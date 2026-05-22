日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「コジコジ」の郵便局限定販売グッズを、全国約3,500局の郵便局と「郵便局のネットショップ」で、2026年5月29日（金）より、販売いたします。

配達員風の格好をしたコジコジと次郎がポイントの、とってもかわいらしいデザイン。

アイテムはショルダー付きバッグ、シェルポーチ、ロール付箋、通帳ケースA、通帳ケースBの計5商品。コジコジファンはもちろんのこと、どなたでも日常使いしやすい商品ラインナップです。

郵便局だけの『コジコジ』グッズを、ぜひお見逃しなく！

※「郵便局のネットショップ」での販売は2026年5月29日（金）0:15からとなります。 ※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。 ※「郵便局のネットショップ」でご購入される場合は、販売価格の他に別途郵送料等が加算されます。

【販売場所】 (1) 全国約3,500局の郵便局 ※販売店舗は公式ホームページをご確認ください。 (2)「郵便局のネットショップ」販売サイト https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress260521-01/

■グッズ詳細

① ショルダー付きバッグ

ちょっとしたお出かけに便利なショルダー付きバッグ。サイドのデザインがポイントです。ショルダーは付け外し可能なため、シーンに合わせて使えます。口には閉じられるボタンフックも付いています。

＜商品情報＞ 価格：1,760円（税込） サイズ（約）：タテ20.5×ヨコ17×マチ8㎝（持ち手立ち上がり11㎝、ショルダー立ち上がり最小37㎝/最大65㎝） 素材：ポリエステル、綿

② シェルポーチ

片手サイズのシェル型ポーチ。内側にはポケットも。小物を持ち歩くのにちょうどいいサイズです。

＜商品情報＞ 価格：990円（税込） サイズ（約）：タテ12.5×ヨコ15×マチ4㎝ 素材：合成皮革

③ ロール付箋

ミシン目で切り取って使える、ロール状の付箋です。会社や学校で、ちょっとしたメモやメッセージを残すのに便利です。

＜商品情報＞ 価格：680円（税込） 商品内容：6柄×12枚 サイズ（約）：タテ4×ヨコ6.35cm ※1柄あたり 素材：紙

④ 通帳ケースA

通帳を2冊、カードを4枚収納可能な縦型の通帳ケースです。

＜商品情報＞ 価格：590円（税込） サイズ（約）：タテ16×ヨコ20㎝（見開き時） 素材：PVC

⑤ 通帳ケースB

通帳を2冊、カードを4枚収納可能な横型の通帳ケースです。

＜商品情報＞ 価格：590円（税込） サイズ（約）：タテ20×ヨコ16㎝（見開き時） 素材：PVC

■プレゼントキャンペーン詳細

全グッズセットが当たる!プレゼントキャンペーン開催！ 今回販売する全5アイテムのグッズセットを、抽選で3名様にプレゼントいたします。応募方法はエニマイX公式アカウント【@anymyplay】のキャンペーン投稿をリポストするだけ！ぜひチェックしてみてくださいね♪

＜応募方法＞ ① エニマイ公式Xアカウント【@anymyplay】をフォロー ② 該当のキャンペーン投稿をリポスト ※キャンペーン投稿は2026年5月29日（金）11:00投稿予定です

＜応募期間＞ 2026年5月29日（金）12:00～2026年6月4日（木） 23:59

＜当選人数＞ 3名様 ※当選された方には、2026年6月10日（水）までにXのDMにてお知らせいたします

＜プレゼント内容＞ ① ショルダー付きバッグ 1個 ② シェルポーチ 1個 ③ ロール付箋 1個 ④ 通帳ケースA 1個 ⑤ 通帳ケースB 1個

＜キャンペーン注意事項＞ ・本キャンペーンは期間中に指定の投稿をリポストしていただいた方が抽選対象となります。 ・景品の第三者への転売、換金、譲渡等の目的でのご応募はご遠慮ください。 ・当選者にはXのDMにて、2026年6月10日（水）までにお知らせいたします。 ・DM送付前にアカウントを削除された、またはリポストを取り消された場合、アカウントを非公開にされている場合、またはダイレクトメッセージを受け取れない設定にしている場合には当選は無効となりますので、予めご了承ください。 ・発送時に使用する情報は本キャンペーン以外では利用いたしません。 ・景品は2026年6月30日（火）までに発送いたします。 ・景品の配送先は日本国内に限ります。 ・当選通知や景品の発送は、やむを得ない事情により遅れる場合がございますので予めご了承ください。

＜キャンペーンについてのお問い合わせ先＞ TEL：0120-434-889 受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日、年末年始を除く） ※XのDMでのお問い合わせについては、誠に恐れ入りますが対応いたしかねますのでご了承ください。

【参考資料】

エニマイについて

エニマイは『好きをカタチにする』ブランドです。 推しと共に過ごす幸せな時間を様々な形で叶えます。 Webサイト: https://anymy.jp/

『コジコジ』について

さくらももこ原作の、メルヘンな世界観と大人もドキっとするような含蓄ある言葉やナンセンスなギャグが人気の「コジコジ」。アニメ放送から２０年以上経った現在でも、その作品の奥深さが注目を集めています。

Webサイト: https://www.cojicoji.site/ X: @cojicoji_tweet (https://x.com/cojicoji_tweet ) Instagram: @cojicoji.official (https://www.instagram.com/cojicoji.official/) TikTok:@cojicoji.official (https://www.tiktok.com/@cojicoji.official) Facebook: https://www.facebook.com/cojicoji.official/ YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/c/cojicojichannel

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【グッズに関するお問い合わせ先】 株式会社レッグス お客様窓口 TEL：0120-434-889 ＜受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）＞ 〇発売元:株式会社レッグス 〇販売者:株式会社郵便局物販サービス

【「コジコジ」に関するお問い合わせ先】 日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当:西方、井上 E-mail:pr-na@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。 「 © さくらももこ」