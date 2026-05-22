ロボティクス・自動化アクチュエーター市場、スマートファクトリーと高精度自動化トレンド拡大を背景に2030年までに年平均成長率15%で670億ドル超へ
スマートファクトリー投資拡大と精密自動化需要増加がロボティクス・自動化アクチュエーター市場成長を加速
世界のロボティクス・自動化アクチュエーター市場は、2030年までに670億ドルを超え、予測期間中に年平均成長率（CAGR）15%で成長すると予測されています。産業自動化導入拡大、物流・製造分野におけるロボット活用増加、スマート工場投資拡大が市場成長を強力に後押ししています。
● 世界市場規模（2030年）：670億ドル
● 電気・電子部品市場全体（2030年）：1,210億ドル
● 電気・電子業界全体（2030年）：5兆5,790億ドル
同市場は、電気・電子部品市場の中でも重要な成長分野となっています。高精度モーション制御、小型化アクチュエーター、知能型自動化システムへの需要増加が市場拡大を支えています。
北米がロボティクス・自動化アクチュエーター市場最大地域として成長を主導
● 北米市場規模（2030年）：210億ドル
● 北米市場規模（2025年）：110億ドル
● 地域CAGR（2025年～2030年）：13%
北米は2030年までロボティクス・自動化アクチュエーター市場における最大地域となる見込みです。製造業における産業自動化導入拡大や、物流倉庫でのロボット活用増加が市場成長を支えています。
Industry 4.0投資拡大や、高性能電動アクチュエーター技術進展も市場拡大を後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350084/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350084/images/bodyimage2】
米国がロボティクス・自動化アクチュエーター市場最大国として市場拡大を牽引
● 米国市場規模（2030年）：180億ドル
米国は世界ロボティクス・自動化アクチュエーター市場における最大国市場となる見込みです。自動車、航空宇宙、電子機器、物流分野におけるロボット導入拡大が市場成長を支えています。
Eコマース物流センター拡大やスマート製造投資増加も、高性能モーション制御システム需要を押し上げています。
リニアアクチュエーター分野が市場最大セグメントへ
● リニアアクチュエーター分野市場規模（2030年）：370億ドル
● 市場全体に占める割合（2030年）：55%
ロボティクス・自動化アクチュエーター市場では、リニアアクチュエーター分野が最大セグメントになる見込みです。ロボットアームや自動組立ライン向け高精度直線運動制御需要増加が市場成長を支えています。
省エネルギー性、低メンテナンス性、小型化、高精度制御などの利点から、電動リニアアクチュエーター採用が拡大しています。医療・産業ロボット分野拡大も市場成長を後押ししています。
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スマート製造と産業自動化トレンドが市場拡大を加速
産業自動化導入拡大は、ロボティクス・自動化アクチュエーター市場の主要成長要因となっています。製造業各社は、生産効率向上と人的作業削減を目的として、自動化生産ライン導入を加速しています。
IoTセンサーや予知保全技術統合により、アクチュエーター性能や信頼性も大幅に向上しています。高度モーション制御技術需要増加が市場成長を支えています。
世界のロボティクス・自動化アクチュエーター市場は、2030年までに670億ドルを超え、予測期間中に年平均成長率（CAGR）15%で成長すると予測されています。産業自動化導入拡大、物流・製造分野におけるロボット活用増加、スマート工場投資拡大が市場成長を強力に後押ししています。
● 世界市場規模（2030年）：670億ドル
● 電気・電子部品市場全体（2030年）：1,210億ドル
● 電気・電子業界全体（2030年）：5兆5,790億ドル
同市場は、電気・電子部品市場の中でも重要な成長分野となっています。高精度モーション制御、小型化アクチュエーター、知能型自動化システムへの需要増加が市場拡大を支えています。
北米がロボティクス・自動化アクチュエーター市場最大地域として成長を主導
● 北米市場規模（2030年）：210億ドル
● 北米市場規模（2025年）：110億ドル
● 地域CAGR（2025年～2030年）：13%
北米は2030年までロボティクス・自動化アクチュエーター市場における最大地域となる見込みです。製造業における産業自動化導入拡大や、物流倉庫でのロボット活用増加が市場成長を支えています。
Industry 4.0投資拡大や、高性能電動アクチュエーター技術進展も市場拡大を後押ししています。
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米国がロボティクス・自動化アクチュエーター市場最大国として市場拡大を牽引
● 米国市場規模（2030年）：180億ドル
米国は世界ロボティクス・自動化アクチュエーター市場における最大国市場となる見込みです。自動車、航空宇宙、電子機器、物流分野におけるロボット導入拡大が市場成長を支えています。
Eコマース物流センター拡大やスマート製造投資増加も、高性能モーション制御システム需要を押し上げています。
リニアアクチュエーター分野が市場最大セグメントへ
● リニアアクチュエーター分野市場規模（2030年）：370億ドル
● 市場全体に占める割合（2030年）：55%
ロボティクス・自動化アクチュエーター市場では、リニアアクチュエーター分野が最大セグメントになる見込みです。ロボットアームや自動組立ライン向け高精度直線運動制御需要増加が市場成長を支えています。
省エネルギー性、低メンテナンス性、小型化、高精度制御などの利点から、電動リニアアクチュエーター採用が拡大しています。医療・産業ロボット分野拡大も市場成長を後押ししています。
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スマート製造と産業自動化トレンドが市場拡大を加速
産業自動化導入拡大は、ロボティクス・自動化アクチュエーター市場の主要成長要因となっています。製造業各社は、生産効率向上と人的作業削減を目的として、自動化生産ライン導入を加速しています。
IoTセンサーや予知保全技術統合により、アクチュエーター性能や信頼性も大幅に向上しています。高度モーション制御技術需要増加が市場成長を支えています。