マーキー・ブランズ、ロベルト・カヴァリ（Roberto Cavalli）の過半数持分取得に向けDAMAC Group（ダマック・グループ）と戦略的提携を締結





本提携によりロベルト・カヴァリのグローバル展開とオムニチャネルでの成長が新たな段階へ

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界有数のブランド・マネジメント企業であり、ブランド・アクセラレーター大手であるマーキー・ブランズは、ドバイを拠点とする世界的コングロマリットで高級不動産開発大手のDAMAC Group（ダマック・グループ）との戦略的提携を通じて、ロベルト・カヴァリ（Roberto Cavalli）の過半数持分取得に関する最終契約を締結したと発表しました。本取引は2026年第2四半期に完了する見込みで、完了後もDAMAC Group（ダマック・グループ）は主要株主としてとどまる予定です。1970年にフィレンツェで創業したロベルト・カヴァリは、アバンギャルドなデザインと独自のイタリアン・クラフトマンシップで知られる象徴的なラグジュアリー・メゾンであり、Martha Stewart、Laura Ashley、Sur La Table、BCBGMAXAZRIA、Stanceなどを擁するマーキー・ブランズの時代を超えて愛されるグローバル・ブランド・ポートフォリオに加わります。同ブランドが加わることで、ラグジュアリーおよびライフスタイル分野のリーダーとしてのマーキー・ブランズの地位はさらに強化され、ポートフォリオ全体の小売売上高は約50億米ドルに達します。

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Roberto Cavalli Spring/Summer 2026

「ロベルト・カヴァリは、大胆なクリエイティブ・アイデンティティーと長く受け継がれてきたブランド理念を備え、ラグジュアリーを代表するイタリアのメゾンの1つです」と、マーキー・ブランズ最高経営責任者（CEO）のヒース・ゴールデンは述べています。「マーキー・ブランズは、丁寧なブランド運営と戦略的拡大を通じて、同ブランドの基盤をさらに発展させる大きな可能性があると考えています。高級不動産分野のリーダーであるDAMACとの提携により、世界中でロベルト・カヴァリのブランド体験を高め続けていきます。」

DAMAC Group創業者のフセイン・サジワニ氏は、次のように述べています。「ロベルト・カヴァリは、世界で最も個性が際立つラグジュアリー・ブランドの1つです。数年にわたって同ブランドの基盤を固めた後、同ブランドを次の段階へ引き上げる手腕を持つ戦略的パートナーを模索してきました。マーキー・ブランズは、その役割に適したパートナーであると確信しています。DAMACは同ブランドに強い愛着を持ち、相当規模の持分を継続して保有していることから、マーキー・ブランズの取り組みを支援できることを楽しみにしています。その一環として、世界有数のデスティネーションにおけるブランド付きレジデンスおよびホスピタリティー・プロジェクトを通じて、ロベルト・カヴァリのライフスタイル領域を引き続き拡大していきます。同領域は、引き続きDAMACが完全に所有・運営します。本提携は、同ブランドにとって期待に満ちた新時代の幕開けとなります。今後の大幅な拡大を期待しています。」

世界的な投資運用会社ニューバーガーの運用ファンドが保有するマーキー・ブランズは、消費者との深い結び付きがあるヘリテージ・ブランドの買収を通じて、グローバル・プラットフォームの拡大を続けています。ロベルト・カヴァリは、マーキー・ブランズのポートフォリオに加わる22番目のブランドとなります。

ニューバーガーのマネージング・ディレクターでマーキー・ブランズ共同創業者のザカリー・シーゲル（Zachary Sigel）氏は、次のように述べています。「マーキー・ブランズは、規律あるブランド管理、戦略的パートナーシップ、長期的な投資視点に基づき成長を促進する、実績ある資本効率の高いビジネスモデルを確立しています。ロベルト・カヴァリの買収は、同プラットフォームと、同プラットフォームが投資家に価値を創出し続ける能力に対するニューバーガーの信頼をさらに強めるものです。」

マーキー・ブランズとDAMACの提携は、ロベルト・カヴァリ・ブランドの世界的な展開を拡大し、両社の補完的な強みと、伝説的なイタリアのメゾンの価値をさらに高めるという共通の姿勢を結集します。マーキー・ブランズは、欧州、英国、米国、中東、アジア太平洋、中南米で新たなカテゴリー、サービス、体験型の顧客接点を導入し、ロベルト・カヴァリの成長を加速させます。

DAMACは、世界の主要市場においてロベルト・カヴァリのブランド付きレジデンスおよびホスピタリティー・プロジェクトを通じて同ブランドの存在感を引き続き拡大し、ラグジュアリー・ブランドとしての地位と魅力を強化します。本提携は、グローバル・ブランド開発におけるマーキー・ブランズの専門性と、高級不動産分野およびホスピタリティーにおけるDAMACのリーダーシップを結集する強力なプラットフォームを生み出し、ロベルト・カヴァリの将来に向けて重要な新たな機会を切り開きます。

本取引の一環として、マーキー・ブランズは、ミラノを拠点とするパートナーであるザ・レベル・グループ（The Level Group、TLG）を中核運営パートナーとすることを発表しました。TLGは、同ブランドのウィメンズ・コレクションおよびメンズ・コレクションの開発、製造、流通を主導し、主要市場全体で統一感のある上質な商品ビジョンを確保します。さらに、TLGは欧州および米国における小売運営、eコマース運営、卸売流通を担い、ロベルト・カヴァリの消費者向け直接販売体制とグローバル小売戦略を強化します。

RBCキャピタル・マーケッツはマーキー・ブランズのファイナンシャル・アドバイザーを、グリーンバーグ・トラウリグは同社の法務アドバイザーを務めました。BDA PartnersはDAMAC Propertiesのファイナンシャル・アドバイザーを務めました。

ロベルト・カヴァリについて

1970年創業のロベルト・カヴァリ（Roberto Cavalli）は、ファッション、アクセサリー、ラグジュアリー・ライフスタイル分野を代表するイタリアン・ブランドです。グラマラスで現代的な美学を特徴とする同ブランドは、イタリアの卓越性、クラフトマンシップ、そして地中海に根差した起源を体現しています。ロベルト・カヴァリのポートフォリオはラグジュアリー分野に位置付けられており、「Home」「Junior」「Eyewear」「Perfumes」「Watches」「Just Cavalli」の各コレクションで構成されています。www.robertocavalli.com

マーキー・ブランズについて

マーキー・ブランズは、時代を超えたブランドの価値を引き出し、世界的な影響力を築く有数のアクセラレーターです。マーキー・ブランズは、成長の促進と持続可能なブランド・エクイティーの構築に重点を置き、最高水準の製造業者、運営事業者、小売業者、販売代理店と連携して、市場やチャンネルを越えてブランドを拡大しています。マーキー・ブランズのグローバル・ポートフォリオは、Home & Culinary、Fashion & Lifestyle、Luxury and Active & Outdoorという3つの異なるプラットフォームにまたがっています。ブランド・ポートフォリオには、Martha Stewart、Laura Ashley、Sur La Table、Emeril Lagasse、America’s Test Kitchen、BCBGMAXAZRIA、BCBG、Ben Sherman、Bruno Magli、Anti Social Social Club、Totes、Isotoner、Destination Maternity、Motherhood、A Pea in the Pod、Stance、Dakine、Body Gloveが含まれます。詳細については、www.marqueebrands.comをご覧ください。

ニューバーガー・プライベート・マーケッツ部門について

ニューバーガー・プライベート・マーケッツ部門はニューバーガーの一部門であり、1987年以来、実績あるプライベート・マーケット投資家として積極的に活動してきました。ニューバーガー・プライベート・マーケッツ部門は、世界中の多数の洗練された著名な機関投資家および個人投資家のために、戦略、資産クラス、地域を横断して投資しています。2025年12月31日現在、ニューバーガー・プライベート・マーケッツ部門は、プライマリー投資、共同投資、セカンダリー投資、プライベート・クレジット、スペシャリティー戦略にわたり、投資家からの1,550億米ドル超のコミットメントを管理しています。ニューバーガー・プライベート・マーケッツ部門は、世界17拠点に500人超の経験豊富で多様な専門家チームを擁しています。

DAMAC Groupについて

DAMAC Groupは、フセイン・サジワニ氏が1982年に創業したグローバルな民間企業グループです。ケータリングおよびロジスティクスから出発し、不動産、ホスピタリティー、データ・センター、ファッション、資本市場など多様な業界へ事業を拡大してきました。DAMAC PropertiesはUAEおよび中東最大の民間不動産開発会社であり、2002年以来、中東の高級不動産市場の最前線に立ち、UAE、サウジアラビア、カタール、ヨルダン、レバノン、イラク、モルディブ、カナダ、米国、英国など、域内外で受賞歴のある住宅、商業施設、レジャー施設を提供してきました。2002年以降、DAMACは50,000戸を超える住宅を引き渡し、さらに55,000戸超がさまざまな計画・開発段階にあります。また、ロベルト・カヴァリやde GRISOGONOなど、世界屈指の著名なファッションおよびライフスタイル・ブランドと連携し、優れた居住体験を創出しています。一貫したビジョンと推進力をもって、DAMACは世界各地で次世代のラグジュアリー・リビングを創出しています。同グループはRadisson、Paramount、Rotanaなどのブランドのホテル資産も保有しており、ホスピタリティー・ポートフォリオを拡充しています。不動産以外では、DAMACはDAMAC Digitalを通じてデータ・センター業界をリードしており、ロベルト・カヴァリおよびde GRISOGONOというラグジュアリー・ブランドも買収しています。同グループはDAMAC Capitalを通じて、テクノロジー、金融、ライフ・サイエンスなど将来志向の産業に投資しています。社会的インパクトの創出に取り組むHussain Sajwani - DAMAC Foundationは、教育、イノベーション、コミュニティー主導の取り組みを支援しています。詳細については、www.damacgroup.comをご覧ください。

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Source: Marquee Brands