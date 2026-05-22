株式会社シー・エフ・ネッツ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：木内 哲也、以下 CFネッツ)は、このたび書籍「不動産投資と資産管理法人戦略」の改訂版をプラチナ出版より発刊いたしました(著者：不動産コンサルタント 中元 崇、税監修：税理士 保立 秀人)。





不動産投資と資産管理法人戦略(改訂版)





■本書について

本書を出版した2021年からこの5年間で、不動産投資市況は様々な変化を見せております。まず、日銀の利上げ(ゼロ金利解除およびその後の断続的な金利上昇)により、金融機関の融資姿勢は厳格化しております。さらに、物件価格の上昇に加え、建築費の高騰や地価の断続的な上昇により、新築価格が一般の手の届かないレベルにまで高騰しております。こうしたことを背景に、不動産を「ただ持っていれば儲かる」時代は完全に終わり、金利上昇とインフレを睨んだ選別の時代に入っております。





但し、このような中でも日本の不動産市場への投資意欲自体は国内外とも過去最高水準を維持しております(2024～2025年の国内不動産投資額は9年ぶりに5兆円を突破)。以上のような情勢の変化に合わせてこのほど、改訂版を発刊する運びとなりました。不動産投資家の投資意欲は引き続き旺盛で、新たに始める方も目立っております(日々の暮らしを少しでも楽にしたい、将来の蓄えとして資産を持ちたい、等の理由で)。収入が不安定な若い世代の方々も、第二の収入源として不動産投資に目を向ける傾向が伺えますが、失敗してしまう事例も急増しております。「節税対策になる」「年金対策になる」「生命保険の代わりになる」など、不動産投資を勧める仲介会社の営業マンの甘い言葉に乗ってしまい、安易に不動産投資を始めた結果、気が付いたらローンの返済が滞り、自己破産にまで陥ってしまうケースも後を絶ちません。不動産投資に失敗してしまう人の多くは、事前の勉強が不足している傾向にあります。勉強して知識を得なければ、自らメリットやデメリットについての判断ができないために営業マンの“カモ”にされてしまうリスクが高まります。





失敗を防ぐためには、不動産投資を始める前に勉強をしておくことです。勉強していく上で第一に抑えておきたいことは、「投資」である以上、きちんと数字で捉えて判断していくことです。本書では、収益を知る上で基本となる利回りの詳細から投資分析を行うために必要なキャッシュフローツリー、投資指標などの数値を通して不動産投資を理解していただく内容となっております。さらに、区分マンションと1棟アパートに分類し、それぞれの投資事例や投資資金をつくる方法から、空き物件の“貸す”か“売却”するかの判断材料に至るまで、具体的な数値として示されています。





また、不動産投資の初心者のみならず、不動産投資で資産を増やした末に税金負担の問題が発生したベテラン投資家へは、法人活用も選択肢の一つとして挙げ、詳細について解説しています。ここでも個人・法人それぞれの税額シミュレーションを用いながら、条件に応じてどちらで所有するのが得なのかが一目で分かるように編集されています。一般的に、法人活用するか否かは税率の違いで判断するケースがほとんどですが、本書では税率以外の法人化のメリットも網羅し、あわせてデメリットについても触れております。数多く出てくる税務面の実務については、普段から業務のサポートを行っている税理士が監修をしております。





本書は、巷の不動産投資本にありがちな奇をてらったものではなく、あくまでも不動産投資の基本に沿った普遍的な構成となっており、これから不動産投資を始めようとする方も含め、あらゆる投資家にとっての不動産投資の指南書と言っていい内容となっております。









■書籍概要

書籍名 ： 不動産投資と資産管理法人戦略(改訂版)

著者 ： 中元 崇(CFネッツ副社長 不動産コンサルタント)

税監修 ： 保立 秀人(銀座タックスコンサルティング 税理士)

出版社 ： プラチナ出版

サイズ ： A5判

ページ数： 400ページ

価格 ： 2,200円＋税

URL ： https://www.amazon.co.jp/dp/4911311126









■8月から9月にかけて、全国4か所で出版記念講演を開催。

【出版記念講演概要】

開催日時 ： 福岡 2026年8月1日(土)13時30分～16時

大阪 2026年8月22日(土)13時30分～16時

名古屋 2026年9月5日(土)13時30分～16時

東京 2026年9月19日(土)13時30分～16時

※4会場とも終了後、懇親会あり(※希望者のみ)

講師 ： 中元 崇(CFネッツ副社長 不動産コンサルタント)

保立 秀人(銀座タックスコンサルティング 税理士)

申込みURL： https://cfnets.co.jp/knowledges/event/detail/137









■会社概要

株式会社シー・エフ・ネッツ

所在地： 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2丁目19番35号 CFネッツ鎌倉ビル

代表者： 代表取締役 木内 哲也

設立 ： 2000年2月

URL ： https://cfnets.co.jp/