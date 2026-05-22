スマートビル市場 2035年予測3,536億米ドル規模へ拡大、CAGR12.3％で加速する次世代ビルディングオートメーション革命 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
スマートビル市場は、2025年の987億米ドルから2035年には3,536億米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）12.3％という高成長が見込まれています。エネルギー効率、脱炭素、ビル自動化、IoT統合を軸に、商業施設・医療施設・住宅・公共インフラにおけるデジタル化需要が急速に高まっています。特に日本市場では、「スマートシティ」「カーボンニュートラル」「省エネルギー建築」の推進が追い風となり、不動産デベロッパーや施設運営企業がスマートビルソリューションへの投資を加速させています。AI制御HVAC、スマート照明、セキュリティ統合管理などの導入が、建物の価値向上と運営コスト削減の両立を実現しています。
エネルギー価格高騰と脱炭素政策がスマートビル導入を世界規模で拡大
世界的なエネルギーコスト上昇と炭素排出削減への圧力が、スマートビル市場成長の最大要因となっています。商業ビルは世界のエネルギー消費の大部分を占めており、各国政府は省エネ規制を強化しています。日本でもZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）政策やGX投資拡大により、高効率空調システムやエネルギー管理システム（EMS）の需要が急増しています。さらに、リアルタイムデータ分析による設備最適化が、ビル管理の新たな標準となりつつあります。シュナイダーエレクトリック、ABB、ハネウェルなどの企業は、AIベースの統合管理プラットフォームを提供し、エネルギー使用量とCO?排出量削減を実現しています。
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日本市場では再開発ラッシュとスマートシティ戦略が巨大ビジネス機会を創出
スマートビル市場は、都市再開発とスマートシティ構想の拡大によって大きな転換期を迎えています。東京都、大阪市、福岡市などでは、大規模再開発プロジェクトにおいてIoT連携型ビルインフラの採用が増加しています。特に2025年大阪・関西万博を契機として、エネルギー最適化、スマート監視、非接触アクセス管理を備えた次世代ビル需要が拡大しています。国土交通省のグリーンビルディング推進施策に加え、日本企業によるESG投資の増加も市場拡大を後押ししています。さらに、高齢化社会に対応したスマート介護施設や遠隔監視機能付き住宅への需要も高まっており、日本独自の市場機会が形成されています。
サイバーセキュリティリスクがコネクテッドビル普及の重要課題に浮上
スマートビルの高度化が進む一方で、サイバー攻撃リスクの増加が市場の大きな課題となっています。IoTセンサー、クラウド管理システム、IP対応監視設備などが相互接続されることで、建物全体がサイバー攻撃対象となる可能性が高まっています。特に金融機関、医療施設、政府関連施設では、セキュリティ強化投資が急務となっています。日本市場でも、重要インフラ保護に向けたサイバーセキュリティ需要が急増しており、ビル管理とセキュリティを統合したソリューションへの注目が高まっています。その結果、AI異常検知システム、ゼロトラスト型アクセス管理、クラウドセキュリティ統合サービスなどが新たな成長領域として拡大しています。
主要企業のリスト：
● ABB
● Cisco Systems, Inc.,
エネルギー価格高騰と脱炭素政策がスマートビル導入を世界規模で拡大
世界的なエネルギーコスト上昇と炭素排出削減への圧力が、スマートビル市場成長の最大要因となっています。商業ビルは世界のエネルギー消費の大部分を占めており、各国政府は省エネ規制を強化しています。日本でもZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）政策やGX投資拡大により、高効率空調システムやエネルギー管理システム（EMS）の需要が急増しています。さらに、リアルタイムデータ分析による設備最適化が、ビル管理の新たな標準となりつつあります。シュナイダーエレクトリック、ABB、ハネウェルなどの企業は、AIベースの統合管理プラットフォームを提供し、エネルギー使用量とCO?排出量削減を実現しています。
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日本市場では再開発ラッシュとスマートシティ戦略が巨大ビジネス機会を創出
スマートビル市場は、都市再開発とスマートシティ構想の拡大によって大きな転換期を迎えています。東京都、大阪市、福岡市などでは、大規模再開発プロジェクトにおいてIoT連携型ビルインフラの採用が増加しています。特に2025年大阪・関西万博を契機として、エネルギー最適化、スマート監視、非接触アクセス管理を備えた次世代ビル需要が拡大しています。国土交通省のグリーンビルディング推進施策に加え、日本企業によるESG投資の増加も市場拡大を後押ししています。さらに、高齢化社会に対応したスマート介護施設や遠隔監視機能付き住宅への需要も高まっており、日本独自の市場機会が形成されています。
サイバーセキュリティリスクがコネクテッドビル普及の重要課題に浮上
スマートビルの高度化が進む一方で、サイバー攻撃リスクの増加が市場の大きな課題となっています。IoTセンサー、クラウド管理システム、IP対応監視設備などが相互接続されることで、建物全体がサイバー攻撃対象となる可能性が高まっています。特に金融機関、医療施設、政府関連施設では、セキュリティ強化投資が急務となっています。日本市場でも、重要インフラ保護に向けたサイバーセキュリティ需要が急増しており、ビル管理とセキュリティを統合したソリューションへの注目が高まっています。その結果、AI異常検知システム、ゼロトラスト型アクセス管理、クラウドセキュリティ統合サービスなどが新たな成長領域として拡大しています。
主要企業のリスト：
● ABB
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