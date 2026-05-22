『2030年「IT人材79万人不足」に挑む。- キッカケクリエイションが「HRエンタテイメント事業」を始動』





～ DX人材不足という社会課題の解決に向け、エンタテイメントの力で採用コミュニケーションを再発明 ～

「良い未来を今、カタチに。」をミッションに、ITエンジニア転職支援サービス「キッカケエージェント」を提供する株式会社キッカケクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川島 我生斗、以下「当社」）は、エンタテイメントの力で採用コミュニケーションを再発明する「HRエンタテイメント事業」を始動します。その第一弾施策として、オリジナルショートドラマ『"キッカケ"から始まるifの物語 ～これが僕の選択～』（全3話）を2026年5月21日(木)より順次公開いたします。

■ HRエンタテイメント事業とは

DX推進が国家的急務となる中、2030年には最大約79万人のIT人材不足が見込まれ、企業の採用課題はこれまでにない深刻さを増しています。しかし、情報が溢れる現代において、企業と求職者の出会いは「求人票と広告」だけでは語り尽くせません。

当社はこれまで、国内最大級のIT転職YouTube『IT菩薩モローチャンネル』（登録者3.5万人超、動画本数約2,800本）を通じて届けてきたキャリアのリアル、ITエンジニア向けテック＆ライフスタイルメディア『KIKKAKE ITREND』で蓄積してきた"エンジニアの日常に寄り添う"編集ノウハウを強みに、潜在層との長期的な関係構築を進めてまいりました。

『HRエンタテイメント事業』は、これらの知見を土台に、エンタテイメントの力で働く人の物語を社会に届ける新たな事業領域です。今後も多様な表現手法を通じて、ITエンジニアの視点・生活・キャリアをあらゆる角度から描き、企業の採用コミュニケーション変革とエンジニアの地位向上、そして日本社会全体のDX推進に貢献してまいります。

本日発表するショートドラマは、その第一弾となる作品です。

■ 第一弾作品『"キッカケ"から始まるifの物語 ～これが僕の選択～』

HRエンタテイメント事業の始動を告げる第一弾作品として、若手ITエンジニアやキャリアに悩むZ世代に向けたオリジナルショートドラマ（全3話）を公開いたします。

近年、魅力的な条件で人気の「ITコンサルタント」への転職。しかし、情報が溢れる現代だからこそ、世間の正解やトレンドだけで決断し、入社後に「本当にやりたいことと違った」と悩むことも少なくありません。本ドラマは、あるエンジニアのリアルな葛藤と「if（もしも）の選択」を描き、エンジニア自身が心から納得できるキャリア選択のヒントを提案する内容となっています。

第1話 本編公開中！

最近の業務に停滞感を感じ、転職を決意したエンジニアの栗田 翔。「年収もキャリアも一気に上がる」と勧められるがままに転職した先で待っていたのは……？

▶第1話のご視聴はこちら：https://vt.tiktok.com/ZSxAuyTER/

■ なぜ今、このショートドラマを作ったのか

近年、DX推進などを背景にITコンサルタントの需要が急増しています。年収アップやキャリアアップの魅力的な選択肢として転職市場でも非常に人気を集めていますが、一方で「条件の良さ」や「トレンド」という言葉が先行するあまり、自身の強みや本音と向き合わずに転職し、入社後にギャップを感じてしまうケースも少なくありません。

私たちは、ITコンサルタントへのステップアップを素晴らしい目標だと考える一方で、求職者の数だけ「正解」の形があると考えています。

本作品を通じて、「世間の正解や条件面だけでなく、自分が心からワクワクできる道を見つけてほしい」という思いから、制作に至りました。

■ 作品概要

【タイトル】"キッカケ"から始まるifの物語 ～これが僕の選択～

【出演者】前田 隆成（栗田 翔）／大和田 南那（穂坂 真奈）／木村 龍太／櫻井 りんか／岡 エリカ

【監督】藤原 知之

【制作プロダクション】株式会社BitStar

≪あらすじ≫

キャリアに悩むITエンジニアの栗田 翔（前田 隆成）は、エージェントに勧められるがままITコンサルへ転職するも、大好きな開発業務から離れた日々に疲弊し後悔していた。もしあの時、別の道を選んでいたら……？「キッカケエージェント」のアドバイザー・穂坂 真奈（大和田 南那）との出会いから始まるifの物語を通して、世間の正解に流されない"自分だけのキャリア"を見つけ出すまでを描くショートドラマです。

■ 今後の展開

HRエンタテイメント事業では、今回のショートドラマを皮切りに、多様な形でITエンジニアの物語を発信してまいります。「共感」を起点に、独自メディアから生まれる豊富なデータと最先端のAI技術を掛け合わせ、これまでにない採用体験の創出を目指してまいります。続報にご期待ください。

■ 監修者｜株式会社キッカケクリエイション 取締役 副社長 毛呂淳一朗

当社はこれまで、IT菩薩モローチャンネルやKIKKAKE ITRENDを通じて、ITエンジニア一人ひとりのキャリアの現場に寄り添ってまいりました。HRエンタテイメント事業は、その積み重ねから生まれた次のステージです。

ITエンジニアは、日本社会のデジタル化を最前線で支える、なくてはならない存在です。その仕事の重さと誇りを、エンタテイメントの力でもっと広く、深く社会に届けたい。今回のショートドラマはその第一弾であり、今後も多様な形でエンジニアの物語を届けてまいります。ぜひご注目ください。

【毛呂 淳一朗(IT菩薩モロー)関連メディア】

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【出演者プロフィール】

前田 隆成（まえだ りゅうせい）

1996年4月8日生まれ、大阪府出身。所属事務所はCOMETRUE。2016年に劇団「ハコボレ」を旗揚げし、脚本・演出・俳優を務める。2018年、塚本晋也監督の映画『斬、』でデビューし、第73回毎日映画コンクールスポニチグランプリ新人賞にノミネートされた。主な出演作に映画『青春墓場』（奥田庸介監督）、堤幸彦監督の映画『THE KILLER GOLDFISH』（2025年5月公開） など。舞台・映像問わず、確かな存在感を放つ実力派俳優として活動している。

大和田南那（おおわだなな）

1999年9月15日生まれ、千葉県出身。OOO Entertainment(スリーオーエンターテインメント)所属。

2013年に芸能界デビュー、女優・グラビアアイドル・YouTuberとして幅広く活動している。

主な出演作にドラマ『セーラーゾンビ』(テレビ東京、2014年、初主演)、映画『フィルムに宿る魂』などがある。

2024年6月に結婚を発表。Instagramフォロワー約17万人を抱え、自身のYouTubeチャンネルも運営するなど、SNSを中心に高い発信力を持つ。

櫻井 りんか（さくらいりんか）

2003年7月3日生まれ、福岡県出身。

OOO Entertainment(スリーオーエンターテインメント)所属。

舞台を中心に女優活動を行っており、2023年には劇団12ミニッツ旗揚げ公演『xxxになれなくて』でアイ役を演じた。

木村龍太（きむらりゅうた）

1988年2月20日生まれ

2013年ハリウッド映画『ウルヴァリン:SAMURAI』に出演。以降、『誰がために花は咲く』（藤原知之監督）などの日本映画やテレビドラマを中心に出演。

最新作は2026年ブレンダンフレイザー主演の『レンタル•ファミリー』（HIKARI監督）など。

【監督プロフィール】

藤原 知之（ふじわら ともゆき）

映画監督。連続ドラマTBS『家族八景 Nanase,Telepathy Girl's Ballad』で初監督を務め、以降、テレビ朝日『警部補 矢部謙三』第2シリーズなどを演出。短編映画『幸せの青い鳥居』はSHORT SHORTS FILM FESTIVAL & ASIA 2013で入選、ベストアクターアワードを受賞 Wikipedia。映画『U・F・O ～うしまどの、ふしぎなできごと～』では第12回山形国際ムービーフェスティバル2016グランプリを受賞 Wikipedia。その他の監督作に『MIRRORLIAR FILMS Season1「無題」』（2021年）、『誰が為に花は咲く』（2024年）など。映画・ドラマ・CM・MVと多ジャンルで活躍する実力派監督。

【株式会社BitStar】

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。

会社名：株式会社BitStar

URL：https://bitstar.tokyo/corp/

【株式会社キッカケクリエイションについて】

「Media Driven × Tech Enabled」をコンセプトに、DX採用市場の課題解決に取り組むスタートアップ。潜在層の求職者と繋がり、中長期で関係性を構築する独自のタレント・オペレーティング・システム『KIKKAKE Talent OS』 。中核となる転職支援サービス『KIKKAKE AGENT』を軸に、国内最大級のIT転職YouTube『IT菩薩モローチャンネル』、ITエンジニア向けライフスタイルメディア『KIKKAKE ITREND』など独自メディアを展開。2026年には『HRエンタテイメント事業』を始動し、DX人材不足という社会課題の解決に向けた新たな接点づくりを加速してまいります。

代表者：代表取締役社長 川島 我生斗

所在地：東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.Sビル N棟3F

設立：2020年3月26日

従業員数：101名（正社員・業務委託・アルバイト含む）

コーポレートサイトURL：株式会社キッカケクリエイション

サービスURL：キッカケエージェント

関連サービスURL：KIKKAKE ITREND