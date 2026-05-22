半田そうめんの製造販売をおこなう、株式会社オカベ(本社：徳島県美馬郡つるぎ町、代表取締役：岡部 洋史)は、株式会社JTBパブリッシング(本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎 宏行)が運営する『editor’s fav るるぶキッチン』にて、2026年6月2日(火)から6月29日(月)まで、半田そうめん「オカベの麺」を使用した期間限定のランチメニューが提供されることをお知らせいたします。





半田そうめんは、徳島県つるぎ町の半田地区で約300年続く伝統の手延べ製法で製麺され、一般的なそうめんより太く、うどんより細いのが特徴です。中でも「オカベの麺」は、“ねじって、鍛えて、延ばす”独自の工程で、1本に18もの麺層を作ることにより、ツルっとしたコシのある食感を生み出しています。





今回、「オカベの麺」と旬の夏野菜を組み合わせ、蒸し暑い梅雨の時期でもおいしく召し上がっていただけるランチメニュー「夏野菜ラタトゥイユの冷製半田そうめん」をご用意いたしました。また期間中、店舗内のスペースにて、ランチメニューに使用している「オカベの麺」をはじめ、直営店・通販限定販売の「ふしめん」、「濃縮つゆ」などの販売も実施いたします。





この機会に、より多くの方に徳島県つるぎ町半田地区の名産「半田そうめん」をご賞味いただけますと幸いです。





るるぶキッチン1





るるぶキッチン2





■期間限定ランチメニュー「夏野菜ラタトゥイユの冷製半田そうめん」1,280円(税込)

夏野菜をじっくり煮込んだラタトゥイユは、野菜の甘みがたっぷり。冷たい出汁つゆは、オカベのめんつゆと相性の良いお出汁を合わせ、すだちの爽やかな味わいが隠し味。

オカベの麺のつるっとしたのど越しのよさと共にお楽しみいただける夏にぴったりの爽やかな一品です。





夏野菜ラタトゥイユの冷製半田そうめん





■『editor’s favるるぶキッチン』について

「るるぶ」の編集者が全国各地を旅して見つけた“おいしい”をお届けするリアル店舗メディアです。飲食店として料理の提供に加えて、全国各地で作られている「本物」の食・食材を発掘し、『るるぶキッチン』にてオリジナル料理を通じて、その価値や魅力を消費者の方にお届けしています。





るるぶキッチンロゴ





■店舗概要

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-17-7

紀伊國屋書店 新宿本店 地下1階

アクセス：JR新宿駅東口より徒歩3分、

または地下鉄丸ノ内線・副都心線・都営新宿線

新宿三丁目駅B7出口より徒歩1分(地下街より直結)

営業時間：ランチタイム … 11:30～14:30 (料理L.O. 14:00)

ディナータイム… 17:00～22:00 (料理L.O. 21:00)









■株式会社オカベについて

当社は、麺職人である社長を中心に、厳選素材と伝統の手延べ製法にこだわった麺づくりを行っています。当社の麺づくりの根幹にあるのが、徳島県半田地方で約300年受け継がれてきた半田そうめんの伝統です。半田そうめんの製造会社としては後発ではありますが、新参者だからこそ既成概念にとらわれず、試行錯誤を重ねながら独自の麺づくりに挑戦し続けています。





オカベ工場外観





■会社概要

商号 ： 株式会社オカベ

代表者 ： 代表取締役 岡部 洋史(オカベ ヒロフミ)

所在地 ： 〒779-4407 徳島県美馬郡つるぎ町半田字東毛田48番地

設立 ： 1987年7月

事業内容： 半田素麺の製造販売

資本金 ： 3,650万円

URL ： https://www.okabemen.co.jp/