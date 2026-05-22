NotebookLMの使い方完全解説｜紙資料・画像をPDF化してAI活用する方法
「NotebookLMって最近よく聞くけど、実際どう使うの？」
そんな方に向けて、本記事ではNotebookLMの基本的な使い方から、紙資料・画像をPDF化してAI活用する方法までをわかりやすく解説します。
NotebookLMは、アップロードした資料だけをもとに要約・整理・質問応答を行えるGoogleのAIツールです。
会議資料やレポート、紙のメモまでPDFにまとめて取り込むことで、情報管理がぐっと効率化できます。
スマホ写真や紙書類をそのままAIで活用したい方は、ぜひ参考にしてください。
Part 1｜NotebookLMとは？基本機能と活用方法をわかりやすく解説
NotebookLMとは？
NotebookLMは、Googleが提供するAIリサーチアシスタントです。
アップロードした資料だけをもとに、要約・分析・質問回答を行ってくれるのが特徴です。
PDF、Googleドキュメント、YouTubeリンク、音声データなど幅広い形式に対応しており、社内資料や学習ノートの整理にも活用されています。
特に便利なのが、「自分専用のAI」として使える点です。
インターネット上の情報ではなく、自分が追加した資料だけを参照するため、情報管理もしやすくなっています。
現在は、スライド生成・音声解説（Audio Overviews）・マインドマップ作成などの機能も追加され、さらに使いやすく進化しています。
NotebookLMの基本的な使い方
Step1. NotebookLM公式サイト にアクセスし、新しいノートブックを作成します。
Step2.PDFやGoogleドキュメントなど、分析したい資料をアップロードします。
ポイント：画像はそのまま追加するより、PDFにまとめてからアップロードすると管理しやすくなります。
Step3. 「要約して」「重要ポイントを教えて」など、チャット形式で質問するだけでOKです。
Step4. AIの回答はノート保存や共有リンクで管理できます。
NotebookLM × スキャンPDF活用事例
セミナー資料の整理
セミナーや勉強会の資料はページ数が多く、あとから見返すのが大変になりがちです。
NotebookLMにPDFをアップロードすれば、「重要ポイントだけまとめて」「実践方法を整理して」など自然な文章で質問できます。
単に読むだけではなく、“自分の課題解決に使える情報”として整理できるのが大きなメリットです。
手書きノートのデジタル化
紙のメモやアイデアノートも、PDF化して取り込めばAIで検索・整理できるようになります。
「あのメモどこに書いたっけ？」という状態を減らせるため、学習ノートや会議メモ管理にも便利です。
過去の記録を“保存するだけ”ではなく、活用できる情報資産として残せます。
名刺管理
名刺をスキャンしてNotebookLMに追加しておけば、会社名・担当者・業界などをまとめて整理できます。
「広告代理店の担当者だけ一覧化して」などの形で情報を探しやすくなり、営業管理の効率化にも役立ちます。
書籍・雑誌の要約
本や雑誌をPDFとして読み込ませることで、長い内容も短時間で把握できます。
特に便利なのが、Audio Overviewsによる音声解説です。
要約内容をポッドキャスト感覚で聞けるため、移動中や通勤時間のインプットにも活用できます。
Part 2｜紙・画像・電子資料をPDF化してNotebookLMで活用する方法
NotebookLMを効率よく使うために重要なのが、資料をPDF形式で整理しておくことです。
紙の書類、スマホ写真、WordやExcelなどの電子資料も、PDFへまとめておくことでAIが扱いやすくなります。
そんな方に向けて、本記事ではNotebookLMの基本的な使い方から、紙資料・画像をPDF化してAI活用する方法までをわかりやすく解説します。
NotebookLMは、アップロードした資料だけをもとに要約・整理・質問応答を行えるGoogleのAIツールです。
会議資料やレポート、紙のメモまでPDFにまとめて取り込むことで、情報管理がぐっと効率化できます。
スマホ写真や紙書類をそのままAIで活用したい方は、ぜひ参考にしてください。
Part 1｜NotebookLMとは？基本機能と活用方法をわかりやすく解説
NotebookLMとは？
NotebookLMは、Googleが提供するAIリサーチアシスタントです。
アップロードした資料だけをもとに、要約・分析・質問回答を行ってくれるのが特徴です。
PDF、Googleドキュメント、YouTubeリンク、音声データなど幅広い形式に対応しており、社内資料や学習ノートの整理にも活用されています。
特に便利なのが、「自分専用のAI」として使える点です。
インターネット上の情報ではなく、自分が追加した資料だけを参照するため、情報管理もしやすくなっています。
現在は、スライド生成・音声解説（Audio Overviews）・マインドマップ作成などの機能も追加され、さらに使いやすく進化しています。
NotebookLMの基本的な使い方
Step1. NotebookLM公式サイト にアクセスし、新しいノートブックを作成します。
Step2.PDFやGoogleドキュメントなど、分析したい資料をアップロードします。
ポイント：画像はそのまま追加するより、PDFにまとめてからアップロードすると管理しやすくなります。
Step3. 「要約して」「重要ポイントを教えて」など、チャット形式で質問するだけでOKです。
Step4. AIの回答はノート保存や共有リンクで管理できます。
NotebookLM × スキャンPDF活用事例
セミナー資料の整理
セミナーや勉強会の資料はページ数が多く、あとから見返すのが大変になりがちです。
NotebookLMにPDFをアップロードすれば、「重要ポイントだけまとめて」「実践方法を整理して」など自然な文章で質問できます。
単に読むだけではなく、“自分の課題解決に使える情報”として整理できるのが大きなメリットです。
手書きノートのデジタル化
紙のメモやアイデアノートも、PDF化して取り込めばAIで検索・整理できるようになります。
「あのメモどこに書いたっけ？」という状態を減らせるため、学習ノートや会議メモ管理にも便利です。
過去の記録を“保存するだけ”ではなく、活用できる情報資産として残せます。
名刺管理
名刺をスキャンしてNotebookLMに追加しておけば、会社名・担当者・業界などをまとめて整理できます。
「広告代理店の担当者だけ一覧化して」などの形で情報を探しやすくなり、営業管理の効率化にも役立ちます。
書籍・雑誌の要約
本や雑誌をPDFとして読み込ませることで、長い内容も短時間で把握できます。
特に便利なのが、Audio Overviewsによる音声解説です。
要約内容をポッドキャスト感覚で聞けるため、移動中や通勤時間のインプットにも活用できます。
Part 2｜紙・画像・電子資料をPDF化してNotebookLMで活用する方法
NotebookLMを効率よく使うために重要なのが、資料をPDF形式で整理しておくことです。
紙の書類、スマホ写真、WordやExcelなどの電子資料も、PDFへまとめておくことでAIが扱いやすくなります。