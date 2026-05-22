【2026年最新調査】買取店のLINE査定対応、“スタッフ個人LINE依存”が深刻化 問い合わせ取りこぼし・返信遅延が発生する現場実態とは
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350098/images/bodyimage1】
近年、リユース市場の拡大とともに、買取店における「LINE査定」は急速に一般化している。特に出張買取や催事買取を中心に、電話よりもLINEから査定依頼が入るケースが増えており、店舗によっては新規問い合わせの大半をLINE経由が占める事例も珍しくなくなった。
一方で、2026年現在、現場では別の問題が顕在化し始めている。それが、“スタッフ個人LINE依存”による運営の属人化だ。
■ LINE査定の普及で起きた「見えない現場負荷」
従来、買取店の問い合わせ管理は電話や来店が中心だった。しかし現在は、LINEで写真を送り、そのまま概算査定を受ける流れが一般化している。
利用者側にとっては利便性が高く、店舗側も初回接点を増やしやすいというメリットがある一方、現場では「誰が対応しているのか分からない」「返信履歴が共有されていない」といった課題が急増している。
特に中小規模の買取店では、スタッフ個人のスマートフォンや個人LINEアカウントで顧客対応を行っているケースも多く、担当者不在時に問い合わせが止まる、返信漏れが発生する、過去履歴を他スタッフが確認できない、といった問題が日常化しつつある。
実際に、出張買取を行う事業者の中には、「担当者の退職後、顧客とのやり取り履歴が消失した」「査定中だった案件が引き継がれず、そのまま失注した」という声も出始めている。
■ “問い合わせ数が増えるほど管理できない”という矛盾
2025年後半以降、リユース市場では金相場上昇や物価高の影響もあり、買取需要そのものが拡大傾向にある。
その結果、LINE査定件数は増加しているものの、現場では「問い合わせ対応が回らない」という逆転現象が起きている。
特に問題視されているのが、複数チャネルの分散だ。
LINEだけでなく、InstagramのDM、ホームページ問い合わせ、電話、Googleマップ経由、さらには催事専用番号など、問い合わせ導線が増加したことで、現場管理はさらに複雑化している。
本来であれば一元管理されるべき顧客情報や査定履歴が、各スタッフのスマートフォン内に分散し、“会社として顧客情報を持てていない”状態に陥るケースも少なくない。
■ なぜ2026年に「属人運営」が問題化しているのか
背景には、人材不足と多店舗化の進行がある。
近年の買取業界では、催事買取や出張買取を中心にエリア展開を進める事業者が増加している。しかし、現場オペレーションの整備が追いつかず、「とりあえずLINEで回す」という運営が継続された結果、担当者依存が慢性化した。
さらに、査定スピード競争も属人化を加速させている。
ユーザー側は複数店舗へ同時査定を送ることが一般化しており、返信速度がそのまま成約率に直結する。現場では「まずは個人LINEで即返信」という運営が優先されやすく、結果として情報共有や履歴管理が後回しになる傾向が強まっている。
また、店舗責任者からは「どの問い合わせが成約につながっているのか見えない」「広告費に対して粗利が合っているのか分析できない」といった声も増えている。
問い合わせ数は増えている一方で、実際の利益構造や案件進捗を把握できていないケースが増えていることも、2026年の特徴の一つと言える。
■ “査定受付”から“案件管理”へ変化する現場
現在、業界内では単なるLINE受付ではなく、「問い合わせから成約・再来店までをどう管理するか」という方向へ関心が移り始めている。
近年、リユース市場の拡大とともに、買取店における「LINE査定」は急速に一般化している。特に出張買取や催事買取を中心に、電話よりもLINEから査定依頼が入るケースが増えており、店舗によっては新規問い合わせの大半をLINE経由が占める事例も珍しくなくなった。
一方で、2026年現在、現場では別の問題が顕在化し始めている。それが、“スタッフ個人LINE依存”による運営の属人化だ。
■ LINE査定の普及で起きた「見えない現場負荷」
従来、買取店の問い合わせ管理は電話や来店が中心だった。しかし現在は、LINEで写真を送り、そのまま概算査定を受ける流れが一般化している。
利用者側にとっては利便性が高く、店舗側も初回接点を増やしやすいというメリットがある一方、現場では「誰が対応しているのか分からない」「返信履歴が共有されていない」といった課題が急増している。
特に中小規模の買取店では、スタッフ個人のスマートフォンや個人LINEアカウントで顧客対応を行っているケースも多く、担当者不在時に問い合わせが止まる、返信漏れが発生する、過去履歴を他スタッフが確認できない、といった問題が日常化しつつある。
実際に、出張買取を行う事業者の中には、「担当者の退職後、顧客とのやり取り履歴が消失した」「査定中だった案件が引き継がれず、そのまま失注した」という声も出始めている。
■ “問い合わせ数が増えるほど管理できない”という矛盾
2025年後半以降、リユース市場では金相場上昇や物価高の影響もあり、買取需要そのものが拡大傾向にある。
その結果、LINE査定件数は増加しているものの、現場では「問い合わせ対応が回らない」という逆転現象が起きている。
特に問題視されているのが、複数チャネルの分散だ。
LINEだけでなく、InstagramのDM、ホームページ問い合わせ、電話、Googleマップ経由、さらには催事専用番号など、問い合わせ導線が増加したことで、現場管理はさらに複雑化している。
本来であれば一元管理されるべき顧客情報や査定履歴が、各スタッフのスマートフォン内に分散し、“会社として顧客情報を持てていない”状態に陥るケースも少なくない。
■ なぜ2026年に「属人運営」が問題化しているのか
背景には、人材不足と多店舗化の進行がある。
近年の買取業界では、催事買取や出張買取を中心にエリア展開を進める事業者が増加している。しかし、現場オペレーションの整備が追いつかず、「とりあえずLINEで回す」という運営が継続された結果、担当者依存が慢性化した。
さらに、査定スピード競争も属人化を加速させている。
ユーザー側は複数店舗へ同時査定を送ることが一般化しており、返信速度がそのまま成約率に直結する。現場では「まずは個人LINEで即返信」という運営が優先されやすく、結果として情報共有や履歴管理が後回しになる傾向が強まっている。
また、店舗責任者からは「どの問い合わせが成約につながっているのか見えない」「広告費に対して粗利が合っているのか分析できない」といった声も増えている。
問い合わせ数は増えている一方で、実際の利益構造や案件進捗を把握できていないケースが増えていることも、2026年の特徴の一つと言える。
■ “査定受付”から“案件管理”へ変化する現場
現在、業界内では単なるLINE受付ではなく、「問い合わせから成約・再来店までをどう管理するか」という方向へ関心が移り始めている。