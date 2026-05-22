株式会社珠屋櫻山(本社：東京都中央区、代表取締役：町田 素直)が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)が、2026年5月23日(土)より、店頭およびオンラインストアにて、夏季限定ラスクを発売いたします。





夏季に発売している限定のラスク





“大人可愛い”をテーマにチョコレートラスクを展開するCAFE OHZAN(カフェオウザン)。チョコレート菓子が持ち運びにくくなる夏に向けて、チョコレートを使用していない、常温での持ち運びが可能な焼き菓子を発売します。





2026年に商品をリニューアル。年々暑さを増す日本の夏に合わせ、商品の内容やデコレーションを見直しました。より華やかに、より爽やかな味わいへ。フルーツやナッツなどの可憐なトッピングが彩る、夏だけの特別なラスクです。

溶けにくく常温で持ち運びできるアイシングラスクは、夏のギフトにも安心してお選びいただけます。





チョコレートのかわりに使用しているのがアイシングクリーム。きめ細かな砂糖に卵白や濃縮フルーツ果汁などを合わせた特製仕立てです。さくっと軽やかな食感と口の中でゆっくり広がる香りや甘みは、アイシングならではのおいしさ。ぜひ、冷たい紅茶とご一緒に、涼やかなティータイムをお楽しみください。





展開は、細長い形状のスティックラスク、小ぶりなサイズが可愛いキューブラスク、三日月形のクロワッサンを焼き上げたクロワッサンラスクの3種類。さらに、スティックラスクとクロワッサンラスクの詰め合わせも用意しています。





華やかなラスクが並ぶ箱を開けた瞬間、まるで夏の花束のような彩りが広がります。

帰省や旅行、久しぶりに人と会う機会が増えるこの季節に、贈る楽しさと受け取る喜びを届ける夏限定コレクションです。





個包装で日持ちも良く、お手土産やお中元にもおすすめ。CAFE OHZANならではの、大人可愛い夏の世界観をお楽しみください。





CAFE OHZAN公式オンラインストア

URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com









■スティックラスク フルール / Le Stick Rusk Fleur





カラフルで夏らしいスティックラスク





“夏のアフタヌーンティー”をテーマにした人気商品「スティックラスク フルール」。20種類のうち7種類を今年リニューアルしました。

フルーツの爽やかさや軽やかな味わいをより感じられるよう、素材やデコレーションを見直し、夏らしい彩りをさらに引き立てました。華やかなトッピングとパステルカラーのアイシングが織りなすラスクは、見た目にも心躍る仕上がりです。

爽やかなフルーツ系からコクのある味わいまで、バリエーション豊かなラインナップ。箱を開けた瞬間の美しさも魅力で、ティータイムを華やかに演出します。

食べやすいスティックタイプは、差し入れやシェアギフトにもおすすめです。





新登場の7種類▼

・マンゴー＆オレンジ

・ブルーベリー＆バニラ

・ストロベリー＆ココナッツ

・ピーチ＆ストロベリー

・パイン

・マンゴー＆レモン

・ラズベリー＆チーズ





商品名 ： スティックラスク フルール

価格 ： 3本入 / 897円(税込)

5本入 / 1,404円(税込)

10本入 / 2,592円(税込)

15本入 / 3,726円(税込)

20本入 / 4,860円(税込)

日持ち ： 製造より60日間

発売日 ： 2026年5月23日(土)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend#26S_stick









■キューブラスク クルール / Le Cube Rusk Couleur





小振りなサイズが可愛いキューブラスク





キューブラスクは、3×4cmほどのサイズのお菓子。小さなパレットに細かな装飾が施されています。可愛さがぎゅっと詰まっていて、芸術品のよう。5個入は引き出し型、12個入は筒形と、パッケージも珍しい形になっています。

ソーダやメロン、柑橘系など季節感のある味が多く、爽やかなお菓子です。季節の贈り物にぴったり！





アイシングクリームの種類▼

・ソーダ

・ストロベリー

・ブルーベリー

・マンゴー

・ラズベリー

・メロン

・レモン





商品名 ： キューブラスク クルール

価格 ： 5個入 / 1,620円(税込)

12個入 / 3,024円(税込)

日持ち ： 製造より60日間

発売日 ： 2026年5月23日(土)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend#26S_cube









■クロワッサンラスク ソレイユ / Le Croissant Rusk Grandes Soleil





コロンとした見た目が可愛いクロワッサンラスク





「太陽の季節に、あたらしい美味しさ。」

バターの香りとホロホロとした食感が人気のクロワッサンラスクは、今年より夏限定フレーバーをすべてリニューアルしました。フルーツやナッツを取り入れた新しいデコレーションで、より爽やかで華やかな印象へと生まれ変わりました。

三日月形の可愛らしいフォルムとボリューム感はそのままに、夏のティータイムを彩る主役級の存在感です。軽やかな甘さとサクッとした食感が冷たいドリンクとも好相性。

季節限定ならではの特別な味わいをお楽しみいただけます。





新登場の3種類▼

・マンゴー＆キャラメル

・クッキー＆クリーム

・ストロベリー＆ココナッツ





商品名 ： クロワッサンラスク ソレイユ

価格 ： 3個入 / 1,350円(税込)

5個入 / 2,268円(税込)

10個入 / 4,212円(税込)

日持ち ： 製造より60日間

発売日 ： 2026年5月23日(土)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend#26S_croissant









■ギフトセット サマーアソート / Gift Set "Summer assortment"





クロワッサンラスク3個、スティックラスク10本のセット





アイシングシリーズのアソートメントセットです。スティックラスク10本とクロワッサンラスク3個を合わせています。こちらも今年リニューアルしました。

クロワッサンラスクは、クロワッサン生地をサクサクに焼き上げたもの。ホロホロと崩れるような食感とバターの味わいが特徴的なお菓子です。マンゴー＆キャラメル、クッキー＆クリーム、ストロベリー＆ココナッツの3種類が入っています。アイシングシリーズは、小麦やバターの風味をより強く感じられるのが特徴。クロワッサン生地のおいしさそのものを楽しめます。

スティックラスクも10本すべて異なる味わいです。ストロベリー＆ココナッツや紅茶、マンゴー＆オレンジなど、夏らしさを感じる味わいです！バリエーション豊富でボリューム感のあるギフトセット。お祝い返しなどにおすすめです。





商品名 ： サマーアソートメント

価格 ： 3,888円(税込)

日持ち ： 製造より60日間

発売日 ： 2026年5月23日(土)

販売URL： https://onlineshop.cafe-ohzan.com/shopbrand/recommend#26S_sas









■販売店情報

直営店

・銀座三越店

お問い合わせ：03-3535-1817





・日本橋三越店

お問い合わせ：03-3274-8230





・東武池袋店

お問い合わせ：03-5396-6456





・二子玉川東急フードショー店

お問い合わせ：03-6805-7341





・公式オンラインストア

お問合せ：0120-129-683

https://onlineshop.cafe-ohzan.com









■一部商品取扱店

※販売開始日等の販売状況について、直営店と異なる場合がございます。詳細は各ショップへお問合せください。





・東京駅(八重洲中央口コンコース)

PLUSTA Gift東京八重洲中央





・羽田空港(第1ターミナル／1か所)

2Fマーケットプレイス15 特選洋菓子館

お問い合わせ：03-5757-8127





・成田空港(第3ターミナル／1か所)

2F保安検査前 東京食賓館

お問い合わせ：0476-34-4161





・西武武蔵小杉ショップ

グランツリー武蔵小杉1階 ライフスタイルマルシェフロア

お問い合わせ：044-431-3010





・西武・そごうショップ

三井ショッピングパーク ららテラス川口 地下1階

お問い合わせ：048-259-5577





・京王百貨店 新百合丘オーパ店

新百合丘オーパB1階

お問い合わせ：044-712-0809









■会社概要

商号 ： 株式会社珠屋櫻山

代表者 ： 代表取締役 町田 素直

所在地 ： 〒104-0045 東京都中央区築地2-14-2 築地NYビル3F









■ブランド概要

株式会社珠屋櫻山が経営する、洋菓子ブランドCAFE OHZAN(カフェオウザン)。東京都内4店舗の直営店のほか、羽田空港や東京駅などでも「東京限定の手土産」として取り扱われています。秋田県で発祥したブランドで、現在も秋田県にある工場にて製造しています。

良質小麦や良質バターを使った風味豊かな生地を焼き上げ、洋菓子、主にラスクを製造。

濃厚なチョコレートのコーティングに、ナッツやフルーツなどを手作業でトッピング。華やかなデコレーションが施されたチョコレート菓子は、まるで宝石のよう。

硬すぎないサクサクの食感でお子様から年配の方まで食べやすく、喜ばれる贈り物としてギフトに選ばれています。商品はそれぞれ個包装されており、手土産にしやすい点もポイントの一つ。

形や素材、大きさの異なるラスクを複数取り扱っており、主な種類はスティックラスク、キューブラスク、クロワッサンラスクの3種類。ギフトシーンに合わせてお選びいただけます。









【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社珠屋櫻山

Tel：0120-129-683