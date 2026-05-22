CG-ARTS(公益財団法人 画像情報教育振興協会)は、現在『入門CGデザイン-CG制作の基礎-[第2版]』を発売中です。

本書は、CGプロダクション、アニメスタジオ、ゲーム会社など、CG制作の現場で求められる基礎知識と考え方を体系的に学べるロングセラーテキストで、過去11年間に55,000冊以上が出庫され、初学者にもわかりやすく、制作現場を見据えた実践的な内容により、多くの教育機関や学習者に活用されてきました。





『入門CGデザイン-CG制作の基礎-[第2版]』





今回の改訂では約100ページを増補。CG制作の基礎知識をより整理・体系化するとともに、制作現場で重視される考え方やプロセス、押さえておきたいポイントや注意点まで、これまで以上に充実した内容へと進化しました。 CGをこれから学ぶ方はもちろん、映像・ゲーム・アニメ業界を目指す学生、さらには実務に携わるクリエイターの知識の再整理にも役立つ一冊となっています。

書籍紹介ページ： https://www.cgarts.or.jp/books_detail/bcc_2/









■書籍の特徴

『入門CGデザイン-CG制作の基礎-[第2版]』は、CG制作の基本概念やしくみ、制作手法を体系的に学べる入門書です。

本書では、従来の構成をベースにしながら、解説内容を大幅に拡充し、より実践的な理解につながる内容へと刷新しました。

また、特定のソフトウェアに依存しない構成としており、制作環境やツールが変わっても応用できる基礎力を身につけることができます。初学者の独学から、教育機関での授業、企業における研修教材まで、幅広い用途で活用可能です。

さらに、近年の制作現場で求められる知識に対応し、3DCGや映像制作の具体的手法に加え、以下の内容についても丁寧に解説しています。

● デッサンに始まる視覚表現の基礎

● 写真撮影の基礎知識

● 制作環境・ディジタルデータの基礎

● 知的財産権など制作に不可欠な関連知識









■CGクリエイター検定に対応！前期日程の受験者募集中

本書は、CG-ARTSが実施する「CGクリエイター検定【ベーシック】」の出題範囲を意識した内容構成となっており、学習内容をそのまま試験対策として活用できます。

CGクリエイター検定は、デザインや2次元CGの基礎から、構図やカメラワークなどの映像制作の基本、さらにモデリングやアニメーションといった3次元CG制作の手法やワークフローまで、CG・映像表現に必要な幅広い知識を測る検定試験です。

基礎知識の理解度を客観的に確認できるため、これから学び始める方の目標設定やスキルの定着にも役立ちます。





現在、2026年度前期日程の受験申込を受け付けています。

● 前期試験日 ： 7月12日(日)

● 申込期間 ： 4月1日(水)～6月5日(金)

● CG-ARTS検定Webサイト： https://www.cgarts.or.jp/kentei/









＜『入門CGデザイン-CG制作の基礎-[第2版]』 詳細＞

■書籍詳細ページ

https://www.cgarts.or.jp/books_detail/bcc_2/









■目次

Chapter 1 CGとは

Chapter 2 表現の基礎

Chapter 3 2次元CGと写真撮影

Chapter 4 3次元CGの制作

Chapter 5 CG制作を支える技術の基礎

Chapter 6 知的財産権





※目次の詳細は以下のPDFをご覧ください。

https://www.cgarts.or.jp/wp-content/uploads/2026/03/NCG2_contents.pdf









■サンプルページ





サンプルページ





https://www.cgarts.or.jp/wp-content/uploads/2026/03/NCG2_sample_web_r.pdf









■執筆者

https://www.cgarts.or.jp/wp-content/uploads/2026/03/NCG2_colophon.pdf









■書籍概要

タイトル：入門CGデザイン-CG制作の基礎-[第2版]

仕様 ：B5判 フルカラー 248ページ

ISBN ：978-4-903474-79-3

最新版 ：第2版1刷

発売日 ：2026年3月4日

印刷版 ：定価 3,850円(本体 3,500円)

電子版 ：価格は各販売店にてご確認ください。









■書籍の購入方法

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https://www.cgarts.or.jp/books/order_books/









※2026年(前期・後期)CGクリエイター検定ベーシック 出題範囲について

2026年は対応テキストの移行期間として、『入門CGデザイン[改訂新版]』と『入門CGデザイン[第2版]』に共通する内容のみを出題いたします。