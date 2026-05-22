ポムポムプリン30周年をお祝いする特別なジュエリーが登場！ダイヤモンドがきらめく王冠を被ったポムポムプリンの純金製ペンダント
インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント」を販売開始いたしました。
ポムポムプリンのデビュー30周年をお祝いして、最高品位999の純金でポムポムプリンのふっくら丸いシルエットを表現した、記念ペンダントが登場しました。
30周年を表す数字の「30」を抱きしめる、ピュア・ゴールドのポムポムプリン。
ふっくらと丸いボディはやさしい印象の艶消し仕上げ。両手が抱きしめる30の数字は輝く鏡面仕上げとなっています。
あたまにはベレー帽のかわりに鏡面仕上げの王冠があしらわれ、ダイヤモンドがきらめきます。
30周年ロゴがデザインされたプリンカラーの特製ボックス入り。
2026年5月22日（金）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。
商品特設ページ：https://iei.jp/purin-24kpendant/
ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント
あたまからおしりのしるしまで、大好きなポムポムプリンを360度立体的にデザイン。
ペンダントトップは24金製（中空）で、約 縦16.5×横10.3×厚さ9.2mm。
チェーンは24金仕上げスターリング・シルバー製で、長さ45cm（フリーアジャスター）。
30周年ロゴがデザインされた、特製ボックス入り。大切な方へのプレゼントにもおすすめです。
お散歩に誘うポムポムプリンのほんわか明るい声が、聞こえてくるかのようです。
■商品情報
商品名：ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント
価格 ：249,800円（税込 274,780円）
発売日：2026年5月22日（金）
発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）
URL ：https://iei.jp/purin-24kpendant/
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665266
■商品仕様
材質 ：ペンダントトップ＝24金（中空）、ダイヤモンド1石（約0.01ct） チェーン＝24金仕上げスターリング・シルバー（925銀）
サイズ（約）：ペンダントトップ＝縦16.5×横10.3×厚さ9.2mm チェーン＝45cm（フリーアジャスター）
重さ（約）：ペンダントトップ＝1.6g チェーン＝1.0g
生産国：日本
※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
■PREMICO（プレミコ）について
PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。
PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/
■会社概要
会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社
所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル
代表者：代表取締役社長 原 良郎
設 立：昭和57年(1982年)9月1日
資本金：100,000千円
ＵＲＬ：http://iei.co.jp
事業内容：通信販売
■お問い合わせ先
＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)
＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)
※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。