日本のヘリテージツーリズム市場規模、シェア、成長、トレンドおよび予測レポート 2025-2035
KD Market Insightsは、『日本ヘリテージツーリズム市場 将来動向および機会分析 - 2025年～2035年』と題した市場調査レポートを発表できることを嬉しく思います。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、ならびに市場投入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本ヘリテージツーリズム市場：過去を守り、未来を支える
日本のヘリテージツーリズム市場は、日本の観光産業において重要かつ拡大を続ける分野であり、文化保護と地域経済活性化の交差点に位置しています。国内外の旅行者が本物志向かつ没入型の体験を求める傾向を強める中、日本が誇るユネスコ世界遺産、古寺、城下町、そして受け継がれる伝統文化は、観光成長の主要な原動力となっています。
この市場は単に歴史的建造物を訪れるだけではなく、地域社会を維持し、無形文化資産を保護し、旅行者に日本の何世紀にもわたる伝統との深い結びつきを提供することを目的としています。2026年時点で、市場は政府主導の戦略的施策、体験型旅行への世界的シフト、そして高齢化が進む地方地域の再活性化ニーズに支えられ、力強い成長軌道にあります。
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市場規模と成長動向
日本のヘリテージツーリズム市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6％で成長し、2035年末までに市場規模は524億4,870万米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は298億340万米ドルでした。
ヘリテージツーリズム市場における地域別動向は多様であり、日本各地の歴史・文化拠点に需要が分散しています。主要成長地域には、九州・沖縄、関東（首都圏）、近畿（京都・大阪地域）が含まれます。各地域は、古代神社、武家屋敷地区、保存された商人町、城下町など、旅行者の多様な興味に応える独自の文化遺産を提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350095/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
日本のヘリテージツーリズム市場は、旅行者の嗜好や業界動向を示すいくつかの重要な観点から分類できます。
ヘリテージの種類別
市場は、日本の文化資産の幅広さを反映する3つの主要カテゴリーに分類されます。
文化遺産（最大かつ最も成長が速いセグメント）：
本物志向で体験型旅行への需要増加により、この分野が市場を主導しています。
京都の寺院、奈良の古社寺、白川郷・五箇山の世界遺産集落、城郭、武家屋敷、保存された商家町並みなどの有形文化財を含みます。
地方活性化を目的とした政府施策や、高速鉄道・デジタルインフラ整備によるアクセス向上も、この分野の成長を後押ししています。
自然遺産：
文化的意義を持つ国立公園、景勝海岸、山岳景観などを含みます。これらの場所は、精神文化や伝統的土地利用と密接に結びついています。
無形文化遺産：
本物の文化体験への世界的関心を反映し、急成長しているカテゴリーです。
伝統工芸、茶道、着物体験、侍体験、地域祭りへの参加などが含まれます。
日本ヘリテージツーリズム市場：過去を守り、未来を支える
日本のヘリテージツーリズム市場は、日本の観光産業において重要かつ拡大を続ける分野であり、文化保護と地域経済活性化の交差点に位置しています。国内外の旅行者が本物志向かつ没入型の体験を求める傾向を強める中、日本が誇るユネスコ世界遺産、古寺、城下町、そして受け継がれる伝統文化は、観光成長の主要な原動力となっています。
この市場は単に歴史的建造物を訪れるだけではなく、地域社会を維持し、無形文化資産を保護し、旅行者に日本の何世紀にもわたる伝統との深い結びつきを提供することを目的としています。2026年時点で、市場は政府主導の戦略的施策、体験型旅行への世界的シフト、そして高齢化が進む地方地域の再活性化ニーズに支えられ、力強い成長軌道にあります。
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市場規模と成長動向
日本のヘリテージツーリズム市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6％で成長し、2035年末までに市場規模は524億4,870万米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は298億340万米ドルでした。
ヘリテージツーリズム市場における地域別動向は多様であり、日本各地の歴史・文化拠点に需要が分散しています。主要成長地域には、九州・沖縄、関東（首都圏）、近畿（京都・大阪地域）が含まれます。各地域は、古代神社、武家屋敷地区、保存された商人町、城下町など、旅行者の多様な興味に応える独自の文化遺産を提供しています。
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市場セグメンテーション
日本のヘリテージツーリズム市場は、旅行者の嗜好や業界動向を示すいくつかの重要な観点から分類できます。
ヘリテージの種類別
市場は、日本の文化資産の幅広さを反映する3つの主要カテゴリーに分類されます。
文化遺産（最大かつ最も成長が速いセグメント）：
本物志向で体験型旅行への需要増加により、この分野が市場を主導しています。
京都の寺院、奈良の古社寺、白川郷・五箇山の世界遺産集落、城郭、武家屋敷、保存された商家町並みなどの有形文化財を含みます。
地方活性化を目的とした政府施策や、高速鉄道・デジタルインフラ整備によるアクセス向上も、この分野の成長を後押ししています。
自然遺産：
文化的意義を持つ国立公園、景勝海岸、山岳景観などを含みます。これらの場所は、精神文化や伝統的土地利用と密接に結びついています。
無形文化遺産：
本物の文化体験への世界的関心を反映し、急成長しているカテゴリーです。
伝統工芸、茶道、着物体験、侍体験、地域祭りへの参加などが含まれます。