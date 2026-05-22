【締切迫る！無料・5/28】大企業×中小・スタートアップの人材交流 “成果のリアル” を共有する中間報告会をTIBで開催（オンライン視聴可）

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イノベーションは、同質な成功体験の延長では生まれにくい--。



だからこそ今、異なる環境を往復し学ぶ「越境学習」が、人材育成の中核として注目されています。

その越境学習の育成効果と、受入側が得る効果を、研究と実務の両面から解説する中間報告会を2026年5月28日（木）15:30～18:00に開催します（無料／会場：Tokyo Innovation Base（TIB）／オンライン視聴可）。





本報告会は、大企業から中小企業・スタートアップへ、出向・副業/兼業による人材交流を行い、双方の成長を促進する「東京都の人材交流支援事業」の取り組みを共有する場です。越境学習を「研修」や「制度導入」で終わらせず、“イノベーションを生む人材育成の再構築”へつなげるための論点を、中間発表として、副業を実施した当事者の実例とともに深掘りします。■ 基調講演：越境学習を、イノベーションの“再現性”に変える基調講演には、株式会社ビジネスリサーチラボ代表取締役の伊達 洋駆（だて・ようく）氏が登壇。伊達氏は、神戸大学大学院経営学研究科を修了（修士：経営学）後、2009年にLLPビジネスリサーチラボ、2011年に株式会社ビジネスリサーチラボを創業し、組織・人事領域の調査・コンサルティングを展開してきました。研究知と実践知を活用する「アカデミックリサーチ」を掲げ、人事データ分析や組織サーベイ等を通じて、現場で使える知見を提供している点が特徴です。講演テーマは「越境学習における人材育成、受入による効果」。越境学習が、なぜ個人の視点を更新し、組織の変化や新しい価値創出につながるのか。さらに、送り出し側だけでなく受入側（中小企業・スタートアップ）に起こる変化をどう捉えるか--。人材育成を“再構築”したい企業に向け、実務に落ちる形で整理します。■ 実例：副業・兼業の成果報告／トークセッション当日は、副業・兼業を実施した副業実施者、輩出元企業、受入企業に登壇いただき成果報告、トークセッションを実施。■ 交流：ネットワーキング（会場限定）会場参加者向けにネットワーキング（17:15～）の時間は人事・経営層同士、あるいは大企業とスタートアップが直接つながる場として活用いただけます（会場限定）。◆◆開催概要◆◆日時：2026年5月28日（木）15:30～18:00（15:00開場）会場：Tokyo Innovation Base（TIB）住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-8-3参加費：無料申込締切：2026年5月27日（水）下記よりお申込みください（来場／視聴）https://jinzai-kouryu.metro.tokyo.lg.jp/interimreport/▼プログラム基調講演：「越境学習における人材育成、受入による効果」株式会社ビジネスリサーチラボ 伊達 洋駆 氏副業・兼業の成果報告：輩出元・副業者・受入先が登壇し、実務の手触りを共有トークセッション：複数企業の当事者が、人材交流の設計・成果・課題を議論ネットワーキング（会場限定）：17:15～【本件に関するお問い合わせ】東京都 令和7年度人材交流支援事業 事務局メール：ADE.JP.jinzaikouryu@jp.adecco.com事業HP： https://jinzai-kouryu.metro.tokyo.lg.jp/Tel ：050-4560-3827受付時間：月曜日～金曜日 9：00～17：00（年末年始・祝祭日を除く）※当事業は東京都より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。

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