オリジナルお菓子ノベルティ専門店「ノベルティのお菓子屋さん」（運営：ビーテック株式会社）は、人気商品「おやつカップ」シリーズに、新たに「プレッツェル」と「ミントキャンディ」を追加いたしました。 これまで定番商品として展開していた「柿の種」に加え、用途やターゲットに合わせて選べるラインアップとなり、企業販促・イベント配布・展示会ノベルティ・来店記念など、さまざまなシーンでより活用しやすくなりました。

「おやつカップ」とは？

「おやつカップ」は、フタ部分にオリジナルデザインを印刷できる、小容量・配布しやすいカップ入りお菓子ノベルティです。 ロゴ・社名・イベント名・キャラクター・写真などをデザインでき、販促品や記念品として高い人気を集めています。 また、“食べてなくなる”消えモノノベルティであるため、受け取る側の負担になりにくく、企業ノベルティや展示会配布でも採用が増えています。

プレッツェル おやつカップ

香ばしく軽い食感で、幅広い年代に親しまれているプレッツェルを採用。 甘すぎないため、ビジネスシーンや展示会ノベルティにもおすすめです。

【特長】

* 塩味系で男性人気も高い * 手軽につまめる食べやすさ * 展示会・営業配布・イベント向けに最適 * オリジナルラベル印刷対応

ミントキャンディ おやつカップ

https://novelty.btech.jp/itemlist/item_pretzel.html

すっきり爽やかな味わいのミントキャンディを採用。 商談・受付・来店配布・美容系ノベルティなど、清潔感を重視したシーンとの相性が抜群です。

【特長】

* 爽快感のあるミント味 * オフィス・受付・美容業界にも人気 * 季節を問わず配布しやすい * 小ロット対応可能

定番人気「柿の種 おやつカップ」も継続展開

https://novelty.btech.jp/itemlist/item_mtcandy.html

シリーズ定番商品である「柿の種」は、甘いものが苦手な方にも配りやすく、幅広い企業・自治体・学校イベントで採用されています。

採用シーン例

* オープンキャンパス * 周年記念 * 来店配布 * SNSキャンペーン * 推し活・同人イベント * スポーツ大会・地域イベント

小ロット・短納期にも対応

https://novelty.btech.jp/itemlist/item_kakinotane.html

「ノベルティのお菓子屋さん」では、オリジナルお菓子ノベルティを小ロットから制作可能。 「まずは少量で試したい」「短期間のイベントで使いたい」というニーズにも対応しています。 また、データ入稿にも対応しており、企業ロゴやオリジナルデザインを使った販促展開が可能です。

今後も“選べるお菓子ノベルティ”を拡充

ノベルティのお菓子屋さんでは、今後も“もらって嬉しい”“SNSでシェアしたくなる”お菓子ノベルティ商品の開発を進めてまいります。 企業販促だけでなく、推し活・同人イベント・学校行事・地域イベントなど、多様化するノベルティ需要に応える商品ラインアップを展開予定です。

【商品概要】

https://novelty.btech.jp/lp/oyatsucup/

商品名：おやつカップ ラインアップ： ・柿の種 おやつカップ ・プレッツェル おやつカップ ・ミントキャンディ おやつカップ 内容：カップ入り菓子（柿の種／プレッツェル／ミントキャンディ） 仕様：オリジナルパッケージ印刷対応／食品対応印刷／小ロット対応／販促・ノベルティ向け 用途：展示会／企業販促／イベント配布／来店記念／学校イベント／推し活ノベルティ など 販売サイト：ノベルティのお菓子屋さん URL：https://novelty.btech.jp/lp/oyatsucup/

【会社概要】

https://novelty.btech.jp/

商号：ビーテック株式会社 代表者：代表取締役 石原 康次 所在地： ［本社］〒297-0121 千葉県長生郡長南町長南2032-1 ［長野工場］〒380-0913 長野県長野市川合新田3411 ［東京営業所］〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-27-5 設立：2004年5月7日 事業内容：菓子の企画・製造・販売 資本金：1,000万円 URL：https://btech.jp/

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