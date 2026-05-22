日本のEバイク用バッテリー市場、2034年までに13億1920万米ドル規模に到達へ――ホンダの電動化推進、カーゴEバイクへの補助金、そして次世代リチウムイオン電池技術が成長を牽引。

日本のEバイク用バッテリー市場、2034年までに13億1920万米ドル規模に到達へ――ホンダの電動化推進、カーゴEバイクへの補助金、そして次世代リチウムイオン電池技術が成長を牽引。