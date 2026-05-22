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バリュエンス、『キャプテン翼』IPを活用した、MLSカップ6度の優勝を誇る「LA Galaxy」とコラボレーションが決定！
5月23日開催の約2万人来場「Japanese Heritage Ticket Pack」で限定スカーフを配布
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、『キャプテン翼』のキャラクターを使用したIP（知的財産）ビジネスの一環として、米国プロサッカーリーグMajor League Soccer（MLS）所属クラブ「LA Galaxy」とのコラボレーションを実施いたします。
本コラボレーションは、2026年5月23日（土）にロサンゼルスで開催される、LA Galaxy主催のイベント「Japanese Heritage Ticket Pack」にて展開されます。当日は、『キャプテン翼』デザインの限定スカーフ（1種）を制作し、チケットパックをご購入いただいた来場者へ特別ノベルティとして配布いたします。
『キャプテン翼』IPを活用したグローバル展開の推進
バリュエンスグループは、サッカーを通じて子どもたちに夢と希望を届けることを掲げる「南葛SC」の理念に共感し、2021年3月よりオフィシャルパートナーとして支援を行っています。さらに、同年8月には、バリュエンスホールディングス代表取締役である嵜本が「南葛SC」の取締役に就任し、クラブ経営に直接参画しています。
そして、2022年には、『キャプテン翼』のIPビジネスを本格的に開始し、国内外の販売網およびグローバルネットワークを活用しながら、パートナー企業との協業による商品展開やライセンスビジネスを推進しています。
これらの取り組みを通じて、作品の認知拡大とブランド価値向上を図るとともに、得られた収益を南葛SCへ還元することで、クラブの経営基盤強化や選手育成環境の整備にも寄与しています。
IPとスポーツクラブの連携によって生まれる相乗効果を最大化し、コンテンツとリアルスポーツ双方の発展につなげていくことが、本取り組みの大きな特徴です。
LA Galaxyとの協業による新たなファン体験の創出
LA Galaxyは、MLS屈指の名門クラブであり、これまで数多くのスター選手を輩出し、国際的にも高い認知を有しています。現在は、日本代表でもプレーした経験を持つ吉田麻也選手、山根視来選手が所属しており、日本との親和性も高いチームです。
この、「Japanese Heritage Ticket Pack」のコラボレーションは、現地における日本文化発信の重要な機会として、多くの来場者から支持を集めています。
本コラボレーションでは、このような文化的文脈を持つイベントを活用し、北米市場における『キャプテン翼』の認知拡大を図るとともに、日本発コンテンツの魅力を現地ファンおよび日系コミュニティに向けて発信します。また、実際に手に取れるノベルティを通じて、作品との新たな接点を創出します。
■『キャプテン翼』×LA Galaxy コラボレーション概要
・実施日：2026年5月23日（土）
・実施イベント：Japanese Heritage Celebration（LA Galaxy主催）
・内容：『キャプテン翼』デザインの限定スカーフ制作・来場者配布（1アイテム）
※チケットパックはすでに完売しております。
バリュエンスジャパンは今後も、『キャプテン翼』IPを活用した国内外でのパートナーシップを推進し、ブランド価値の向上とグローバル展開の強化に取り組んでまいります。
■ LA Galaxy 概要
・創設：1996年
・本拠地: Carson, CA
・スタジアム: Dignity Health Sports Park
・所属リーグ：メジャーリーグサッカー
・所属ディビジョン：ウェスタン・カンファレンス
・URL：https://www.lagalaxy.com/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
LA Galaxy
https://www.lagalaxy.com/
キャプテン翼
https://captain-tsubasa.world/
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、『キャプテン翼』のキャラクターを使用したIP（知的財産）ビジネスの一環として、米国プロサッカーリーグMajor League Soccer（MLS）所属クラブ「LA Galaxy」とのコラボレーションを実施いたします。
『キャプテン翼』IPを活用したグローバル展開の推進
バリュエンスグループは、サッカーを通じて子どもたちに夢と希望を届けることを掲げる「南葛SC」の理念に共感し、2021年3月よりオフィシャルパートナーとして支援を行っています。さらに、同年8月には、バリュエンスホールディングス代表取締役である嵜本が「南葛SC」の取締役に就任し、クラブ経営に直接参画しています。
そして、2022年には、『キャプテン翼』のIPビジネスを本格的に開始し、国内外の販売網およびグローバルネットワークを活用しながら、パートナー企業との協業による商品展開やライセンスビジネスを推進しています。
これらの取り組みを通じて、作品の認知拡大とブランド価値向上を図るとともに、得られた収益を南葛SCへ還元することで、クラブの経営基盤強化や選手育成環境の整備にも寄与しています。
IPとスポーツクラブの連携によって生まれる相乗効果を最大化し、コンテンツとリアルスポーツ双方の発展につなげていくことが、本取り組みの大きな特徴です。
LA Galaxyとの協業による新たなファン体験の創出
LA Galaxyは、MLS屈指の名門クラブであり、これまで数多くのスター選手を輩出し、国際的にも高い認知を有しています。現在は、日本代表でもプレーした経験を持つ吉田麻也選手、山根視来選手が所属しており、日本との親和性も高いチームです。
この、「Japanese Heritage Ticket Pack」のコラボレーションは、現地における日本文化発信の重要な機会として、多くの来場者から支持を集めています。
本コラボレーションでは、このような文化的文脈を持つイベントを活用し、北米市場における『キャプテン翼』の認知拡大を図るとともに、日本発コンテンツの魅力を現地ファンおよび日系コミュニティに向けて発信します。また、実際に手に取れるノベルティを通じて、作品との新たな接点を創出します。
■『キャプテン翼』×LA Galaxy コラボレーション概要
・実施日：2026年5月23日（土）
・実施イベント：Japanese Heritage Celebration（LA Galaxy主催）
・内容：『キャプテン翼』デザインの限定スカーフ制作・来場者配布（1アイテム）
※チケットパックはすでに完売しております。
バリュエンスジャパンは今後も、『キャプテン翼』IPを活用した国内外でのパートナーシップを推進し、ブランド価値の向上とグローバル展開の強化に取り組んでまいります。
■ LA Galaxy 概要
・創設：1996年
・本拠地: Carson, CA
・スタジアム: Dignity Health Sports Park
・所属リーグ：メジャーリーグサッカー
・所属ディビジョン：ウェスタン・カンファレンス
・URL：https://www.lagalaxy.com/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
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バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
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