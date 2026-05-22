全国農業協同組合連合会兵庫県本部（以下JA全農兵庫）は、兵庫県産トマトの消費拡大および魅力発信の一環として、シノブフーズ株式会社（本社：大阪市、以下シノブフーズ）に対し兵庫県産トマトの原料供給を行っております。 このたび、シノブフーズより発売されている兵庫県産トマトを使用した「厚切りトマトのミックスサンド」は、トマトの全量をJA全農兵庫から原料供給を行っており、約1.5トンの兵庫県産トマトの使用を見込んでおります。本商品は、2026年7月31日まで関西エリアのスーパーマーケット等で販売中です。

兵庫県産トマトの消費拡大に向けた取り組み

トマトを使用した商品は人気が高い一方で、価格の高騰や供給の不安定さにより、加工食品においては海外産の原料が使用されるケースも少なくありません。こうした課題の中、JA全農兵庫から兵庫県産トマトを安定的に供給することで、兵庫県産トマトを使用したサンドイッチの商品化が実現しました。 本商品は、JA全農兵庫からシノブフーズに対し、サンドイッチ用途として兵庫県産トマトの活用を提案したことを契機に実現されました。本企画は今年で５回目の展開であり、例年好評であることから、今年も同様の商品仕様での採用となりました。 また本商品には、兵庫県の野菜を広くPRすることを目的として、「ひょうごの野菜」のロゴマークが入ったシールが貼られております。今年は新たにロゴマークに「兵庫県産トマト使用」と明記することで、より一層、県産農産物であることを分かりやすく消費者に伝える工夫を行っています。 JA全農兵庫では、本取組を通じて、兵庫県産トマトの魅力を広く発信するとともに、県内農家の支援や販路拡大につなげることを目指しています。

厚切りトマトで楽しむ旬の味わい

本商品は、通常のサンドイッチに使用しているトマトの倍の厚みをもたせ、しっかりとした果肉感と豊富な果汁によるジューシーさが特長で、素材そのものの美味しさを存分に楽しめます。 本商品に使用しているトマトの使用量は、1パックあたり約32g（トマトスライス1枚）もあり、通常使用されるトマトの約2倍の厚さにカットすることで、トマトの甘みと酸味、みずみずしさをダイレクトに感じられる仕立てとなっています。 トマトの美味しさを最大限に引き立てるため、具材はシンプルで王道の組み合わせを採用しており、断面からは鮮やかなトマトの色合いとジューシーさが視覚的にも伝わる商品設計となっています。

兵庫県内産地から届けるこだわりのトマト

本商品に使用されているトマトは、兵庫県内有数の産地である兵庫県神戸市西区で生産されており、甘みと酸味のバランスがとれた味わいが特徴です。 同エリアでは、JA兵庫六甲管内の生産者に加え、JA兵庫六甲の子会社であるジェイエイファーム六甲がハウス4棟（約1.2ヘクタール）でトマト栽培を行っているなど、本商品にも多く使用されており、安定した供給を支えています。JA兵庫六甲の担当者は「旬の兵庫県産トマトの美味しさを、多くの方に知っていただけるきっかけになれば嬉しく思います。」と期待を寄せています。 販売時期である5月から7月は、当産地のトマトの旬にあたり、兵庫県産トマトを安定供給が可能なタイミングです。この機会にぜひ一度、兵庫県産トマトをのおいしさを味わってみてください。

【商品概要】 • 商品名：厚切りトマトのミックスサンド • 内容量：148g • 販売エリア：関西圏のスーパーマーケット等 • 販売予定期間：2026年5月1日～7月31日 • 1パックあたりのトマト使用量：約32g（スライス1枚） • 販売期間中のトマト使用予定量：約1.5トン（すべて兵庫県産） • 発売元：シノブフーズ株式会社

JA全農兵庫公式Instagramは下記をクリック

https://www.instagram.com/ja_zennohhyogo/

【お問い合わせ窓口】 ＪＡ全農兵庫 企画広報課 土井 電話：０７８－３３３－６０３４ メール：zz_hg_support@zennoh.or.jp