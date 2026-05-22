SEOAI、検索需要のあるキーワードからAI検索プロンプトを生成し、AI回答内で引用・推薦される企業まで確認できる新機能を実装
ChatGPT・GeminiなどのAI検索結果をワンストップで可視化し、広告代理店・事業者のAI検索対策を支援
blocksky株式会社は、AI検索対策プラットフォーム「SEOAI」において、検索需要のある関連キーワードをもとにAI検索用プロンプトを生成し、そのプロンプトを使ってChatGPTやGeminiなどのAI回答内で、どの企業・サービスが表示・引用・推薦されるかをワンストップで確認できる新機能を実装しました。
本機能により、広告代理店・SEO会社・Web制作会社・事業者は、従来のSEOキーワードをAI検索時代の自然文プロンプトへ変換し、そのままAI回答内での自社・競合の表示状況を検証できます。
これにより、AI検索対策は「どんな質問で調べればよいか分からない」という段階から、「どのプロンプトで、どの競合が推薦され、自社が選ばれていないのか」を把握し、具体的な改善アクションへつなげられるようになります。
背景：AI検索時代、重要なのは「検索順位」だけでなく「AIに選ばれるか」
従来のSEOでは、検索ボリュームのあるキーワードをもとにWebページやコンテンツを設計し、検索順位の向上を目指すことが一般的でした。
しかし、ChatGPT、Gemini、PerplexityなどのAI検索が広がる中で、ユーザー行動は大きく変化しています。
ユーザーは単語で検索するだけでなく、
「おすすめの会社を教えて」
「費用と評判で比較して」
「信頼できるサービスを選んで」
「初心者に合う選択肢を教えて」
「地域で評判の良い店舗を比較して」
のように、自然文でAIに質問するようになっています。
その結果、企業にとって重要なのは、Google検索で上位表示されることだけではなく、AIが回答を生成する際に、自社が候補として表示されるか、競合と比較されるか、信頼できる情報源として引用されるかになりつつあります。
新機能：キーワードからプロンプト生成、AI回答チェックまでワンストップで実行
今回SEOAIに実装された新機能は、検索需要のある関連キーワードをもとに、AI検索で使われやすい自然文プロンプトを提案します。
さらに、作成されたプロンプトを使って、ChatGPTやGeminiなどのAI回答内で、どの企業・サービスが表示・引用・推薦されるかまで確認できます。
つまり、SEOAI上で以下の流れをワンストップで実行できます。
1.検索需要のある関連キーワードを確認
2.キーワードの検索意図をもとにAI検索プロンプトを生成
3.生成されたプロンプトをChatGPTやGeminiなどで検証
4.AI回答内で表示・引用・推薦される企業・サービスを確認
5.自社が表示されているか、競合が推薦されているかを比較
6.不足している情報や改善すべきコンテンツを特定
これにより、SEOAIは「AI検索対策の入口」から「競合比較」「引用・推薦状況の確認」「改善方針の発見」までを一気通貫で支援します。
具体例：歯科医院の場合
たとえば、歯科医院が「インプラント治療」でAI検索対策を行う場合、従来は以下のようなキーワードをもとにSEO施策を考えていました。
「金沢 インプラント おすすめ」
「金沢市 インプラント 費用」
「インプラント 金沢 評判」
SEOAIは、これらの関連キーワードをもとに、次のようなAI検索プロンプトを生成します。
「金沢市でインプラント治療を受けたいです。費用、評判、治療実績、医師の専門性を比較して、信頼できる歯科医院を教えてください。」
さらに、そのプロンプトを使ってChatGPTやGeminiなどのAI回答を確認し、以下のような分析が可能になります。
「どの歯科医院がAIに推薦されているか」
「自院が回答内に表示されているか」
「競合医院がどの理由で推薦されているか」
「AIが引用している情報源は何か」
「自院サイトに不足している情報は何か」
これにより、単なるキーワード分析ではなく、AIが企業や店舗を選ぶ理由を逆算した改善が可能になります。
広告代理店・SEO会社にとっての価値
本機能は、広告代理店、SEO会社、Web制作会社、コンサルティング会社にとって、AI検索時代の新しい提案材料になります。
これまでAI SEO / AIO / GEOの提案では、
「AI検索対策が必要です」
という説明にとどまりやすく、クライアントに具体的な課題を見せることが難しいケースがありました。
しかしSEOAIを使うことで、代理店は以下のように説明できます。
「このキーワードには実際の検索需要があります」
「その検索意図は、AI検索ではこのような質問文になります」
「このプロンプトでChatGPTやGeminiに確認すると、御社ではなく競合が推薦されています」
「競合は、料金情報・実績・口コミ・専門性が明確なため、AIに選ばれています」
「そのため、御社サイトではFAQ、料金ページ、事例、専門家プロフィールを改善すべきです」
このように、検索需要、AIプロンプト、AI回答、競合表示状況、改善提案までを一つのストーリーとして提示できるため、クライアントへの提案力が高まります。
特に、SEOAIを活用する代理店は、従来のSEOレポートに加えて、AI検索時代の可視性レポートや改善提案を新しいサービスメニューとして提供しやすくなります。
事業者にとっての価値
事業者にとっても、この機能はAI検索対策の第一歩になります。
多くの企業や店舗は、AI検索対策の重要性を感じていても、
「何を調べればよいのか分からない」
「どんなプロンプトで検証すればよいのか分からない」
「自社がAIに表示されているか確認する方法が分からない」
「競合がAIに選ばれる理由が分からない」
という課題を抱えています。
SEOAIは、検索需要のあるキーワードからAI検索プロンプトを提案し、そのままChatGPTやGeminiなどでの表示・引用・推薦状況を確認できるため、事業者はAI検索対策の現状を具体的に把握できます。
さらに、自社が表示されていない場合でも、AI回答に出ている競合や引用元を確認することで、どの情報を強化すべきかを判断できます。
AI検索対策を「調査」から「改善」へ
AI検索で選ばれるためには、単にキーワードを含めるだけでは不十分です。
AIは、企業やサービスを推薦する際に、以下のような情報を総合的に判断します。
・専門性
・地域性
・実績
・料金の明確さ
・口コミや評判
・比較しやすい情報
・FAQや選び方コンテンツ
・第三者からの引用・言及
・サイト構造の分かりやすさ
SEOAIは、生成されたプロンプトに対して、どの企業やサービスがAIに表示・推薦されるかを確認することで、AIに選ばれるために必要な情報を逆算します。
これにより、事業者や代理店は、AI検索対策を単なる調査で終わらせず、具体的なコンテンツ改善、サイト改善、FAQ作成、比較ページ作成、プロフィール強化へつなげることができます。
SEOAIが提供する新しいワークフロー
SEOAIは、今回の新機能により、AI検索対策における新しいワークフローを提供します。
検索キーワード
↓
検索意図の理解
↓
AI検索プロンプトの生成
↓
ChatGPT・GeminiなどでのAI回答チェック
↓
表示・引用・推薦される企業やサービスの確認
↓
自社と競合の比較
↓
改善すべきコンテンツの特定
この一連の流れにより、企業は「AIにどう見られているか」を可視化し、「AIに選ばれるために何を改善すべきか」を判断できるようになります。
blockskyのコメント
blocksky株式会社 SEOAI担当者は、次のように述べています。
「AI検索時代において、企業は検索結果で上位表示されるだけではなく、AIの回答内で選ばれる必要があります。今回の新機能では、検索需要のあるキーワードを起点にAI検索プロンプトを生成し、そのままChatGPTやGeminiなどで、どの企業・サービスが引用・推薦されるかまで確認できます。これにより、AI検索対策を“勘”ではなく、実際の検索需要とAI回答データに基づいて進めることが可能になります。」
今後の展開
SEOAIでは今後、AI Checker、AIO Studio、AI可視性レポート、コンテンツ改善提案機能との連携をさらに強化していきます。
広告代理店や事業者が、AI検索で自社やクライアントがどのように表示されているかを把握し、競合との差分をもとに改善施策を設計できる環境を整備していきます。
特に、医療、美容、士業、不動産、リフォーム、自動車販売、教育、BtoBサービスなど、比較検討が発生しやすい業種において、AI検索で選ばれるための分析・改善支援を強化していく予定です。
SEOAIについて
SEOAIは、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AIに選ばれるための改善アクションまで提案するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内で表示・引用・推薦されているかを可視化します。また、AIが企業やサービスを評価・推薦する際に必要となる情報構造、専門性、実績、料金、FAQ、比較情報、第三者評価などを分析し、AIに選ばれるために改善すべきポイントを提示します。
これにより、企業や広告代理店は、AI検索対策を単なる現状把握で終わらせず、コンテンツ改善、サイト改善、提案資料作成、クライアントへの改善レポートまで実行できるようになります。
公式サイト：
https://seoai.space/
■ 会社概要
blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を活用し、AI検索時代における企業の発見・集客・広告体験を再設計する次世代マーケティングテクノロジー企業です。
当社は、「広告・データ・ユーザー体験の再設計」をミッションに掲げ、従来の広告モデルが抱える非効率性や不透明性、そしてAI検索時代における企業の可視性低下といった新たな課題に対し、AI、オンチェーンデータ、ユーザー行動データを活用した新しいマーケティングインフラの構築に取り組んでいます。
主力プロダクトである SEOAI は、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AI回答内で表示・引用・推薦されるための改善提案まで支援するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIでは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内でどのように表示されているかを可視化し、AIに選ばれるために必要な情報構造、コンテンツ、FAQ、専門性、実績、料金、比較情報、第三者評価などの改善ポイントを提示します。
そのほか、blockskyは以下のプロダクトを展開しています。
AI時代の検索・発見を最適化するAIO/GEO/LLMOツール「SEOAI」
https://seoai.space/
Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」
https://w3ap.org/
ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」
https://viewfi.live/
Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」
https://eventochain.io/
blockskyは、単なる広告配信にとどまらず、「検索・AI上の可視性」「ユーザー行動」「広告効果」「データ活用」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
公式サイト：
https://seoai.space/
会社名：blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：Web3広告プラットフォーム、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
blocksky株式会社は、AI検索対策プラットフォーム「SEOAI」において、検索需要のある関連キーワードをもとにAI検索用プロンプトを生成し、そのプロンプトを使ってChatGPTやGeminiなどのAI回答内で、どの企業・サービスが表示・引用・推薦されるかをワンストップで確認できる新機能を実装しました。
本機能により、広告代理店・SEO会社・Web制作会社・事業者は、従来のSEOキーワードをAI検索時代の自然文プロンプトへ変換し、そのままAI回答内での自社・競合の表示状況を検証できます。
これにより、AI検索対策は「どんな質問で調べればよいか分からない」という段階から、「どのプロンプトで、どの競合が推薦され、自社が選ばれていないのか」を把握し、具体的な改善アクションへつなげられるようになります。
従来のSEOでは、検索ボリュームのあるキーワードをもとにWebページやコンテンツを設計し、検索順位の向上を目指すことが一般的でした。
しかし、ChatGPT、Gemini、PerplexityなどのAI検索が広がる中で、ユーザー行動は大きく変化しています。
ユーザーは単語で検索するだけでなく、
「おすすめの会社を教えて」
「費用と評判で比較して」
「信頼できるサービスを選んで」
「初心者に合う選択肢を教えて」
「地域で評判の良い店舗を比較して」
のように、自然文でAIに質問するようになっています。
その結果、企業にとって重要なのは、Google検索で上位表示されることだけではなく、AIが回答を生成する際に、自社が候補として表示されるか、競合と比較されるか、信頼できる情報源として引用されるかになりつつあります。
新機能：キーワードからプロンプト生成、AI回答チェックまでワンストップで実行
今回SEOAIに実装された新機能は、検索需要のある関連キーワードをもとに、AI検索で使われやすい自然文プロンプトを提案します。
さらに、作成されたプロンプトを使って、ChatGPTやGeminiなどのAI回答内で、どの企業・サービスが表示・引用・推薦されるかまで確認できます。
つまり、SEOAI上で以下の流れをワンストップで実行できます。
1.検索需要のある関連キーワードを確認
2.キーワードの検索意図をもとにAI検索プロンプトを生成
3.生成されたプロンプトをChatGPTやGeminiなどで検証
4.AI回答内で表示・引用・推薦される企業・サービスを確認
5.自社が表示されているか、競合が推薦されているかを比較
6.不足している情報や改善すべきコンテンツを特定
これにより、SEOAIは「AI検索対策の入口」から「競合比較」「引用・推薦状況の確認」「改善方針の発見」までを一気通貫で支援します。
具体例：歯科医院の場合
たとえば、歯科医院が「インプラント治療」でAI検索対策を行う場合、従来は以下のようなキーワードをもとにSEO施策を考えていました。
「金沢 インプラント おすすめ」
「金沢市 インプラント 費用」
「インプラント 金沢 評判」
SEOAIは、これらの関連キーワードをもとに、次のようなAI検索プロンプトを生成します。
「金沢市でインプラント治療を受けたいです。費用、評判、治療実績、医師の専門性を比較して、信頼できる歯科医院を教えてください。」
さらに、そのプロンプトを使ってChatGPTやGeminiなどのAI回答を確認し、以下のような分析が可能になります。
「どの歯科医院がAIに推薦されているか」
「自院が回答内に表示されているか」
「競合医院がどの理由で推薦されているか」
「AIが引用している情報源は何か」
「自院サイトに不足している情報は何か」
これにより、単なるキーワード分析ではなく、AIが企業や店舗を選ぶ理由を逆算した改善が可能になります。
広告代理店・SEO会社にとっての価値
本機能は、広告代理店、SEO会社、Web制作会社、コンサルティング会社にとって、AI検索時代の新しい提案材料になります。
これまでAI SEO / AIO / GEOの提案では、
「AI検索対策が必要です」
という説明にとどまりやすく、クライアントに具体的な課題を見せることが難しいケースがありました。
しかしSEOAIを使うことで、代理店は以下のように説明できます。
「このキーワードには実際の検索需要があります」
「その検索意図は、AI検索ではこのような質問文になります」
「このプロンプトでChatGPTやGeminiに確認すると、御社ではなく競合が推薦されています」
「競合は、料金情報・実績・口コミ・専門性が明確なため、AIに選ばれています」
「そのため、御社サイトではFAQ、料金ページ、事例、専門家プロフィールを改善すべきです」
このように、検索需要、AIプロンプト、AI回答、競合表示状況、改善提案までを一つのストーリーとして提示できるため、クライアントへの提案力が高まります。
特に、SEOAIを活用する代理店は、従来のSEOレポートに加えて、AI検索時代の可視性レポートや改善提案を新しいサービスメニューとして提供しやすくなります。
事業者にとっての価値
事業者にとっても、この機能はAI検索対策の第一歩になります。
多くの企業や店舗は、AI検索対策の重要性を感じていても、
「何を調べればよいのか分からない」
「どんなプロンプトで検証すればよいのか分からない」
「自社がAIに表示されているか確認する方法が分からない」
「競合がAIに選ばれる理由が分からない」
という課題を抱えています。
SEOAIは、検索需要のあるキーワードからAI検索プロンプトを提案し、そのままChatGPTやGeminiなどでの表示・引用・推薦状況を確認できるため、事業者はAI検索対策の現状を具体的に把握できます。
さらに、自社が表示されていない場合でも、AI回答に出ている競合や引用元を確認することで、どの情報を強化すべきかを判断できます。
AI検索対策を「調査」から「改善」へ
AI検索で選ばれるためには、単にキーワードを含めるだけでは不十分です。
AIは、企業やサービスを推薦する際に、以下のような情報を総合的に判断します。
・専門性
・地域性
・実績
・料金の明確さ
・口コミや評判
・比較しやすい情報
・FAQや選び方コンテンツ
・第三者からの引用・言及
・サイト構造の分かりやすさ
SEOAIは、生成されたプロンプトに対して、どの企業やサービスがAIに表示・推薦されるかを確認することで、AIに選ばれるために必要な情報を逆算します。
これにより、事業者や代理店は、AI検索対策を単なる調査で終わらせず、具体的なコンテンツ改善、サイト改善、FAQ作成、比較ページ作成、プロフィール強化へつなげることができます。
SEOAIが提供する新しいワークフロー
SEOAIは、今回の新機能により、AI検索対策における新しいワークフローを提供します。
検索キーワード
↓
検索意図の理解
↓
AI検索プロンプトの生成
↓
ChatGPT・GeminiなどでのAI回答チェック
↓
表示・引用・推薦される企業やサービスの確認
↓
自社と競合の比較
↓
改善すべきコンテンツの特定
この一連の流れにより、企業は「AIにどう見られているか」を可視化し、「AIに選ばれるために何を改善すべきか」を判断できるようになります。
blockskyのコメント
blocksky株式会社 SEOAI担当者は、次のように述べています。
「AI検索時代において、企業は検索結果で上位表示されるだけではなく、AIの回答内で選ばれる必要があります。今回の新機能では、検索需要のあるキーワードを起点にAI検索プロンプトを生成し、そのままChatGPTやGeminiなどで、どの企業・サービスが引用・推薦されるかまで確認できます。これにより、AI検索対策を“勘”ではなく、実際の検索需要とAI回答データに基づいて進めることが可能になります。」
今後の展開
SEOAIでは今後、AI Checker、AIO Studio、AI可視性レポート、コンテンツ改善提案機能との連携をさらに強化していきます。
広告代理店や事業者が、AI検索で自社やクライアントがどのように表示されているかを把握し、競合との差分をもとに改善施策を設計できる環境を整備していきます。
特に、医療、美容、士業、不動産、リフォーム、自動車販売、教育、BtoBサービスなど、比較検討が発生しやすい業種において、AI検索で選ばれるための分析・改善支援を強化していく予定です。
SEOAIについて
SEOAIは、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AIに選ばれるための改善アクションまで提案するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内で表示・引用・推薦されているかを可視化します。また、AIが企業やサービスを評価・推薦する際に必要となる情報構造、専門性、実績、料金、FAQ、比較情報、第三者評価などを分析し、AIに選ばれるために改善すべきポイントを提示します。
これにより、企業や広告代理店は、AI検索対策を単なる現状把握で終わらせず、コンテンツ改善、サイト改善、提案資料作成、クライアントへの改善レポートまで実行できるようになります。
公式サイト：
https://seoai.space/
■ 会社概要
blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を活用し、AI検索時代における企業の発見・集客・広告体験を再設計する次世代マーケティングテクノロジー企業です。
当社は、「広告・データ・ユーザー体験の再設計」をミッションに掲げ、従来の広告モデルが抱える非効率性や不透明性、そしてAI検索時代における企業の可視性低下といった新たな課題に対し、AI、オンチェーンデータ、ユーザー行動データを活用した新しいマーケティングインフラの構築に取り組んでいます。
主力プロダクトである SEOAI は、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、DeepSeek、Grok、Google AI Overviewなど、AI検索時代における企業・ブランドの可視性を分析し、AI回答内で表示・引用・推薦されるための改善提案まで支援するAI検索対策プラットフォームです。
SEOAIでは、従来のSEOスコアに加えて、自社や競合がAI回答内でどのように表示されているかを可視化し、AIに選ばれるために必要な情報構造、コンテンツ、FAQ、専門性、実績、料金、比較情報、第三者評価などの改善ポイントを提示します。
そのほか、blockskyは以下のプロダクトを展開しています。
AI時代の検索・発見を最適化するAIO/GEO/LLMOツール「SEOAI」
https://seoai.space/
Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」
https://w3ap.org/
ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」
https://viewfi.live/
Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」
https://eventochain.io/
blockskyは、単なる広告配信にとどまらず、「検索・AI上の可視性」「ユーザー行動」「広告効果」「データ活用」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
公式サイト：
https://seoai.space/
会社名：blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：Web3広告プラットフォーム、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
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