■日常から少し離れて、“自分を取り戻す時間”を提供

毎日忙しく過ごすママにとって、自分のためだけに使える時間はとても貴重なものです。

当リゾートでは、「子どもを預けてスパを利用したい」という声を受け、2026年2月より託児とスパを一体化した期間限定プランを提供したところ、開始から多くの反響をいただき利用件数も増加したため、このたびレギュラープランとして提供することが決定しました。「Mom’s Retreat」は、ママたちがほんのひとときでも日常から離れ、深く呼吸し、自分自身をいたわるために生まれた特別なプランです。また、保育士が見守り安心して預けられる託児付きのため“子どもと一緒の旅”に新たな価値を添える体験として、これからのリゾートステイをより豊かに彩ります。なお、通常の託児サービスは未就学児を対象としていますが、本プランでは小学生を含む12歳までのお子様を対象としているため、幅広いファミリー層にご利用いただけます。

■子連れ旅行でも安心して過ごせるリゾートステイ

当リゾートは、「World Luxury Hotel Awards」を2年連続で受賞しているほか、ミキハウス子育て総研「ウェルカムベビーのお宿」に認定されており、小さなお子様連れでも安心して滞在できる環境を整えています。













■FUSAKI SPA

～五感を解きほぐす、極上のスパ体験～

施術は、「World Luxury Spa Awards」を2年連続受賞した「FUSAKI SPA」にて提供します。フェイシャルとボディを組み合わせた90分のトリートメントが、日々の疲れをやさしく解きほぐし、心と身体を深いリラクゼーションへと導きます。南国の自然に包まれながら、静かに満ちていく“自分だけの時間”をお楽しみいただけます。

▷ https://www.fusaki.com/spa/









■ベビー＆キッズルーム「AYAPANI」

～安心して預けられるからこそ、心からくつろげる～

トリートメント中、お子様は保育士が常駐するベビー＆キッズルーム「AYAPANI」で大切にお預かりします。託児とスパの予約が一度に完了するため、手間なくスムーズに利用できるのも魅力のひとつです。安心してお子様と離れられる環境があるからこそ、心からリラックスできる時間が叶います。

▷ https://www.fusaki.com/facility/aquagarden/ayapani





【プラン概要】

〇プラン名：Mom’s Retreat (ママズ・リトリート) ～保育士が見守る託児付きスパプラン～

〇販売開始日：2026年6月1日（月）※7月～9月は対象外

〇料金：29,000円/スパ＋託児（お子様1名あたり）

※料金に含まれる託児はお子様1名です。人数が増える場合は追加料金が発生いたします。

〇内容：スパ Fusaki Ritual Treatment（フェイシャル＆ボディ）90分 ※ボディのみへの変更可能

託児 ベビー＆キッズルーム「AYAPANI」120分（対象：生後6か月～12歳）

〇場所：FUSAKI SPA

ベビー＆キッズルーム「AYAPANI」

〇時間：11:00～17:30 (最終入店 15:30) AYAPANI お子様お迎え最終時間 17:30

【予約方法】

予約は「FUSAKI SPA」への直通電話、または専用メールアドレスにて承ります。

TEL：0980-88-7098（スパ直通）

MAIL：spa_fusaki-resort@iconia.co.jp

―「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」概要 ―





フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズは石垣島の西側に位置し、市街地から5kmほど離れた平野・山・海・サンゴ礁が織りなす、変化に富んだ美しい自然が広がる約86,000平方メートルのリゾートホテルです。

ホテル敷地内には約1kmにわたるエメラルドグリーンの海が美しい夕日の名所でもあるフサキビーチや、そのビーチに沿うように配された石垣最大級のプール、地元の食材を取り入れたレストランやバーを含む7つの料飲施設、有資格者在籍の託児施設や、リゾートウェア・地元アーティスト作品やお土産などが並ぶショップ、大浴場、ジムなど外出しなくても一日中楽しめる施設が充実しています。客室は3階建てのホテル棟と琉球赤瓦屋根のヴィラ、19タイプ398部屋からなり、4つのスイートルームやプール付き客室、ファミリールーム、バリアフリールームなど様々な旅のスタイルを叶え、ゲストの皆さまにご愛顧いただいています。

・ホテル名称：フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

・所在地：沖縄県石垣市新川1625番地

・アクセス：石垣空港から車で約35分、石垣港離島ターミナルより車で約15分

・代表者：総支配人 加藤康夫

・開業年月：1982年7月

・客室数：398室

・料飲施設：レストラン4軒、ラウンジ＆BAR、ビーチサイドレストラン（夏期）、ビーチサイドBAR

・その他施設：プール／ビーチステーション／ベビー＆キッズルーム／SPA／ショップ／バンケットホールほか

・敷地面積：約86,000m²

・延床面積：約28,000m²

・お問合せ：TEL：0980-88-7000

・公式ウェブサイト：https://www.fusaki.com/

★現地スタッフ撮影フォト＆ビデオ随時配信中

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 公式インスタグラムアカウント @fusaki_ishigaki

https://www.instagram.com/fusaki_ishigaki/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





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