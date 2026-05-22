日本のスポーツ・エナジードリンク市場、2034年までに61億米ドル規模に到達へ――フィットネスブーム、ゲーミング文化、そして高機能プレミアムドリンクの革新が牽引。

日本のスポーツ・エナジードリンク市場、2034年までに61億米ドル規模に到達へ――フィットネスブーム、ゲーミング文化、そして高機能プレミアムドリンクの革新が牽引。