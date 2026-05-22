Haier、Al Ahly FCと4年間のスポンサー契約を締結、クラブの第2メインスポンサーに

Haier、「ナンバーワンとともにプレーする（Play with the Number Ones）」スポーツ戦略をアフリカに拡大、革新と現地密着の取り組みによりエジプトとアフリカ全域の質の高い発展を推進

カイロ、2026年5月21日 /PRNewswire/ -- Euromonitor Internationalのランキングで17年連続世界No.1の大型家電ブランドであるHaierは、CAFチャンピオンズリーグ（CAF Champions League）で歴代最多12回の優勝を誇る、アフリカサッカー史上最も象徴的で成功を収めているエジプトのクラブAl Ahly FCと、4年間のスポンサー契約を締結しました。本契約により、Haierは同クラブの第2メインスポンサーとなり、Al Ahlyのトップチーム公式ユニフォームにHaierロゴを掲出する権利など、高い露出が見込まれるブランド掲出権を取得します。本提携により、Haierのグローバルスポーツ戦略「ナンバーワンとともにプレーする（Play with the Number Ones）」が、初めてアフリカに展開されます。

「Al Ahly FCとの提携は、スポンサー契約の枠をはるかに超えるものです。これは、成功の歩み、大志、革新、卓越性を共有する2つの主要組織による協業です」と、Haier MEA Regionのゼネラルマネジャーを務めるLi Dapeng氏はコメントし、さらに次のように述べました。「Al Ahlyは、エジプト、アフリカ、中東全域の何百万人ものファンにとって情熱とインスピレーションの象徴であり、私たちはこの素晴らしい歩みに加われることを誇りに思います。本提携を通じ、テクノロジー、スポーツ、スマートな暮らしを1つの共通ビジョンの下で結び付けながら、エジプトの消費者とのつながりを強化することを目指します。」

Al Ahly FC会長のMahmoud El Khatib氏は、次のように述べています。「HaierをAl Ahlyのメインスポンサーの1社として迎えられることをうれしく思います。これは、同クラブが世界有数のブランドを引き続き引き付ける力を持っていることを示す提携です。Haierは、世界的に高く評価されているテクノロジー・家電企業の1社であり、この協業は、クラブの意欲的な将来計画を後押しし、Al Ahlyファンの総合的な体験価値を高めながら、双方に大きな価値をもたらすものと確信しています。」



Haier Signs Four-Year Sponsorship with Al Ahly FC, Becoming the Club's Second Main Sponsor



本スポンサー契約は、Haierがエジプトで進めている製造・販売事業の拡大と軌を一にするものです。テンス・オブ・ラマダン・シティにあるHaier Egypt Industrial Complexは、同社にとってアフリカ初の工業団地で、20万平方メートル超の規模を有し、総投資額は1億8500万米ドルです。エアコン、テレビ、洗濯機を対象とする第1期は、90万台超の生産能力に達しています。冷蔵機器に重点を置く第2期は、2024年9月に着工し、2026年末までに稼働開始する予定です。Haierはまた、ゴールデンライセンス（Golden License）を授与されたエジプト初の中国企業として歴史を刻み、同国の国際投資家にとっての指標となっています。

Haierは、現地ニーズに合わせた製品により、プレミアム分野で大きな進展を遂げています。エジプトの猛暑に対応するため、Haierは最高53°Cでも安定稼働するT3対応コンプレッサー、現地の電力網向けに設計されたインバーターシステム、消費電力を最大60%削減するAI ECOモデルを開発しました。Haierの牽引により、エジプトのエアコン市場ではインバーター技術への移行が加速しており、Haierはエジプトのインバーターエアコン分野で35%の市場シェアを保有しています。2024年、Haierはカイロのナスルシティにブランドサービスセンターを開設し、全カテゴリーにわたる製品体験と専門的なアフターサービスを提供しています。2026年、Haierは南アフリカ最大の小売チェーンMassmartでの取り扱いを開始し、アフリカ全域での事業基盤をさらに拡大しました。



Haier Extends “Play with the Number Ones” Sports Strategy to Africa, Driving High-Quality Development in Egypt and Across the Continent Through Innovation and Deep Local Engagement



Haierの「ナンバーワンとともにプレーする（Play with the Number Ones）」スポーツ戦略は、同ブランドを世界中の主要クラブ、連盟、国際スポーツイベントと結び付けるものです。サッカーでは、Haierは最近、Liverpool FCおよびParis Saint-Germainとの提携を発表し、LALIGA、Liga Portugal、Royal Moroccan Football Federationと協業しています。この提携の範囲はサッカーにとどまらず、フランスの全仏オープン（Roland-Garros）を通じたテニスや、南アジア全域のクリケットにも広がっています。各提携は、スポーツという共通言語を通じて、スマートな技術革新を消費者により身近なものにすることを目的としています。

調印式に合わせ、Haierはエジプト市場向けの2026年製品ラインアップを発表し、洗濯機、冷却ソリューション、テレビ、業務用空調システムにわたる最新のイノベーションを披露しました。

Haierの詳細については、https://www.haier.com/eg/をご覧ください。

Haier Groupについて

1984年に設立されたHaier Groupは、「さらなる創造、さらなる可能性（More Creation, More Possibilities）」を存在意義に掲げ、より良い暮らしとデジタルトランスフォーメーションのソリューションを提供する世界有数の企業です。同社は10の研究開発センター、35の工業団地、173の製造センターを設立し、2025年の世界売上高は598億米ドルに達しています。Haierは、Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brandsに8年連続でランクインしています。また、HaierはEuromonitor Global Major Appliances Brandで17年連続第1位を維持しています。Haierは8社の上場企業を擁し、子会社のHaier Smart HomeはFortune Global 500およびFortune World's Most Admired Companiesに選出されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com