日本のスポーツ・エナジードリンク市場、2034年までに61億米ドル規模に到達へ――フィットネスブーム、ゲーミング文化、そして高機能プレミアムドリンクの革新が牽引。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350081/images/bodyimage1】
日本のスポーツドリンク・エナジードリンク市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のスポーツドリンクおよびエナジードリンク市場：製品タイプ、ターゲット層、流通チャネル、パッケージ、成分、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のスポーツドリンクおよびエナジードリンク市場は2025年に41億米ドルに達し、2034年までに61億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は4.43%となる見込みである。
日本のスポーツドリンクおよびエナジードリンク市場は、主に3つの製品カテゴリーで構成されています。1つ目は、運動中に電解質と炭水化物を補給するように設計されたスポーツドリンク（ポカリスエットやアクエリアスなどの国内を代表するブランドが牽引）、2つ目は、カフェイン、ビタミンB群、機能性成分を配合し、持続的な覚醒とエネルギーを提供するエナジードリンク（国内の伝統的なビタミンドリンクと、レッドブルやモンスターなどの海外ブランドの両方を含む）、3つ目は、カロリーを最小限に抑えながら水分補給を提供する電解質強化水です。日本のスポーツドリンクおよびエナジードリンク市場は、大正製薬のリポビタンDや大塚製薬のオロナミンCに代表される、ビタミンベースの機能性ドリンクの深く根付いた国内伝統と、若年層、都市部、フィットネス志向の消費者層をターゲットにした欧米スタイルのエナジードリンクブランドの急速な成長が共存している点で、世界のほとんどの市場とは異なります。
日本のゲーム文化は、特にeスポーツの中核層である13～24歳の若年層の間でエナジードリンクの普及を促進している。レッドブルはeスポーツチームやトーナメントを世界規模でスポンサーしており、その活動は日本国内でもローカライズされた形で展開されている。一方、モンスターは野球のスポンサーシップを通じてスポーツマーケティングを拡大し、新たな消費者を獲得するとともに、アサヒが運営する飲食店チャネルでの認知度を高めている。コンビニエンスストア（日本全国に約5万8000店舗を展開するコンビニネットワーク）と自動販売機（全国に397万台）は、スポーツドリンクとエナジードリンクの両方の主要な流通基盤となっており、あらゆる地域や年齢層において比類のない購入アクセスを提供している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-sports-energy-drinks-market/requestsample
主要な市場推進要因
フィットネス文化の高まりとスポーツ参加の増加
日本におけるフィットネス文化の高まりは、スポーツドリンクおよびエナジードリンク市場に大きな影響を与えている。特に若年層を中心に、過去10年間でスポーツやフィットネス関連活動への参加率は20%以上も急増しており、レッドブルやモンスターエナジーといったブランドは、スポーツイベントのスポンサー活動や地元アスリートの支援を通じてこのトレンドを捉え、健康志向の消費者の日常生活に自社製品をより深く浸透させている。スポーツ庁の全国的なスポーツ振興プログラムは、スポーツドリンクの対象となる消費者層の拡大に直接的な役割を果たしている。ランニング、ジムトレーニング、サイクリング、チームスポーツへの参加率の上昇は、運動前、運動中、運動後の水分補給やリカバリー製品への需要増加につながるからである。
日本のスポーツドリンク・エナジードリンク市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のスポーツドリンクおよびエナジードリンク市場：製品タイプ、ターゲット層、流通チャネル、パッケージ、成分、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のスポーツドリンクおよびエナジードリンク市場は2025年に41億米ドルに達し、2034年までに61億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は4.43%となる見込みである。
日本のスポーツドリンクおよびエナジードリンク市場は、主に3つの製品カテゴリーで構成されています。1つ目は、運動中に電解質と炭水化物を補給するように設計されたスポーツドリンク（ポカリスエットやアクエリアスなどの国内を代表するブランドが牽引）、2つ目は、カフェイン、ビタミンB群、機能性成分を配合し、持続的な覚醒とエネルギーを提供するエナジードリンク（国内の伝統的なビタミンドリンクと、レッドブルやモンスターなどの海外ブランドの両方を含む）、3つ目は、カロリーを最小限に抑えながら水分補給を提供する電解質強化水です。日本のスポーツドリンクおよびエナジードリンク市場は、大正製薬のリポビタンDや大塚製薬のオロナミンCに代表される、ビタミンベースの機能性ドリンクの深く根付いた国内伝統と、若年層、都市部、フィットネス志向の消費者層をターゲットにした欧米スタイルのエナジードリンクブランドの急速な成長が共存している点で、世界のほとんどの市場とは異なります。
日本のゲーム文化は、特にeスポーツの中核層である13～24歳の若年層の間でエナジードリンクの普及を促進している。レッドブルはeスポーツチームやトーナメントを世界規模でスポンサーしており、その活動は日本国内でもローカライズされた形で展開されている。一方、モンスターは野球のスポンサーシップを通じてスポーツマーケティングを拡大し、新たな消費者を獲得するとともに、アサヒが運営する飲食店チャネルでの認知度を高めている。コンビニエンスストア（日本全国に約5万8000店舗を展開するコンビニネットワーク）と自動販売機（全国に397万台）は、スポーツドリンクとエナジードリンクの両方の主要な流通基盤となっており、あらゆる地域や年齢層において比類のない購入アクセスを提供している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-sports-energy-drinks-market/requestsample
主要な市場推進要因
フィットネス文化の高まりとスポーツ参加の増加
日本におけるフィットネス文化の高まりは、スポーツドリンクおよびエナジードリンク市場に大きな影響を与えている。特に若年層を中心に、過去10年間でスポーツやフィットネス関連活動への参加率は20%以上も急増しており、レッドブルやモンスターエナジーといったブランドは、スポーツイベントのスポンサー活動や地元アスリートの支援を通じてこのトレンドを捉え、健康志向の消費者の日常生活に自社製品をより深く浸透させている。スポーツ庁の全国的なスポーツ振興プログラムは、スポーツドリンクの対象となる消費者層の拡大に直接的な役割を果たしている。ランニング、ジムトレーニング、サイクリング、チームスポーツへの参加率の上昇は、運動前、運動中、運動後の水分補給やリカバリー製品への需要増加につながるからである。