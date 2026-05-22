株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、Steam®向けにて発売中のオンラインマルチプレイアクションゲーム『OCTOPinbs(オクトピンブス)』の無償DLC「OCTOPinbs - COSTUME2」を本日配信開始いたしました。

■無償DLC「OCTOPinbs - COSTUME2」配信開始！

『OCTOPinbs（オクトピンブス）』DLC第2弾「OCTOPinbs - COSTUME2」が本日より無料で配信開始いたしました。 COSTUME2：https://store.steampowered.com/app/3216390/OCTOPinbs__COSTUME2/

なお、本体『OCTOPinbs』は26日まで20％OFFのローンチセールを開催中です。是非この機会に火災現場に駆けつけて下さい。

■みんなで遊ぼう「OCTOPinbs TIME」！

初回は本日5月22日(金)20:00～21:00。 みんなで集まって一緒に『OCTOPinbs』をプレイしましょう！ 開催日時： 5月22日(金) 20:00～21:00 5月23日(土) 20:00～21:00 5月24日(日) 20:00～21:00

■公式サイト・SNS

『OCTOPinbs』の最新情報は公式SNSで順次公開しております。フォローの上、ゲーム情報などの最新情報をチェックしてみてください。 ・公式サイト：https://octopinbs.com ・公式X ：https://x.com/OCTOPinbs ・公式Tiktok ：https://www.tiktok.com/@octopinbs_official ・Discord ：https://discord.gg/octopinbs ついに、発売を迎えた『OCTOPinbs』を引き続きお楽しみください。

■ゲーム概要

「消火活動が終わらない！？消防士の中に紛れ込むアーティストを捕まえろ！」 消火を進める消防士たちだが、なぜか一向に火がおさまらない。 なぜなら消防士の中に“火をつけている奴（アーティスト）”がいるからだ！！ 仲間を疑い、一刻も早くアーティストを捕まえろ…奴が本気を出してしまう前に。

「議論ゼロ、アクションで決めろ！正体がバレても逆転可能！？」

本作最大の特徴は、会話での騙し合い・駆け引きが一切いらないアクション特化のソーシャルディダクション(人狼)であること！プレイヤー（消防士）はマップ内の炎を消しながら、上下左右の部屋を覗き見ることで状況を観察し、怪しい動きをするプレイヤー（アーティスト）を探します。怪しいプレイヤーはすぐさま捕獲し、正体を判定できるタコツボ(Octojar)へ！消防士に化けて紛れ込むアーティストは、疑われても自ら正体を現し、攻撃して戦況をひっくり返すことも！アーティストが正体を現すことでPvPアクションに変化する新感覚のソーシャルディダクションです。

＜消防士>

消防士は消火活動を行いながら仲間を疑い、火をつけているアーティストを探し出します。勝利条件はマップの炎上率を0%にするか、アーティストを特定してタコツボに放り込むこと。

＜アーティスト>

アーティストは、消防士に紛れ込みながらこっそり火をつけ、マップの炎上率を100％にするか、消防士たちを全員タコツボに放り込むことで勝利となります。

疑われても焦るな！正体を現し、消防士を一網打尽にせよ！

アーティストは消防士に化けて紛れ込んでいますが、自ら正体を現し、攻撃に転じることも！正体を現すまでに溜めたゲージ量（マップ内に火を付けることで蓄積）によって、より強力なアクションを行うことができます。 パワーアップして消防士たちを一網打尽にし、勝利をつかみ取ろう。

■商品概要

・タイトル：OCTOPinbs（読み：オクトピンブス） ・ジャンル：マルチプレイアクションゲーム ・発売時期：2026年5月12日(火)10時(JST) ・価格：1,200円（税込） ・対応プラットフォーム：Steam🄬 ・対応言語： 日本語、英語、中国語簡体字、ポルトガル語、ドイツ語、韓国語、スペイン語、フランス語 ・プレイ人数：3～10人（オンラインマルチのみ） ・著作権表記： ©2026 Aniplex/Lasengle （短縮）©A/L ・開発会社：株式会社ラセングル、株式会社トライエース ・発売：株式会社アニプレックス ・Steam： https://store.steampowered.com/app/2660510?utm_source=pressrelease ※©2026 Valve Corporation. Steam 及び Steam ロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporation の商標及びまたは登録商標です。