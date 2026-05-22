日本のEバイク用バッテリー市場、2034年までに13億1920万米ドル規模に到達へ――ホンダの電動化推進、カーゴEバイクへの補助金、そして次世代リチウムイオン電池技術が成長を牽引。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350077/images/bodyimage1】
日本の電動自転車用バッテリー市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電動自転車用バッテリー市場：バッテリータイプ別、バッテリーパック配置タイプ別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の電動自転車用バッテリー市場は2025年に5億6630万米ドルに達し、2034年には13億1920万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は9.85%となる見込みである。
電動自転車用バッテリー市場は、電動自転車に電力を供給する充電式バッテリーシステム全般を網羅しており、バッテリーセル、バッテリー管理システム（BMS）、充電用電子機器、熱管理部品などが含まれ、これらが一体となって電動自転車の航続距離、安全性、重量、性能を決定づけています。リチウムイオン電池は、優れたエネルギー密度、軽量構造、長いサイクル寿命、キロワット時あたりのコスト低下といった利点から市場を席巻していますが、鉛蓄電池は、コスト重視の低性能用途で引き続き使用されています。バッテリーパックの配置（リアキャリア上、ダウンチューブへの統合、フレーム内部への隠蔽など）は、電動自転車のハンドリング、外観、重量配分に大きな影響を与えるため、バッテリー形状設計の継続的な革新を促しています。
日本の電動自転車市場は、高度な技術力、高い安全基準、そして高性能モデルへの注力によって特徴づけられています。高齢化と都市部の交通渋滞問題を受け、政府はスマートシティや持続可能な交通戦略の一環として、電動モビリティの普及促進に取り組んでいます。ヤマハやブリヂストンといった日本の大手メーカーは、リチウムイオン電池や次世代固体電池などの先進的な電池技術を活用し、優れた航続距離、安全性、信頼性を実現しています。日本の電動自転車用電池市場は、リチウムイオン電池製造における世界的な先進技術の恩恵を受けており、大手自動車メーカーやエレクトロニクス企業は、電気自動車と電動自転車の両方に対応する先進的な電池技術に多額の研究開発投資を行っています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-e-bike-battery-market/requestsample
主要な市場推進要因
ホンダの商用電動自転車発売と主要自動車メーカーの電動化への取り組み
日本最大のオートバイメーカーであるホンダが、電動自転車の商用分野に本格的に参入したことで、日本の電動自転車および電動自転車用バッテリー市場の競争環境が大きく変化している。ホンダは2026年1月、熊本工場で電動マウンテンバイク「e-MTBコンセプト」の量産を開始した。これは、2年間の試作開発を経て、同社が電動自転車分野に本格的に参入したことを示す画期的な出来事であり、ホンダの世界クラスのバッテリー技術、製造規模、流通ネットワークを初めて高級電動自転車分野に投入するものである。ホンダの参入は、電動自転車が今や日本の大手輸送会社が本格的な製造に取り組むに値する主流製品カテゴリーになったことを、より広い市場に示している。
ヤマハ発動機は2026年2月、電動アシスト自転車の全ラインナップに加え、60分間の無料市内観光レンタルを提供するE-Ride Baseショールームネットワークを大阪と名古屋に拡大し、会計年度末までに年間50万人の試乗者を目標に、まだ電動自転車を所有していない都市通勤者を対象に、試乗と購入を促す顧客獲得戦略を展開しました。30年以上にわたり電動自転車駆動システムを製造してきたヤマハは、PWシリーズの駆動ユニットで日本の電動自転車モーターとバッテリーのエコシステムをリードし続け、その性能は世界の電動自転車業界のベンチマークとなっています。
日本の電動自転車用バッテリー市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の電動自転車用バッテリー市場：バッテリータイプ別、バッテリーパック配置タイプ別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本の電動自転車用バッテリー市場は2025年に5億6630万米ドルに達し、2034年には13億1920万米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は9.85%となる見込みである。
電動自転車用バッテリー市場は、電動自転車に電力を供給する充電式バッテリーシステム全般を網羅しており、バッテリーセル、バッテリー管理システム（BMS）、充電用電子機器、熱管理部品などが含まれ、これらが一体となって電動自転車の航続距離、安全性、重量、性能を決定づけています。リチウムイオン電池は、優れたエネルギー密度、軽量構造、長いサイクル寿命、キロワット時あたりのコスト低下といった利点から市場を席巻していますが、鉛蓄電池は、コスト重視の低性能用途で引き続き使用されています。バッテリーパックの配置（リアキャリア上、ダウンチューブへの統合、フレーム内部への隠蔽など）は、電動自転車のハンドリング、外観、重量配分に大きな影響を与えるため、バッテリー形状設計の継続的な革新を促しています。
日本の電動自転車市場は、高度な技術力、高い安全基準、そして高性能モデルへの注力によって特徴づけられています。高齢化と都市部の交通渋滞問題を受け、政府はスマートシティや持続可能な交通戦略の一環として、電動モビリティの普及促進に取り組んでいます。ヤマハやブリヂストンといった日本の大手メーカーは、リチウムイオン電池や次世代固体電池などの先進的な電池技術を活用し、優れた航続距離、安全性、信頼性を実現しています。日本の電動自転車用電池市場は、リチウムイオン電池製造における世界的な先進技術の恩恵を受けており、大手自動車メーカーやエレクトロニクス企業は、電気自動車と電動自転車の両方に対応する先進的な電池技術に多額の研究開発投資を行っています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-e-bike-battery-market/requestsample
主要な市場推進要因
ホンダの商用電動自転車発売と主要自動車メーカーの電動化への取り組み
日本最大のオートバイメーカーであるホンダが、電動自転車の商用分野に本格的に参入したことで、日本の電動自転車および電動自転車用バッテリー市場の競争環境が大きく変化している。ホンダは2026年1月、熊本工場で電動マウンテンバイク「e-MTBコンセプト」の量産を開始した。これは、2年間の試作開発を経て、同社が電動自転車分野に本格的に参入したことを示す画期的な出来事であり、ホンダの世界クラスのバッテリー技術、製造規模、流通ネットワークを初めて高級電動自転車分野に投入するものである。ホンダの参入は、電動自転車が今や日本の大手輸送会社が本格的な製造に取り組むに値する主流製品カテゴリーになったことを、より広い市場に示している。
ヤマハ発動機は2026年2月、電動アシスト自転車の全ラインナップに加え、60分間の無料市内観光レンタルを提供するE-Ride Baseショールームネットワークを大阪と名古屋に拡大し、会計年度末までに年間50万人の試乗者を目標に、まだ電動自転車を所有していない都市通勤者を対象に、試乗と購入を促す顧客獲得戦略を展開しました。30年以上にわたり電動自転車駆動システムを製造してきたヤマハは、PWシリーズの駆動ユニットで日本の電動自転車モーターとバッテリーのエコシステムをリードし続け、その性能は世界の電動自転車業界のベンチマークとなっています。