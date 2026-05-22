インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント」を販売開始いたしました。









ポムポムプリンのデビュー30周年をお祝いして、最高品位999の純金でポムポムプリンのふっくら丸いシルエットを表現した、記念ペンダントが登場しました。





30周年を表す数字の「30」を抱きしめる、ピュア・ゴールドのポムポムプリン。

ふっくらと丸いボディはやさしい印象の艶消し仕上げ。両手が抱きしめる30の数字は輝く鏡面仕上げとなっています。

あたまにはベレー帽のかわりに鏡面仕上げの王冠があしらわれ、ダイヤモンドがきらめきます。





30周年ロゴがデザインされたプリンカラーの特製ボックス入り。





2026年5月22日（金）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/purin-24kpendant/









ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント









あたまからおしりのしるしまで、大好きなポムポムプリンを360度立体的にデザイン。









ペンダントトップは24金製（中空）で、約 縦16.5×横10.3×厚さ9.2mm。

チェーンは24金仕上げスターリング・シルバー製で、長さ45cm（フリーアジャスター）。









30周年ロゴがデザインされた、特製ボックス入り。大切な方へのプレゼントにもおすすめです。









お散歩に誘うポムポムプリンのほんわか明るい声が、聞こえてくるかのようです。









■商品情報

商品名：ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント

価格 ：249,800円（税込 274,780円）

発売日：2026年5月22日（金）

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/purin-24kpendant/





(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665266





■商品仕様

材質 ：ペンダントトップ＝24金（中空）、ダイヤモンド1石（約0.01ct） チェーン＝24金仕上げスターリング・シルバー（925銀）

サイズ（約）：ペンダントトップ＝縦16.5×横10.3×厚さ9.2mm チェーン＝45cm（フリーアジャスター）

重さ（約）：ペンダントトップ＝1.6g チェーン＝1.0g

生産国：日本





※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは多少異なる場合があります。





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。





PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：http://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。