株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、熊本県高森町が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「熊本県高森町学びのDX推進プロジェクト～CLILオンライン英語プログラム～」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

【プロジェクト概要】 熊本県高森町では、1990年代にヨーロッパで始まった言語習得法（Content and Language Integrated Learning：CLIL）を取り入れ「英語を学ぶ」から「英語で学ぶ」ことに重きをおいたプログラムを実施しています。 このCLILオンライン英語プログラムは、小学3年生から中学3年生までの町内の小中学生を対象とし、英語を学ぶだけでなく、英語で他の教科を学ぶことで、自然に英語力と表現力を身につけることを目的としています。 プログラムでは、オンライン講師とリーダーとのやりとりを中心に、班員との協働学習を通じて学びを深め、最終的には個別のセルフスタディへと移行します。これにより、児童生徒は楽しみながら語学を習得し、「英語で学ぶ」ことの自然な流れを体験します。 日本の未来を担う子どもたちに質の高い英語教育を提供するために、地域を超えて本町の取り組みを知っていただければと考えています。 そのためにも、企業版ふるさと納税で企業の皆様にもご協力いただけますと幸いです。

なぜ寄附を募るのか

https://kifuru.jp/projects/695/

【寄付金の使い道】 皆様からのご寄付は、以下のように有効に活用させていただきます。 ■英語能力資格取得の補助 児童生徒が英語の資格試験に挑戦する際の費用をサポートします。 ■海外留学の支援 希望する生徒全てが海外留学の機会を得られるよう、費用の一部を補助します。留学から帰国した生徒は、町や後輩たちに留学の成果を共有し、次世代の育成に貢献します。 【プロジェクトのポイント】 このプロジェクトは、高森町がJAAC日米学術センターと連携し、日本の学校で初めて導入されたCLILオンライン英語プログラムです。JAAC日米学術センターは直接授業を参観し、児童生徒が英語でコミュニケーションを取る喜びと学ぶ意欲を引き出すカリキュラムを提供しています。 ■高森町ならではの取組 高森町では、ICT支援員が3名配置されており、オンライン接続の確保やトラブル対応が迅速に行えます。これにより、オンライン講師との学びの場を安定して提供することが可能です。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/type/lg/43428/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form