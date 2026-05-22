エクスプロージョン合同会社(所在地：神奈川県横浜市、CEO：大谷 憲弘)は、2026年5月1日(金)、ホエイプロテイン価格の高騰を背景に、ホエイプロテインの半額以下を実現した全栄養型の新商品「スキムミルクプロテイン SMP 3kg 100％SKIM MILK」を発売しました。





スキムミルクプロテイン SMP 3kg 100％SKIM MILK









■ 急騰するホエイ市場の「対案」として、1kgあたり1,466円から

ホエイプロテインの原料価格は構造的な上昇局面に入っています。GLP-1系薬(オゼンピック等)の普及による新たな需要層の台頭、食品大手による原料調達の拡大、そしてチーズ生産に紐づくという供給の構造的制約などが重なり、業界関係者からは「かつて経験したことのない市場の逼迫」との声が上がっています。





プロテインの主原料・ホエイパウダーの輸入平均単価は、直近5年間で約3倍以上になっており、2026年現在もさらに値上がりが続いています。この原料価格の高騰が、各プロテイン製品の相次ぐ値上げの直接的な原因になっています。メーカー各社はコスト上昇分を吸収してきたが、その余力は限界に達しつつあります。小売価格への転嫁は今後も続くとみられており、2026年以降も高値圏での推移が予測されています。





こうした市場環境の中で、エクスプロージョンのスキムミルクプロテイン(SMP)は、まとめ買い時1kgあたり「1,466円(税込)」からという価格を実現しました。※3kg 4,399円。

同社ホエイプロテイン(WPC)の1kgあたり3,493円と比較すると約58％安く、「倍飲んでも安い」という訴求を数字が裏付けています。





【価格差】(3kgまとめ買い・同社比較・2026年5月時点)

・スキムミルクプロテイン(SMP)： 1kgあたり 1,466円～

・ホエイプロテイン(WPC) ： 1kgあたり 3,493円～





ホエイ価格の上昇が続く中、スキムミルクプロテインは「継続できる選択肢」として、より大きな意味を持ちはじめています。









■ ありそうで無かった「味付きスキムミルク」というカテゴリーの創出

プロテイン市場はホエイ・カゼイン・ソイ(大豆)という分類軸で長年語られてきました。エクスプロージョンが着目したのは、その外側にあった空白です。スキムミルク(脱脂粉乳)は牛乳から脂質を除いた素材で、タンパク質・炭水化物・カルシウム・ビタミンB群を天然の比率で含んでいます。しかし「味付きスキムミルク」という製品カテゴリーは、これまで市場にほぼ存在しませんでした。





同社はここに着目し、毎日飲んでも飽きない3フレーバーを展開します。「これ一杯で、フルチャージ」というコンセプトのもと、プロテインを「筋トレのための特別な飲み物」から「毎日の栄養補給習慣」へと再定義します。





フレーバー3種





フレーバー(3種)：プレーン味 / 塩キャラメルホワイトチョコ味 /

アーモンドミルク味

※ 2026年夏には、「ミルクチョコレート味」を発売予定









■ 食塩相当量は1日の目安のわずか10分の1

スキムミルクプロテインは一口目からはっきりとした塩味を感じます。これはミルク本来のミネラル由来であり、「しょっぱい＝塩分が多い」という印象を与えがちですが、実際の数値は異なります。一食分(60g)でWPC製品と同等のタンパク質を摂取した場合の食塩相当量は約0.7g。1日の塩分摂取目安(6.5～7.5g)のわずか10分の1に過ぎません。





肉類・魚の加工品でタンパク質を補おうとすると塩分摂取量が増えやすい傾向にあります。SMPならミルク由来の良質なタンパク質を、塩分負荷を最小限に抑えながら補給できます。徹底した食事管理中でも安心して使える設計です。





加えて、スキムミルクには炭水化物(エネルギー源)、カルシウム(骨・筋肉機能のサポート)、ビタミンB群(代謝補助)が自然な形で含まれており、単一栄養素製品には無い「食事に近い総合性」を持ちます。朝食の代替や間食の置き換えとしての活用も想定されます。









【商品情報】

商品名 ： スキムミルクプロテイン SMP 3kg 100％SKIM MILK

フレーバー ： プレーン味 / 塩キャラメルホワイトチョコ味 / アーモンドミルク味

※ 2026年夏には、「ミルクチョコレート味」を発売予定

価格 ： 3kg単品：4,899円 (税込) / 3kgまとめ買い：4,399円 (税込)～

発売日 ： 2026年5月1日

販売チャネル： オンラインストア、他 ECモール

URL ： https://store.x-plosion.jp









【会社概要】

エクスプロージョン合同会社

所在地 ： 神奈川県横浜市中区扇町3-8-11 ヤマザキシーエービル2F

事業内容 ： スポーツサプリメント、プロテイン、入浴料等の企画・販売

公式サイト ： https://x-plosion.jp

オンラインストア： https://store.x-plosion.jp





※詳細は公式サイトをご確認ください。