ABIリサーチ「電気自動車用バッテリーのマーケットデータ 2026年第2四半期」出版・販売開始のご案内
SEMABIZはABIリサーチの英文市場調査レポート「電気自動車用バッテリーのマーケットデータ 2026年第2四半期」の販売を開始いたしました。株式会社SEMABIZはABIリサーチの正規販売代理店です。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/abi-md-evb-105/
ABI Research（ABIリサーチ）「電気自動車用バッテリーのマーケットデータ 2026年第2四半期 - Electric Vehicle Batteries」は電気自動車用バッテリーの世界市場を調査し、重要データをExcelで提供します。
表目次
地域別EVバッテリー消費量：世界市場 2024-2036年
パワートレイン別EVバッテリー生産量：世界市場 2024-2036年
ワイヤレスバッテリーマネジメントシステム（wBMS）出荷量：世界市場 2024-2036年
先進BMSソフトウェアによる潜在的なコスト削減効果：世界市場 2024-2036年
化学組成別BEVバッテリー正極材生産量：世界市場 2024-2036年
BEVバッテリー正極材市場シェア：世界市場 2024-2036年
地域別高ニッケル正極材消費量：世界市場 2024-2036年
地域別LFP正極材消費量：世界市場 2024-2036年
EVバッテリー用リチウム消費量：世界市場 2024-2036年
EVバッテリー用炭酸リチウム換算消費量：世界市場 2024-2036年
EVバッテリー用コバルト消費量：世界市場 2024-2036年
EVバッテリー用ニッケル消費量：世界市場 2024-2036年
リチウム需要とリサイクル供給量：欧州 2024-2036年
コバルト需要とリサイクル供給量：欧州 2024-2036年
OEMバッテリーサプライヤー：世界市場
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350087/images/bodyimage1】
【レポート概要】
電気自動車用バッテリーのマーケットデータ 2026年第2四半期
Electric Vehicle Batteries
Market Data | 2Q 2026 | MD-EVB-105
出版：ABIリサーチ（ABI Research）
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/abi-md-evb-105/
【お問合せ先】
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
（ABIリサーチ正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口）
株式会社SEMABIZ は神奈川県川崎市に拠点を置き、ABIリサーチの日本の正規代理店としてレポートおよびサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
株式会社SEMABIZ
（MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階 TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申込み
https://chosareport.com/info/emag/
配信元企業：株式会社SEMABIZ
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/abi-md-evb-105/
ABI Research（ABIリサーチ）「電気自動車用バッテリーのマーケットデータ 2026年第2四半期 - Electric Vehicle Batteries」は電気自動車用バッテリーの世界市場を調査し、重要データをExcelで提供します。
表目次
地域別EVバッテリー消費量：世界市場 2024-2036年
パワートレイン別EVバッテリー生産量：世界市場 2024-2036年
ワイヤレスバッテリーマネジメントシステム（wBMS）出荷量：世界市場 2024-2036年
先進BMSソフトウェアによる潜在的なコスト削減効果：世界市場 2024-2036年
化学組成別BEVバッテリー正極材生産量：世界市場 2024-2036年
BEVバッテリー正極材市場シェア：世界市場 2024-2036年
地域別高ニッケル正極材消費量：世界市場 2024-2036年
地域別LFP正極材消費量：世界市場 2024-2036年
EVバッテリー用リチウム消費量：世界市場 2024-2036年
EVバッテリー用炭酸リチウム換算消費量：世界市場 2024-2036年
EVバッテリー用コバルト消費量：世界市場 2024-2036年
EVバッテリー用ニッケル消費量：世界市場 2024-2036年
リチウム需要とリサイクル供給量：欧州 2024-2036年
コバルト需要とリサイクル供給量：欧州 2024-2036年
OEMバッテリーサプライヤー：世界市場
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350087/images/bodyimage1】
【レポート概要】
電気自動車用バッテリーのマーケットデータ 2026年第2四半期
Electric Vehicle Batteries
Market Data | 2Q 2026 | MD-EVB-105
出版：ABIリサーチ（ABI Research）
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/abi-md-evb-105/
【お問合せ先】
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
（ABIリサーチ正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口）
株式会社SEMABIZ は神奈川県川崎市に拠点を置き、ABIリサーチの日本の正規代理店としてレポートおよびサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
株式会社SEMABIZ
（MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階 TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申込み
https://chosareport.com/info/emag/
配信元企業：株式会社SEMABIZ
プレスリリース詳細へ