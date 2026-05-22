「なぜFit to Standardはうまくいかないのか?」経験豊富なエンジニアたちが挑むSaaS型ERPの新たな導入方法
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「なぜFit to Standardはうまくいかないのか？」
経験豊富なエンジニアたちが挑むSaaS型ERPの新たな導入方法
Oracle Cloud ERPの導入においては、システムの標準機能に業務を適合させる「Fit to Standard」のアプローチが推奨されています。しかし、実際には多くの要因から完全な実現が難しいのが現状です。
本講演では、新しい「Fit to Standard」の実現に向けた重要なポイントを解説するとともに、TISが提供する周辺サービスを活用したアプローチ方法を、具体的なユースケースや事例を交えてご紹介します。
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/93623/apply?np_source=pf-dn
開催日時
2026年06月05日（金）14:00～14:30
2026年06月16日（火）10:00～10:30
2026年07月08日（水）13:00～13:30
2026年07月23日（木）11:00～11:30
主催
TIS株式会社
会場
オンライン
参加費
無料（事前お申込みが必須となります）
お申込締切
各回開始直前まで
▼お申込みはこちら
https://v2.nex-pro.com/campaign/93623/apply?np_source=pf-dn
本セミナーに関するお問い合わせ
TIS株式会社 ウェビナー運営事務局
marke_mb@pj.tis.co.jp
配信元企業：TIS株式会社
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経験豊富なエンジニアたちが挑むSaaS型ERPの新たな導入方法
Oracle Cloud ERPの導入においては、システムの標準機能に業務を適合させる「Fit to Standard」のアプローチが推奨されています。しかし、実際には多くの要因から完全な実現が難しいのが現状です。
本講演では、新しい「Fit to Standard」の実現に向けた重要なポイントを解説するとともに、TISが提供する周辺サービスを活用したアプローチ方法を、具体的なユースケースや事例を交えてご紹介します。
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