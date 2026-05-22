株式会社ハート(代表取締役社長：鍛冶 慎次郎、本社：愛媛県松山市)は、人気菓子シリーズ「4Dグミ」より、2026年で20周年を迎えた累計発行部数320万部突破の児童書シリーズ「こびとづかん」(作：なばたとしたか／刊：ロクリン社)をモチーフとした新商品『4Dグミ／こびとづかん』を、全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア等のお菓子売場にて2026年5月25日(月)より順次発売します。





※商品詳細ページ： https://heart-ltd.jp/product/110521/





4Dグミ／こびとづかん





■新商品『4Dグミ／こびとづかん』について

立体グミシリーズ【4Dグミ】に「こびとづかん」が新たにラインナップしました。

児童書シリーズ「こびとづかん」に登場するコビトたちより、イチゴクレナイ、カクレモモジリ、レモンスマシが4Dグミで立体化。

コビトたちの表情はもちろん、後ろ姿まで忠実に再現しました。

イチゴクレナイはイチゴ味、カクレモモジリはモモ味、レモンスマシはレモン味です。

見た目も味も楽しめる4Dグミです。









■「4Dグミ」とは？

【4Dグミ】は、3D＋デリシャス(＝Delicious)で4D！その名の通り、立体的で美味しい新感覚のグミ。これまでのシリーズでも、キャラクターを忠実に再現した立体的な見た目で大反響。SNSに写真をアップする人も多数の大人気シリーズです。





※「4D、3D＋Delicious」は深セン市金多多食品有限公司(英名：Shenzhen Amos Sweets & Foods Co., Ltd.)の登録商標です。









■「こびとづかん」について

「こびとづかん」は、累計320万部を突破した人気の児童書シリーズ。

最初の絵本『こびとづかん』が2006年に発売されてから今年2026年で20周年を迎えました。

本の中で主人公の「ぼく」が見つけた、昆虫でも植物でもない不思議な生きもの「コビト」の生態を紹介しています。

突然冷蔵庫のモーターが鳴ったり、テレビがピシッと音がしたり、トイレットペーパーの角が三角に折られていたり、風もないのに草がすれる音がしたり…。日常に溢れる正体不明の不思議なできごと、それらがもしコビトと呼ばれる生きものの仕業だとしたら--？

全13作品の中で紹介されるコビトはなんと444種類！

じっと耳をすまし、目を凝らしてみてください。きっとあなたのそばにも、コビトの気配が感じられるはずです。





こびとづかん公式サイト https://www.kobitos.com/





パッケージ

グミの味は3種類





■商品概要

・商品名 ：『4Dグミ／こびとづかん』

・価格 ：194円(税込)

・商品サイズ：W115×H165×D15(mm)

・販売ルート：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等のお菓子売場

・発売日 ：2026年5月25日(月)

・発売元 ：株式会社ハート





(C) Toshitaka Nabata





※画像はイメージです。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。

※最新の情報・詳細は商品ページ(ハートHP https://heart-ltd.jp/ )をご確認ください。