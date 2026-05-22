「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国のこだわりの食品や雑貨をセレクトし、販売する株式会社日本百貨店(本社：東京都港区、代表取締役社長：浮ケ谷 祥、以下：日本百貨店)は、サンエックス株式会社(代表取締役社長：千田 洋史／本社：東京都千代田区／以下サンエックス)との期間限定コラボ企画「日本百貨店×すみっコぐらし」の第三弾商品を、2026年5月28日(木)より日本百貨店店頭で販売開始いたします。





「日本百貨店×すみっコぐらし」コラボ企画第三弾KV





第三弾では、日本百貨店オリジナル描き下ろしイラストに加え、すみっコぐらしの新アート「忍者」テーマを使用した新商品が登場。さらに、多くのお客様のご要望にお応えし、第一弾・第二弾発売商品のEC期間限定受注販売も実施いたします。





＜コラボ企画第三弾 開催概要＞

開催期間： 2026年5月28日(木)～

開催店舗： 日本百貨店にほんばし總本店、日本百貨店しょくひんかん、

日本百貨店おみや、日本百貨店あかれんが

詳細 ： https://www.nippon-dept.jp/shop/t/t1290/









■初夏にぴったりの涼菓や「忍者」アイテムが勢揃い！第三弾販売商品のご紹介

日本百貨店らしい「地域のこだわり」と、忍者に扮したすみっコたちの遊び心が融合したラインナップが登場します。





かくれみの術 ～ラムネと金平糖～





かくれみの術 ～ラムネと金平糖～ 各756円

京都「上尾製菓」が手掛ける、昔ながらの金平糖と口どけの良い和三盆ラムネがセットになった「ラムネと金平糖」。シャリシャリとしたやさしい甘さの金平糖と爽やかなラムネの組み合わせは、大人から子どもまで楽しめる本格的な味わいです。

愛らしいすみっコたちが描かれたラムネが、色とりどりの金平糖の中に「かくれみの術」でそっと隠れています。





すいとんの術 ～フルーツくずきり～





すいとんの術 ～フルーツくずきり～ 各594円

石川県・金沢で、素材を活かした菓子づくりを続ける「オハラ」の夏にぴったりな「フルーツくずきり」。ラインナップは、梅、夏みかん、柚子レモン、桃、すいかの全5種類です。それぞれのフルーツの風味を活かしたシロップとともに、つるんとした葛切りならではののど越しの良さをお楽しみいただけます。

かぶせ紙と同柄の「オリジナルステッカー」が1枚付いており、コレクションしたくなる特別な夏の涼菓です。





ついばみの術 ～ミレービスケット(ブラックペッパー)～





ついばみの術 ～ミレービスケット(ブラックペッパー)～ 972円

第一弾で大人気の「ミレービスケット」から、おつまみにも嬉しいブラックペッパーが「忍者」テーマの缶になって登場。サクサクとしたお馴染みの軽い食感に、ピリッとスパイシーなブラックペッパーが効いた後を引く大人の味わい。缶のフタは取り外して「缶バッジ」として使用できる特別仕様で、食べ終わった後もすみっコたちと一緒に過ごせる遊び心満載の商品です。









■「日本百貨店×すみっコぐらし」第三弾販売商品一覧





「日本百貨店×すみっコぐらし」第三弾販売商品一覧





・オリジナルコーヒーセット 1,404円

(ブレンド・デカフェの各2／ステッカー付)

・てぬぐいたおる 1,650円

・かくれみの術ビーズキーホルダー※ 1,320円

・忍者ミニチャーム 660円





※商品は全て税込価格となります。

※画像はイメージです。

※かくれみの術ビーズキーホルダーは6月30日(火)発売予定です。

※コーヒー単品、鶯ボール、かやのふきんは3月28日発売商品です。





＜コラボ企画第三弾 開催概要＞

開催期間：2026年5月28日(木)～

開催店舗：

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_shokuhinkan.aspx

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_nihonbashi.aspx

●日本百貨店おみや(大宮駅構内)

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_omiya.aspx

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

https://www.nippon-dept.jp/shop/pages/shop_akarenga.aspx









■第一弾・第二弾商品の期間限定EC受注販売が決定！





期間限定EC受注販売イメージ





日本百貨店で発売中の第一弾・第二弾コラボ商品を、特設オンラインショップにて期間限定で受注販売いたします。まだご購入いただけていないファンの皆様に「おもてなし」をお届けする特別な機会です。

※一部EC販売除外の商品がございます。詳しくは下記特設オンラインショップ内でご確認くださいませ。





＜EC受注販売 概要＞

受注期間 ： 2026年6月5日(金)17:00～6月14日(日)23:59

お届け時期 ： 2026年6月下旬より順次出荷

特設オンラインショップ： https://animeshi.jp

(※すみっコぐらしの商品ページは5月28日よりご覧いただけます)









■「サンエックス株式会社」について





「サンエックス株式会社」コーポレートロゴ





リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

URL： https://www.san-x.co.jp/company/









■株式会社日本百貨店について

「ニッポンの百貨をおもしろく。」をコンセプトに、日本全国47都道府県のこだわりの食品や雑貨を発掘し、直営店舗をはじめ、オンラインショップやポップアップ「出張 日本百貨店」で販売を行う食と雑貨のセレクトショップです。今までにはない新しい切り口でのオリジナル商品開発や、長年の店舗運営で培ったノウハウを活かし、業態を超えたパートナー企業様との新しいお取り組みも積極的に行っています。





【会社概要】

会社名： 株式会社日本百貨店(読み方：にっぽんひゃっかてん)

代表者： 代表取締役社長 浮ケ谷 祥

所在地： 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティC棟 25階

URL ： https://corp.nippon-dept.jp





【店舗】

●日本百貨店にほんばし總本店(日本橋)

●日本百貨店しょくひんかん(秋葉原)

●日本百貨店あかれんが(神奈川県・横浜)

●日本百貨店おみや(埼玉県・大宮)