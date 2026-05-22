【新商品】夏の“枯れ肌”に、めぐる艶を。大人肌のインナードライ対策に。 高濃度天然ビタミンE配合「艶めぐ ブースターオイル」新発売／セラストア
アロマ・ライフスタイルブランド「CeraLIQUID（セラリキッド）」を展開する株式会社セラは、夏特有の乾燥や肌疲れに着目した新商品「艶めぐ ブースターオイル 60ml」を、2026年5月20日～8月31日までオンラインストア「セラストア」にて発売いたします。
近年、冷房環境・紫外線・気温差などによる“夏のインナードライ”や“夏枯れ肌”への関心が高まっています。
そこでCERAは「夏こそ洗顔後すぐのオイルケアが有効」と考えました。
「艶めぐ ブースターオイル」は、
天然ビタミンE×植物精油を配合したブースターオイル。
洗顔後すぐの肌にビタミンEオイルを使用することで、
乾燥によるゴワつきやハリ不足を防ぎ、
やわらかく艶のある肌へ導きます。
また、顔だけでなく、
・首
・デコルテ
・脚
・ひざ
など、年齢が出やすいパーツケアにもおすすめです。
軽やかな使用感で、
夏にオイル？という方にもお試しいただきたいアイテムです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349922/images/bodyimage1】
■商品の特長
(1) 洗顔後すぐの肌に、潤いの通り道を作る「ブースター効果」
洗顔後、最初にお使いいただくことで、硬くなりがちな大人の肌をふっくらと柔らかく整えます。後から使う化粧水や美容液のなじみをサポートし、スキンケアの手応えをぐっと高めます。
(2)「天然ビタミンE（トコフェロール）」がバリア×抗酸化
高い抗酸化作用で、肌のサビ（酸化）をケア。
血行をサポートし、内側からじんわり温まるような感覚へ。
乾燥やくすみを払い、透明感のある肌へ導く。
(3)こころまで解きほぐす天然の精油ブレンド
・ゼラニウム：
ローズに似た華やかな香りで、皮脂の分泌バランスを整えるため、ベタつきと乾燥が混在する夏の肌に最適です。女性ホルモンの調整にも定評があります。
・フランキンセンス：
クレオパトラも愛用したとされる、エイジングケアの最高峰。乾燥した肌を潤し、ハリを与えてシワを予防します。
・ベルガモットFCF：
アールグレイの香り付けにも使われる、上品でフレッシュな柑橘系。大人の女性が好む「甘すぎない爽やかさ」をプラス。日焼けをしない光毒性フリー。
■商品概要
商品名： セラリキッド 艶めぐブースターオイル60ml
価格： 10,670円（税込）
成分：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE（αトコフェロール）、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=191878632
販売期間：2026年5月20日～8月31日
■セラについて
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2-3F
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
近年、冷房環境・紫外線・気温差などによる“夏のインナードライ”や“夏枯れ肌”への関心が高まっています。
そこでCERAは「夏こそ洗顔後すぐのオイルケアが有効」と考えました。
「艶めぐ ブースターオイル」は、
天然ビタミンE×植物精油を配合したブースターオイル。
洗顔後すぐの肌にビタミンEオイルを使用することで、
乾燥によるゴワつきやハリ不足を防ぎ、
やわらかく艶のある肌へ導きます。
また、顔だけでなく、
・首
・デコルテ
・脚
・ひざ
など、年齢が出やすいパーツケアにもおすすめです。
軽やかな使用感で、
夏にオイル？という方にもお試しいただきたいアイテムです。
■商品の特長
(1) 洗顔後すぐの肌に、潤いの通り道を作る「ブースター効果」
洗顔後、最初にお使いいただくことで、硬くなりがちな大人の肌をふっくらと柔らかく整えます。後から使う化粧水や美容液のなじみをサポートし、スキンケアの手応えをぐっと高めます。
(2)「天然ビタミンE（トコフェロール）」がバリア×抗酸化
高い抗酸化作用で、肌のサビ（酸化）をケア。
血行をサポートし、内側からじんわり温まるような感覚へ。
乾燥やくすみを払い、透明感のある肌へ導く。
(3)こころまで解きほぐす天然の精油ブレンド
・ゼラニウム：
ローズに似た華やかな香りで、皮脂の分泌バランスを整えるため、ベタつきと乾燥が混在する夏の肌に最適です。女性ホルモンの調整にも定評があります。
・フランキンセンス：
クレオパトラも愛用したとされる、エイジングケアの最高峰。乾燥した肌を潤し、ハリを与えてシワを予防します。
・ベルガモットFCF：
アールグレイの香り付けにも使われる、上品でフレッシュな柑橘系。大人の女性が好む「甘すぎない爽やかさ」をプラス。日焼けをしない光毒性フリー。
■商品概要
商品名： セラリキッド 艶めぐブースターオイル60ml
価格： 10,670円（税込）
成分：スクワレン、大豆油（リノール酸、α-リノレン酸）、月見草油（γ-リノレン酸）、ナタネ油、ビタミンE（αトコフェロール）、精油
商品ページ：https://www.cerastore.net/?pid=191878632
販売期間：2026年5月20日～8月31日
■セラについて
商号 株式会社セラ
代表者 町田映子
所在地 〒107-0062 東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2-3F
TEL 03-6721-1710
業種 医療・福祉・健康関連
上場先 未上場
従業員数 50名未満
会社HP http://ceraworld.com/
配信元企業：株式会社セラ
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