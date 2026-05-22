



漢検 漢字博物館・図書館（以下、漢字ミュージアム）（京都市東山区／館長：阿辻哲次）は、動物園と漢字をテーマにした企画展「ぼくらの漢字動物園」を開催します。

本展では、動物の名前や伝承、ことわざなどを通して日本語や漢字に親しめる展示を行います。映像コンテンツや体験型展示、参加型コーナーも充実しており、子どもから大人まで楽しみながら学べる企画展です。なお、ほぼすべての展示に英語表記を併記しています。

開催概要

展示紹介

■パネル展示







犬と猫のことば公園

身近な存在である犬や猫にまつわる漢字やことばを紹介します。

動物コラム

さまざまな動物にまつわるお話を紹介します。

紹介する動物：ペンギン、ヒグマ、パンダ、ヘビ、サル、シフゾウ、オウム、インコ、アライグマ

幻獣ものがたり

神秘的な動物や伝説の生きものたちの伝承を、資料を交えて紹介します。

紹介する動物：キリン、ショウジョウ、カイチ、ヌエ、バク

動物かくれんぼ

パネルいっぱいに並んだ漢字の中から、動物の漢字を探す体験型パネルです。

動物視力検査

動物に関係する部首を使った視力検査風のパネル。難易度が徐々に上がります。

国によってちょっと違う！十二支の動物たち

同じ十二支でも国によって異なる動物の例を、中国・日本・ベトナムを比較しながら紹介します。

■体験型展示

どうぶつ漢字ポケット

動物アイコンをスライドさせると漢字に変化する、企画展オリジナルゲームです。

漢字ふれあい広場

動物に関することばを3択クイズ形式で出題。パネルをめくって答えを確認できます。

■映像コンテンツ



あにまるむかしばなし

「天皇に会った象」「法はなぜさんずいへん？」の2作品をアニメーションで紹介します。

紹介する動物：ゾウ、カイチ

真夜中のどうぶつたち

夜行性の動物の映像を、解説とともに楽しめます。

紹介する動物：アナグマ、コウモリ、フクロウ、モモンガ

動物園漢字クイズ

動物の名前が入った四字熟語やことばに関するクイズを、スライド形式で出題します。

■参加型展示

動物のことわざ大募集！

来館者に動物が登場することわざを書いてもらい、展示に参加していただきます。

■フォトスポット





顔出しパネルを設置。

写真・動画撮影およびSNS投稿も可能です（フラッシュ撮影不可）。

■配布物





会場内で楽しめる「園内マップ」を配布します。

スタンプ押印や気になった動物の名前の書き込みができます。

ミッションをクリアした方にはオリジナルステッカーをプレゼント。

（先着5,000名）

■謎解き企画

会場内のヒントをもとに漢字謎解きに挑戦できる特別企画を開催予定です。

料金：入館料 ＋ 500円

期間：2026年7月14日（火）頃～10月12日（月祝）

ナビゲーターキャラクター「てんまる」





本展の案内役「てんまる」は、動物の貂（てん）をモチーフにしたキャラクターです。「、」や「。」のように展示を楽しくつなぐ存在として活躍します。

企画展オリジナルグッズ

■オリジナルグッズ

・缶バッジ（21種／各200円）※ガチャ販売

・ポストカード（16種／各200円）

・クリアファイル（A4／400円）

・企画展冊子（A5／800円）

※2026年5月28日より館内にて販売。缶バッジを除きオンライン販売予定。



缶バッジ



ポストカード



クリアファイル



企画展冊子



漢字ミュージアムについて





漢字ミュージアムは、京都・祇園にある日本初の漢字に特化したミュージアムです。

（公財）日本漢字能力検定協会が運営しています。

1階では、漢字の成り立ちや歴史を紹介しており、「今年の漢字」の大書をはじめ、全長約30メートルの「漢字歴史絵巻」、高さ約8メートルの「漢字5万字タワー」など、迫力ある展示をご覧いただけます。

2階には20ブース以上の体験型展示が並び、タッチパネルのゲームやマグネットボードなど、遊びながら漢字に親しめる展示が充実しています。あわせて、日本語や漢字に関する書籍約5,000冊を閲覧できる図書館エリアも併設しています。





漢字ミュージアム10周年ロゴ

2026年6月29日に開館10周年を迎え、現在、記念企画を準備中です。

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