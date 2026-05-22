株式会社ArtfieldはCCCアートラボと共同で、「OAD × ASUE Charity Art Auction」を2026年6月9日（火）～11日（木）の3日間、大阪・梅田の「NORIBA10 umeda（ノリバテンウメダ）」にて企画運営いたします。 本企画は、アート＆デザインの周遊型イベント「Osaka Art & Design 2026（OAD）」のコンテンツとして実施するもので、ASUEチャリティーアートオークションとしては第3回目、また大阪での開催は今回が初となります。 さらに初日となる6月9日（火）17時からは、一般参加可能なレセプションも開催予定です。会場ではチェコ出身アーティスト・Vitによるライブパフォーマンス『一期一会』も予定しており、作品鑑賞とともに、アートをより身近に感じていただける機会をご用意しています。

■ リアルとデジタルを融合する「HACKK TAG」も体験

MUIC Kansaiが支援する株式会社IDEABLE WORKS が展開するリアルとデジタルを融合するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」での展示も。鑑賞者の気分に寄り添ったアート作品を展示作品のなかから抽出し、専用のデジタル額縁に表示・提案するシステムを体験いただけます。 HACKK TAG｜https://hackktag.com/ 株式会社IDEABLE WORKS ｜https://ideableworks.com/

■ 大阪の街全体を舞台に、新たなアート体験を生み出す

https://www.muic-kansai.jp/

「Osaka Art & Design 2026」は、梅田、堂島、中之島、京町堀、本町、心斎橋、なんば、阿倍野など大阪市内各所を舞台に開催される大規模なアート＆デザインイベントです。 ASUEではこれまで、「アートを購入すること」だけでなく、「作品や作家との出会いを通じてアートとの関係性を広げること」を大切にしてきました。 今回の大阪開催では、アートやデザイン、ファッションなど多様な表現が集まるOADというプラットフォームの中で、約40点の現代アート作品を展開予定です。これまでアートオークションに触れる機会が少なかった方にも、作品を鑑賞し、自分自身の感性で選ぶ楽しさを体験いただけます。

■ ASUEが目指すもの アートの力で挑戦を支える仕組みへ

近年、日本人アーティストの国際的な活躍が広がる一方で、海外展示や制作活動に伴う渡航費、滞在費、作品輸送費など、多くの課題が存在しています。また、現代美術作品の修復・保存環境の整備も継続的な課題となっています。 ASUE Charity Art Auctionでは、オークション収益の一部を独立行政法人国際交流基金を通じ、若手作家の海外挑戦支援やアート環境の持続的な発展へ還元しています。 Artfieldは、作品の流通だけでなく、アーティストが継続的に挑戦できる環境づくりも重要な役割であると考えています。ASUE Charity Art Auctionを通じて、作品・作家・鑑賞者がつながり、新たな循環が生まれる場を目指します。

■ 開催概要

OAD × ASUE Charity Art Auction 企画運営｜ASUE Charity Art Auction（CCCアートラボ／株式会社Artfield） 協賛｜MUIC Kansai 協力｜NORIBA10 umeda／HACKK TAG（株式会社IDEABLE WORKS） オンライン入札期間 2026年5月27日（水）11:00～6月11日（木）19:00 会場入札期間 2026年6月9日（火）11:00～6月11日（木）19:00 会場 NORIBA10 umeda（大阪市北区芝田1-1-3 阪急阪神MEETS内） レセプション（一般参加可） 2026年6月9日（火）17:00～19:00 ※チェコの作家 Vitによるライブパフォーマンス『一期一会』を実施予定

■ オークションへのご参加について

本オークションは、サイレントオークション形式にて開催されます。⼊札期間中、最も⾼額で⼊札した⽅ が落札者となります。競り形式のイベントは⾏われません。 ⼊札形式｜期間中の最⾼⼊札額が落札となるサイレント⽅式 ⼊札⽅法｜会場での書⾯⼊札、またはオンライン⼊札（要登録） 落札⼿数料｜落札価格の11.0%（⼿数料10％＋消費税） お⽀払い⽅法｜⽇本円での銀⾏振込（落札後10⽇以内） 作品の引渡し｜⼊⾦確認後、配送もしくは指定場所での引取り（送料・梱包費⽤は別途） ※作品のオンライン・会場での閲覧のみをご希望の場合は、会員登録・費⽤ともに不要です。

主催団体について

https://www.instagram.com/asue_auction/ https://asue-auction.com/

CCCアートラボ

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある⽣活」 の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある⽣活」の提案を通じて、アートを⾝近にし、誰 かの⼈⽣をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで⾏っ てきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、⻑年の実業経験を通して培 った知⾒をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。 ▶ https://www.ccc-artlab.jp/

株式会社Artfield

株式会社Artfield（東京都中央区京橋3-3-2） TEL｜03-6256-8159（平⽇10︓00 - 18︓00／⼟⽇・祝休） 公式サイト｜https://artfield.jp/ 設⽴｜2020年 代表取締役社⻑｜加島 林衛 オークションに関するお問い合わせ先｜asue@artfield.jp （PRESS CONTACT︓ライ ジェシカ） ▶ https://asue-auction.com/

お問い合わせ（PRESS CONTACT）

ASUE Charity Art Auction プレス：ライ ジェシカ（Jessica Lai） Email：asue@artfield.jp