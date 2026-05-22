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X運用、限られたリソースで目標200%達成 結果を出すまでの試行錯誤と意思決定
2026年5月29日（金）15：00〜15：45【どなたでも無料】WACA主催 SNSマネージャー 定例セッション
■セミナー概要
月間インプレッション30万、1年後に1万フォロワー。
チーフSNSマネージャー資格を持つ監修者と、上級SNSマネージャー資格を持つ投稿担当者の2人が、協会公式Xアカウントの立て直しに取り組んだ1年間の舞台裏をお話しします。
周囲から見れば達成困難な目標。投稿内容の整理や広告予算の獲得について迅速な意思決定と判断を繰り返しながら試行錯誤した結果、インプレッションは運用開始からわずか4カ月で目標の200%以上、フォロワー数は90%まで到達しました。
限られたリソースの中、2人がどういうコミュニケーションを行いながらさまざまな逆境を克服し運用してきたのか。考え方と実践方法をヒントとして持ち帰れるセミナーです。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/135202/135202_web_1.png
■登壇者
伊藤 雅恵（いとう・まさえ）
チーフSNSマネージャー
合同会社オズ 代表
発信・ウェブ・SNSを切り口に、中小企業の業務を「回る仕組み」に変えるため伴走支援。投稿が続かない、成果につながらない、属人化などの課題を、代行ではなく“業務設計”で解決している。
担当者が自走できる体制づくりまで支援し、現場と経営の両視点で、無理なく続く運用を実現する。
川粼 亜紀子（かわさき・あきこ）
上級SNSマネージャー
ウェブコンサルタント・ウェブクリエイター・ライター
ウェブ制作でキャリアをスタート。「作るだけでは成果につながらない」と壁に直面したことをきっかけに、SNS運用・コンテンツ設計・動線改善へと領域を拡張。
現在は個人事業主としての案件の他に、複数の制作会社と連携。制作・運用・戦略を横断する立場から、事業全体を俯瞰したディレクションを強みとする。
カメラはオフでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。
マイクは常時ミュートでお願いします。
一般参加者へのアーカイブ配信・資料配付はございません。
※SNSマネージャー資格保有者は、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブをご覧いただけます。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
■SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2026年4月30日現在の有資格者は1185人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
SNSマネージャー養成講座開催日程
https://membership.waca.or.jp/course/sns-beginner/
無謀とも思える目標を達成した、迅速な意思決定とは。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は2026年5月29日（金）、企業のSNS運用担当者向けオンラインセミナー「限られたリソースでも結果を出す！SNSマネージャー公式Xの舞台裏」を開催します。予算が限られるなどさまざまな制約の中でSNS運用を担当している方にとって参考になる内容です。通常はWACA会員のみを公開対象にしていますが、今回は特別にどなたでもご視聴いただけます。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197185
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/197185
■セミナー概要
月間インプレッション30万、1年後に1万フォロワー。
チーフSNSマネージャー資格を持つ監修者と、上級SNSマネージャー資格を持つ投稿担当者の2人が、協会公式Xアカウントの立て直しに取り組んだ1年間の舞台裏をお話しします。
周囲から見れば達成困難な目標。投稿内容の整理や広告予算の獲得について迅速な意思決定と判断を繰り返しながら試行錯誤した結果、インプレッションは運用開始からわずか4カ月で目標の200%以上、フォロワー数は90%まで到達しました。
限られたリソースの中、2人がどういうコミュニケーションを行いながらさまざまな逆境を克服し運用してきたのか。考え方と実践方法をヒントとして持ち帰れるセミナーです。
https://digitalpr.jp/table_img/2934/135202/135202_web_1.png
■登壇者
伊藤 雅恵（いとう・まさえ）
チーフSNSマネージャー
合同会社オズ 代表
発信・ウェブ・SNSを切り口に、中小企業の業務を「回る仕組み」に変えるため伴走支援。投稿が続かない、成果につながらない、属人化などの課題を、代行ではなく“業務設計”で解決している。
担当者が自走できる体制づくりまで支援し、現場と経営の両視点で、無理なく続く運用を実現する。
川粼 亜紀子（かわさき・あきこ）
上級SNSマネージャー
ウェブコンサルタント・ウェブクリエイター・ライター
ウェブ制作でキャリアをスタート。「作るだけでは成果につながらない」と壁に直面したことをきっかけに、SNS運用・コンテンツ設計・動線改善へと領域を拡張。
現在は個人事業主としての案件の他に、複数の制作会社と連携。制作・運用・戦略を横断する立場から、事業全体を俯瞰したディレクションを強みとする。
カメラはオフでも大丈夫です。お気軽にご参加ください。
マイクは常時ミュートでお願いします。
一般参加者へのアーカイブ配信・資料配付はございません。
※SNSマネージャー資格保有者は、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブをご覧いただけます。
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
■SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2026年4月30日現在の有資格者は1185人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
ウェブ解析士協会とは
https://www.waca.or.jp/association/
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
SNSマネージャー養成講座開催日程
https://membership.waca.or.jp/course/sns-beginner/