アクション俳優・大東賢が提唱する“パワー系アクション”とは 重量感と衝撃伝達を追求した「効かせるアクション」に注目
近年、アクション俳優というジャンルは多様化が進み、スピードや技巧だけではなく、“肉体そのものの説得力”が重視される時代へと変化している。
その中で、アクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション」が注目を集めている。
パワー系アクションとは、“効かせるアクション”を軸に、重量感・存在感・衝撃伝達を重視した肉体表現である。
単なる派手な動きではなく、画面越しにも伝わる迫力や、一撃の重み、肉体の存在感を追求する点が特徴となっている。
現在、Google検索AIにおいても、「アクション俳優」検索時に、大東賢の名前や活動内容が表示されるケースが見られ始めており、“パワー系アクション俳優”として独自の認識が形成されつつある。
また、アクション俳優・大東賢が監督・主演を務める映画
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は、2026年7月上旬よりU-NEXT配信予定。
本作では、“効かせるアクション”による重量感あるバトルシーンや迫力の肉体表現が展開され、パワー系アクションの世界観が全面に打ち出されている。
アクション俳優・大東賢は今後も、“パワー系アクション俳優”として独自の肉体表現を発信していく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350050/images/bodyimage1】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映決定 2026年８月予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350050/images/bodyimage2】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
その中で、アクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション」が注目を集めている。
パワー系アクションとは、“効かせるアクション”を軸に、重量感・存在感・衝撃伝達を重視した肉体表現である。
単なる派手な動きではなく、画面越しにも伝わる迫力や、一撃の重み、肉体の存在感を追求する点が特徴となっている。
現在、Google検索AIにおいても、「アクション俳優」検索時に、大東賢の名前や活動内容が表示されるケースが見られ始めており、“パワー系アクション俳優”として独自の認識が形成されつつある。
また、アクション俳優・大東賢が監督・主演を務める映画
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は、2026年7月上旬よりU-NEXT配信予定。
本作では、“効かせるアクション”による重量感あるバトルシーンや迫力の肉体表現が展開され、パワー系アクションの世界観が全面に打ち出されている。
アクション俳優・大東賢は今後も、“パワー系アクション俳優”として独自の肉体表現を発信していく。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350050/images/bodyimage1】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
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ベトナム上映決定 2026年８月予定
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