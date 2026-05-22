リトリートの聖地である群馬県。 癒しに欠かせない「温泉」と豊かな「自然」が広がる『川原湯温泉』が親和性の高いヨガとの連携を通じ、夏の旅行シーズンに向けた魅力発信を行います。

『川原湯（かわらゆ）温泉』とは

『川原湯（かわらゆ）温泉』 は草津温泉からわずか20 キロに位置し、昔から草津湯治の仕上げ湯として親しまれてきました。無色透明で硫黄成分がしっかりあるため芯まで温まり、疲れた身体を癒してくれます。 群馬県では【日常から離れ心と身体を癒すリトリート滞在】を広めており、川原湯ではその先駆けとして【温泉】×【リトリート】の温泉郷として活動しています。 川原湯温泉には、天下の奇祭といわれる「湯かけ祭り」という神事があり、毎年1月20日（大寒）の早朝5時に、ふんどし姿で温泉を掛け合います。 今回の神宮ヨガでも湯かけ祭りの勢いそのままに応援団が参加します。

『スタジアムナイトヨガ』とは

参加費不要で気軽に参加でき、老若男女を問わず初めての方でも充分楽しめるプログラムをご用意しております。また、外国の方にもご参加いただけるようバイリンガルエリアも設け、ユニバーサルにお楽しみいただけます。

参加者１，０００名～２，０００名のヨガイベント

ナイター照明にてらされた神宮グラウンドに、１，０００名～２，０００名が集うヨガイベントは、圧巻の光景です。

※参加費無料（事前登録制）

開催概要

開催日時

令和８年５月２５日（月）午後７時３０分～午後８時３０分 ※雨天順延の場合は５月３０日（土）

開催場所

明治神宮野球場 グラウンド

企画内容

（１）ステージ挨拶

群馬県長野原町のマスコットキャラクター「にゃがのはら」来場者を歓迎し、会場を盛り上げます。

（２）入浴剤プレゼント

神宮スタジアム入場ゲートで来場者全員に湯上がり巾着袋に入れたパンフレットと川原湯温泉の入浴剤をプレゼントします。

（３）宿泊券プレゼント

好みのお宿が選べる川原湯温泉の宿泊券を１組２名分をプレゼントします。

その他

イベントの詳細につきましては下記のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

https://www.active-icon.com/

■所属名：川原湯温泉協会 ■所在地：群馬県長野原町 ■電話：090‐8727‐0881